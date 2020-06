IVANA KEKIN O HOMOFOBNOJ IZJAVI MINISTRA VILIJA BEROŠA: ‘Ili je bešćutan ili ne razumije što djeci treba’

‘Mislim da je ministar i kolega Beroš pokazao ili da je izuzetno bešćutan, što ne želim vjerovati, ili da apsolutno ne razumije što je djeci potrebno za kvalitetan rast i razvoj i sreću’, kazala je Ivana Kekin iz koalicije Možemo!

Izjavu ministra zdravstva i HDZ-ovog nositelja izborne liste u X. izbornoj jedinici Vilija Beroša kako je za napuštenu djecu prihvatljivije da budu u domovima nego da ih udome istospolni parovi, komentirala je Ivana Kekin iz koalicije Možemo!.

“Mislim da je ministar i kolega Beroš pokazao ili da je izuzetno bešćutan, što ne želim vjerovati, ili da apsolutno ne razumije što je djeci potrebno za kvalitetan rast i razvoj i sreću”, kazala je Kekin za N1.

Citirala djevojku koja je odrasla u domu

Kao psihijatrica, kazala je kako je za rast i razvoj djece ključno da odrastaju u okruženju u kojem imaju one koji ih vole i podržavaju i da je, zapravo, potpuno nevažno jesu li ti ljudi istog ili suprotnog spola.

“Ako mu to nije dovoljno, ako to i dalje ne razumije, možemo citirati jednu mladu djevojku koja je na Facebooku stavila status, koja je došla iz doma i rekla – vi ništa ne razumijete, ja bih da sam imala priliku otišla s tri žene, sa ženom i muškarcem, s muškarcem i medvjedom, sa ženom i hobotnicom, sasvim bi bilo svejedno, nemate vi pojma kako je biti sam u ovako velikom svijetu”, kazala je Kekin.

‘Ta je izjava možda bila potrebna u Beroševoj izbornoj jedinici’

Još jednom je Kekin naglasila da ju je ministrova izjava doista iznenadila.

“Mi znamo da je HDZ spreman na sve kada dođe do toga da trebaju dobiti vlast, i za razliku od njegova stranačkog šefa Plenkovića koji se sigurno ne bi baš usudio izjavljivati tako nešto po europskim komisijama, jer za vani imamo jedno lice, a za unutra drugo. U toj izbornoj jedinici koju vodi ministar Beroš je to možda bilo potrebno, što je zapravo šteta, jer je on do sada ostavljao dojam jednog kulturnog i uglađenog gospodina, uvijek je bio umjeren i nije si dozvoljavao nekakve radikalne ispade, ovo je bilo stvarno šokantno”, kazala je.

