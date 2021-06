Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić komentirao je sjednicu Odbora za pravosuđe na kojemu će biti ispitani svi kandidati i kandidatkinje za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda.

Turudić smatra da Hrvatska treba reformu pravosuđa te ističe kako se ta reforma najavljuje već 30 godina. "Naslušali smo se i nagledali tog pokušaja reformi, ali nije bilo ozbiljne reforme pravosuđa, a ne vidim baš neke naznake da se u to krene u ovom trenutku”, rekao je Turudić za N1.

Upitan može li predsjednik Vrhovnog suda pokrenuti reformu rekao je kako izbor predsjednika ima snažan simbolički značaj.

'Dosadašnji predsjednici birani politički i u tišini'

"Mislim da je dobro da se ovoliko razgovara o izboru predsjednika Vrhovnog suda, pogotovo ako se uzme u obzir kako su šaptom birani dosadašnji predsjednici", poručio je Turudić.

"Ako je predlagatelj predsjednik države to je per se politički izbor. Predsjednik ne donosi druge odluke, nego političke i izbor kandidata ima snažan politički prizvuk", pojasnio je.

Komentirao je i postupak javnog saslušanja svih kandidata, rekavši kako to nalaže Zakon o sudovima, a on se mora poštovati, naročito nakon odluke Ustavnog suda da je ta zakon u skladu s Ustavom. Dodao je kako se to mora poštovati.

O Zlati Đurđević

Osvrnuo se i na kandidatkinju predsjednika Milanovića, Zlatu Đurđević ocijenivši je kao izvrsnu pravnu stručnjakinju sa zavidnim obrazovanjem i karijerom.

"Kod profesorice Đurđević je drugi problem, iz njenog programa proizlazi da je u pravosuđu do 1990. bila harmonija, divno pravosuđe, da je Jugoslavija bila divna pravna država i da su onda došli rušitelji koji su sve to uništili. To je sasvim pogrešna teza. Moramo se sjetiti i što je bilo osamdesetih godina i nije fer stvari tako započinjati. Devedesetih je napravljen niz grešaka, ali ne može se zanijekati da je napravljen svemirski napredak u odnosu na komunizam”, rekao je Turudić.

Dodao je kako će o pitanju Đurđević parlamentarna većina reći ono što misli da treba.

Izručenje Perkovića i Mustača

Osvrnuo se i na izručenje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, komentirajući ulogu Đurđević u tom procesu.

“Profesorica Đurđević je sudjelovala, dala pravno mišljenje odvjetniku Nobilu i to u jako brzom roku i na 113 stranica i u tom mišljenju snažno zagovara ne predaju Perkovića i Mustača. To je njeno pravo. Jedino mi nije jasno zašto to sada poriče, činjenice su neoborive, ona je to radila, profesori pravnih znanosti imaju pravo davati mišljenje, ja tu ne vidim ništa sporno, osim što se, naravno, duboko ne slažem s tim pravnim mišljenjem, zato što je išlo protiv ustaljene sudske prakse i protiv zakona u donošenju kojeg je u radnoj skupini sudjelovala i profesorica Zlata Đurđević. To mi zvuči pomalo licemjerno”, zaključio je Turudić.