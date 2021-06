U emisiji RTL-a gostovala je predsjednica Nove ljevice, Ivana Kekin, stranke koja je dio platforme koja je u Zagrebu osvojila većinu u Gradskoj skupštini i čiji je kandidat Tomislav Tomašević premoćno izabran za gradonačelnika. "Logično je da imaju značajna očekivanja. Izuzetno sam zahvalna na povjerenju koje su nam građani dali", odgovorila je Kekin na konstataciju Mojmire Pastorčić o rezultatu na izborima.

"Krenut ćemo s revizijom, da ustanovimo kakvo je stanje u gradu. To znači revizijom financija, javne nabave vanjskih ugovora koje je grad sklopio i revizijom upravljanja gradskom mirovinom. Nakon toga ići će se u restrukturiranje gradske uprave što znači da će se razgovarati sa svim pročelnicima, odnosno s upravom, odnosno direktorima gradskih poduzeća i vidjeti kakvo je stanje stvari. Mi od njih, naravno, očekujemo dobru suradnju, da vidimo kakva su dugovanja, koji su rizici itd.", rekla je Kekin.

Otkrila je da će se sve to početi događati čim se ostvari primopredaja vlasti. "Mi namjeravamo raditi neumorno, ići će to najbržim tempom kojim je to moguće", dodala je.

Novi model upravljanja

Kekin je istaknula da će građani prvo osjetiti osjetiti da dolazi jedan sveukupni novi model upravljanja. "Jedan čovjek više neće moći odlučivati sve, doslovno o koeficijentu tajnice u uredu, nema više šerifovanja. S tim vremenom je gotovo i mislim da ga je nakon 20 godina zaista dosta. Drugo, transparentna javna nabava. Sva će se poduzeća moći javiti na ralne, a ne fiktivne javne nabave.

Dogodit će se također natječaj za zaposlenja koji će ovaj put vrednovati kandidate po sposobnostima. Bit će i transparnentnija, jasnija komunikacija s građanima od kojih, rekao je jučer Tomislav u pobjedničkom govoru, očekujemo sudjelovanje u stvaranju boljeg grada. Već su nam do sada pomogli. 10.000 građana je pomoglo u stvaranju našeg programa", kaže Kekin.

Više cijene?

Neki dan je Pavle Kalinić rekao da će ih sasvim sigurno dočekati neke nerealne cijene, tramvajske karte, da će trebati poskupiti voda, struja. No, Kekin uvjerava da oni to ne očekuju. "Prvo, te gradske usluge gradskog prijevoza za nas su izuzetno značajne da budu dostupne građanima. Dakle, to nije nešto što mi mislimo poskupljivati. Drugo, ako govorimo o tome da su one u ovom času nerealne, mi ćemo tu razliku nadoknaditi.

Evo, već kroz to da ćemo imati javne nabave gdje se neće javljati samo jedan ponuđač, zatim što ćemo koristiti sredstva iz EU fondova što grad do sada nije radio, valjda zato što bi morao opravdati svaki euro. Kroz bolje upravljanje gradskom imovinom nabavit ćemo novac da ne moramo poskupljivati cijene karata ili usluga. U krajnjoj liniji, znamo da 50 posto gubimo samo kroz trenutni sustav vodoopskrbe i odvodnje", rekla je.

Otvaranje žičare

Na pitanje što će napraviti sa žičarom, Kekin je rekla da znaju što rade, odnosno što se očekuje. "Tomislav Tomašević je još prije par mjeseci podnio kaznenu prijavu DORH-u da se vidi kako je moguće da je cijena žičare skočila doslovno duplo. Tražit ćemo odgovornost i obeštećenje grada za to", rekla je.

Otvorit će je Tomislav Tomašević. To bi mogao biti ovako jedan bizaran trenutak? "Ne bih ga sad najavljivala, ali se ona u svakom slučaju može otvoriti tek kada zadovolji sve tehničke i sigurnosne propise. Osim što ona mora biti sigurna, sada smo čuli da ne zadovoljava neke tehničke uvjete, škodi okolnim stanovnicima", smatra Kekin.

Protive se izjednačavnju Hrvatske i HDZ-a

U kampanji smo puno slušali o tome da oni više vole Jugoslaviju nego Hrvatsku. Danas premijer kaže da vi imate nešto protiv Hrvatske. Na pitanje imaju li oni zaista nešto protiv Hrvatske i zašto se ljevica uvijek mora vezati uz jugnostalgiju, Kekin je rekla da je to danas već demantirala.

"Mi doista nemamo ništa protiv Hrvatske. Dapače, mi imamo nešto protiv toga da se HDZ izjednačava s Hrvatskom, odnosno, da kada kažete da ste protiv korupcije ili da ste protiv zlouporabe javnih resursa ili da ste protiv diskriminacije, da ste automatski protiv Hrvatske. To je neka teza koja se nameće u javnom prostoru i premijer Plenković to dosta često radi, izjednačava HDZ s Hrvatskom. Ja to odbijam!

Isto kao što se i od strane desnice monopolizira domoljublje i tamo vidimo da se vodi jedna žestoka utakmica na temu tko je veći domoljub. Ali taj kriterij koji oni postavljaju kao domoljubni kriterij, također je kriterij na koji mi ne pristajemo, jer oni svoje domoljublje najviše mjere kroz taj svoj uski metar HDZ-a, odnosno tako da prokazuju one koji se ne ukalupljuju. Mi mislimo da se domovina, pa i grad može voljeti odgovornim upravljanjem, brigom o drugima, brigom o svima a ne samo o podobnima i nultom stopom korupcije i diskriminacije", rekla je Kekin za RTL.