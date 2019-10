IVAN VRDOLJAK O OSTAVCI SVOG STRANAČKOG KOLEGE: ‘Mislim da je Matija Posavec propustio šansu preuzeti HNS’

Predsjednik HNS-a smatra kako neće biti problema u stranci nakon Posavčevog odlaska, a također misli da on svojim potezom nije izdao stranku

Danas je nakon 15 godina članstva u HNS-u Matija Posavec odlučio izići iz stranke, a tim se povodom oglasio i njegov dosadašnji šef, Ivan Vrdoljak. Tvrdi kako je njemu i Mariji Puh stranka dala podršku u promociji stranačkih i osobnih politika te će nastojati to činiti i sa svakim potencijalnim novim liderom HNS-a kako bi ga što bolje predstavili javnosti.

“HNS je stranka koja srcem i svim što ima stane iza svojih kandidata s jednim ciljem na umu, a to je da sve svoje potencijalne lidere unutar HNS-a pokušamo predstaviti građanima”, rekao je Vrdoljak.

Jednostrani sukob

Osvrnuo se i na samog Posavca rekavši kako je rezultat na europskim izborima on shvatio kao loš te je prestao biti timski igrač. Smatra kako je Posavec bio u jednosmjernom sukobu sa strankom i kako je tražio izgovor da ode iz stranke.

“Ja sam predsjednik liberalne stranke, liberali moraju poštovati različita mišljenja i taj moj prag tolerancije je nešto veći nego što je kod lidera neke druge političke stranke. Zbog članstva HNS-a, zbog naših vjernih birača, prvo sam na teambuildingu u Karlovcu, a onda i na središnjem odboru jasno tražio od Matije da mora članstvu HNS-a reći odlazi li ili ostaje”, rekao je Vrdoljak, dodavši kako to neće stranku obeshrabriti u predstojećim unutarstranačkim izborima da promovira nova rješenja.

Nova rješenja

“HNS ima više od 30.000 članova, više od 30 gradonačelnika i načelnika, niz ljudi koji danas funkcioniraju u lokalnim zajednicama. Imamo od iskusnih i smirenih ljudi kao što je Milorad Batinić do, možda subjektivno, jednih od najuspješnijih ministara Predraga Štromara i Blaženke Divjak. Ne odustajemo od borbe za otvorenu, tolerantnu, proeuropsku Hrvatsku, a lider u tome će biti HNS”, rekao je Vrdoljak na konferenciji za novinare i dodao kako smatra da Posavec svojom ostavkom nije izdao HNS.

“Mislim da je propustio šansu preuzeti stranku. Prije dvije godine smo ga počeli predstavljati kao budućeg predsjednika, onda je on napustio sve funkcije u stranci. Od mene nikad niste čuli loše riječi o svojim bivšim članovima, tako isto ne mislim govoriti o Matiji niti mislim da on to zaslužuje”, rekao je Vrdoljak, dodavši da ne očekuje od HNS-a probleme u Međimurskoj županiji.