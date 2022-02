Predsjednica Nove ljevice te saborska i skupštinska zastupnica u Zagrebu, Ivana Kekin komentirala je aktualna politička zbivanja. U razgovoru za N1 najprije se osvrnula na sve dugotrajniji sukob između predsjednika i vrhovnog zapovjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića.

“Zaista postaje naporno i umarajuće sudjelovati, pa i kao promatrač, u tim boksačkim mečevima među najvišim dužnosnicima u zemlji. Ono što sam shvatila iz jučerašnjih izjava jest da je ministar Banožić, ničim izazvan optužio predsjednika da je sudjelovao u nekim kompromitirajućim radnjama prilikom adaptacije vile na Hvaru koja se odvijala kada predsjednik još nije ni bio predsjednik i koja se odvijala u vrijeme kada je nad Državnim nekretninama direktan nadzor imao ministar Banožić, koji je tada bio ministar državne imovine. Mislim da je to najbolje sročio Klarić, koji je rekao da se radi o neviđenom primjeru političkog samoranjavanja i još jedan primjer koji je pokazao da Banožić nije dorastao funkciji koju obnaša”, komentirala je Kekin.

Plijen, a ne javno dobro

Banožić je, podsjetila je, bio ministar državne imovine te je u njegovoj ingerenciji bila i tvrtka Državne nekretnine, koja je proteklih dana u fokusu javnosti zbog istupa bivše zaposlenice Maje Đerek, ali i zbog afera sa stanovima predstojnika Ureda premijera Zvonimira Frke Petešića te samog Banožića.

“Nije pitanje kako nešto učiniti transparentnim, jer učiniti Državne nekretnine i imovinu transparentnima nije toliko komplicirano. Mi smo dobili novac za to da svi znamo što je naše i što se s time događa. Stvar je u tome da nema političke volje. Kada bi se državnom imovinom raspolagalo na transparentan način onda se ne bi moglo pogodovati, a mi iz svih ovih primjera vidimo da se državnom imovinom, kao i brojnim drugim resursima, u režiji HDZ-a raspolaže kao da je to plijen, a ne način da je to javno dobro. Od toga da se smatra da je u redu kada kažu sve je po propisima, pa naravno da je, vi ste ih pisali na način zadnjih 30 godina da je u redu da ljudi s jako visokim plaćama dobivaju izuzetno povlaštene najmove stanova”, poručila je Kekin i komentirala izjavu ministra gospodarstva Tomislava Ćorića da Hrvatska nema vlastitu naftu, vodu, plaže...

Ključna razlika između NL-a i HDZ-a

“Slušala sam tu izjavu ministra Ćorića i ona je suštinski skandalozna, izjaviti da ne postoje hrvatske plaže i hrvatska voda je skandalozno, ali nas ne bi trebalo iznenaditi jer je Ćorić u te riječi stavio upravo ono što HDZ radi već 30 godina, od ideje o 200 povlaštenih obitelji preko prodaje INA-e MOL-u, a sada vidimo ministar Ćorić drži da ni plaže ni vode, a valjda ni zrak uskoro neće biti naš nego će nam ga netko naplaćivati.

I to je ključna razlika između nas i HDZ-a. HDZ doživljava vlast kao poziciju na koju kada dođete imate pravo koristiti zajedničke resurse za sebe. Mi vlast doživljavamo kao poziciju na koju kad dođete, imate odgovornost javne resurse koristiti i raspolagati njima pravedno na korist svih. Ministar Ćorić je verbalizirao činjenicu da HDZ apsolutno ne razumije koncept javnog interesa i to je pokazao i ovim. Mislim da je to stvarno skandalozno i na nekom emotivnom nivou mene je to i naljutilo jer ministar Ćorić nema pravo građanima ove zemlje reći da nemaju svoje plaže, jer imaju”, komentirala je zastupnica Nove ljevice.

'Ne dijelim premijerov optimizam'

Brojni stručnjaci upozoravaju kako je ogromno poskupljenje energenata neminovno. Poduzetnici su već dobili nekoliko stotina posto više račune za plin, a Vlada je tek najavila mjere za ublažavanje inflacije građanima.

“Ne dijelim taj optimizam kojeg premijer prezentira. Za početak bih rekla da je većina EU zemalja već donijela mjere, već prije par mjeseci govorila o mjerama i paketima mjera za svoje građane, a EK je već u rujnu predstavila paket mjera koje su preporučile zemljama da usvoje kako bi zaštitile svoje građane. Ministar Ćorić je tvrdio da neće ni doći do poskupljenja plina još nedavno. Tražili smo da smanje PDV na plin, da prošire vaučere, ali zasad nismo ništa čuli osim najava.

Opet jučer slušam najavu da će sljedeći tjedan biti predstavljen genijalan paket mjera. Bojim se da sve što ova Vlada radi je 'too little, too late'. Premijerove priče ne drže vodu. To je kao kada priča da imamo najveći rast BDP-a, imamo – jer smo imali najveći pad. Ono što se ne gleda je BDP po glavi stanovnika, koji je najmanji. Bojim se da ta bajka koju premijer pokušava prodati, sve teže pada na gladan želudac naših građana”, zaključila je Kekin.