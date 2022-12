Umirovljeni pilot i brigadir Ivan Selak komentirao je na N1 televiziji pad MiG-a. "Zbog čega je došlo do katapultiranja utvrdit će istraga. Navodno je došlo do problema s motorom i posada je ispravno odlučila, da se ne može nastaviti let i odlučili su se katapultirati”, kazao je Selak, koji je pojasnio da se radi o jednostavnoj proceduri.

"Treba nastojati smanjiti brzinu. Ako je došlo do otkaza motora, brzina se drastično smanjuje. Treba usmjeriti padnu točku aviona u smjeru nenaseljenog područja, što pretpostavljam da su piloti napravili. Nakon toga slijedi namještanje u sjedištu i katapultiranje. Bilo koji od pilota da povuče udvojene ručice za katapultiranje, obojica izlijeću van iz aviona i sustav dalje, bez obzira na to je li pilot pri svijesti ili ne, se odvaja mimo njegove volje, automatski. On se automatski odvaja od sjedišta i padobran se sam otvara, a na pilotu je da se nastoji prizemljiti kako treba.”

Piloti nakon katapultiranja mogu stupiti u kontakt s onima koji ih traže.

“U kompletu za preživljavanje imate radio stanicu, a ako i helikopter ima tu frekvenciju, možete stupiti u kontakt s onima koji vas traže. Možete stupiti i kontakt mobitelom, ako imate mobitel i signal”, rekao je.

Rizik uz ovakav posao

Selak je naveo da su ovakve situacije rizik koji dolazi uz ovaj posao. Pojašnjava i da nije bitno koliko je avion star nego je li ispravan ili ne.

“Ovo je rizik posla. Svi će skočiti na to da su avioni stari. Ne postoje stari i novi nego ispravni i neispravni. Ja sam siguran u tehničare i inženjere HRZ-a. Nitko pametan ne bi potpisao da avion ide na let ako je neispravan. Avion je otišao na zadaću u ispravnom stanju. Ako je došlo do tehničke greške, to treba utvrditi istraga. Ovo je rizik posla. Čak i najsuvremeniji avioni F-35, poginula su tri ili četiri pilota, a nekoliko tih aviona je palo u ocean. Dakle, nije bitno koliko je avion star”, kazao je.

“Svi su trenirani za ove situacije, apsolutno sve, to garantiram“, rekao je Selak.