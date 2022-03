Gotovo tri je tjedna prošlo od pada sovjetske letjelice na zagrebačko naselje Jarun, a javnost još nema jasan odgovor je li ona nosila bombu ili nije.

Premijer Andrej Plenković je prije tjedan izjavio dana da je istraga u tijeku i da je važno da je potvrđeno da je na toj bespilotnoj letjelici ipak bila postavljena aviobomba. No umirovljeni vojni pilot-brigadir Ivan Selak više je nego jasan.

"Bitno pitanje ovog svega je kako je ta letjelica mogla proći kroz NATO-ov prostor. Najmanji problem je je li na njoj nešto bilo, je li zvijezda petokraka, ćirilica ili latinica. Ali ako pričamo o tome je li u njoj bilo eksploziva ili ne, onda sam naravno skeptik", rekao je Selak za HRT.

Nudi i savjet

Objašnjava da je to inače rasprskavajuća bomba visokog brizganog eksploziva koja uništava sve oko sebe.

"Stvar je vrlo jednostavna. Preporučujem onima koji smatraju da je bila bomba u raketi da uzmu tu bombu ili 43 kg eksploziva, zatrpaju ga na dubini na kojoj je ova letjelica završila, npr. poligon Gašinci ili poligon Slunj, neka stanu 50-60 metara od mjesta te eksplozije, i prije nego je aktiviraju, napišu oporuku. To bi bila priča o bombi", zaključuje Selak.

Proslavljeni se pilot pridružuje listi onih koji tvrde kako je ministar obrane Mario Banožić zalutao u svoj resor.

"Ministar se pokazao kao neznalica, nesposoban i nekompetentan čovjek jednostavno ne zna procijeniti situaciju, čak u doba mira. Pogodila nas je raketa teška čak 6 tona, pogodila je glavni grad ove države, taj nekompetentni ministar izjavljuje da to ne predstavlja nikakvu opasnost za grad Zagreb i ne predstavlja nikakvu opasnost za Hrvatsku", nastavlja Selak.

'NATO nije kakvim se prikazuje'

Iako su u javnost iz izvora bliskih istrazi curili podaci kako stručnjaci Centra za vještačenje 'Ivan Vučetić' u ostacima drona nisu pronašli tragove eksploziva, ostaje nejasno zašto se oteže s objavom konačnih rezultata istrage. No legendarni pilot nudi objašnjenje.

"Pokazalo se da NATO nije onakav kišobran kakvim se prikazuje. Pokazalo se i da mi nemamo svoj kišobran, zamagljuje se nesposobnost ministra obrane u miru, Ne daj Bože rata s ovakvim ministrom", kaže.

Dodaje i da, kada jednom dođu konačni rezultati, neće im vjerovati, jer, "kada jednom nešto slažete, to činite na svoju čast, na svoju sramotu”.

"Drugi put me nećete prevariti, poručuje i ponavlja da je najbitnije pitanje zašto je "takvo čudovište prošlo NATO-ov kontrolirani zračni prostor”.

Smiješna izjava ministra

Hrvatska nema najmoderniju protuzračnu obranu, ali je njezin zračni prostor odlično pokriven radarima, tvrdi Selak.

"Radari su dobri, izvrsno su postavljeni, super vide, izvrsnih su karakteristika. Recimo da u realnosti vide 300 km, ovi na Papuku i Sljemenu vide i ciljeve na malim visinama. Smiješno je da je ministar obrane govorio da su naši časnici bespilotnu letjelicu vidjeli tek nakon prolaska Drave. Ako je to točno, bacite te radare u smeće. Pouzdano znam od kolega da ti radari pokrivaju 2/3 Mađarske. Dakle, to su dobri radari, a oni koji su bili za tim radarima ili oni koji su njima zapovijedali nije slušao časnika na zavođenje ili se igrala utakmica. To važi za ekipu u Mađarskoj i NATO u Torrejónu", oštar je Selak.

Nakon svega, posebno apsurdnom drži nepotrebnu demonstraciju moći - naknadne prelete našim nebom.

Poručuje da se nesposobni moraju maknuti s funkcija. "Nažalost naš gigant vojne misli je rekao da avion na kojem sam ja 35 godina letio niti može letjeti, niti djelovati noću. Prema tome, naša zemlja nije mogla napraviti ništa zahvaljujući onima koji su nesposobni. Da su sposobni, ti naši avioni, iako stari, letjeli bi noću i izvršili bi ovu zadaću. Ovako – ništa", zaključuje.