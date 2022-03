Izvor blizak istrazi u utorak je za Dnevnik.hr rekao da na vještačenim dijelovima sovjetskog drona palog u Zagrebu, a koji se vješati u Centru "Ivan Vučetić", nisu pronađeni tragovi eksploziva. Na jučerašnje tvrdnje da eksploziva nije bilo, danas se osvrnuo i DORH, koji je u svom priopćenju kazao da je na fragmentima bilo avio bombe.

'Prvo ju ne vidite, pa ne čujete, pa nema eksploziva'

Kontradiktorne izjave za RTL je komentirao i vojni pilot Ivan Selak.

" To je neka nevidinka, prvo je ne vidite, pa ne čujete, pa ne znate za nju, pa nema eksploziva",rekao je u svom stilu i nastavio:

"Takva bomba kako je rekao ministar obrane imala je slična bivša vojska, to je FAP-100. Koristili smo je i to je bomba koja se među pilotima zvala mala krmača, napravi čudo na zemlji, tako da ni jedan prozor na studentskom domu ne bi ostao čitav, svi koji su šetali u blizini bili bi mrtvi, a letjelica koja je skupa s njom pala bi završila u pizzeriji Stara Sava", kazao je Selak.

'Siguran sam da će pronaći eksploziv'

Osvrnuo se i na tvrdnju iz Vlade da se radilo o špijunskom dronu s kojeg je netko skinuo tehnologiju za skidanje i stavio bombu koja, prema neslužbenim nalazima, nije imala eksploziv.

"Siguran sam da će u Centru za vještačenje Ivan Vučetić pronaći fragmente eksploziva jer ta bomba u sebi sadrži eksploziv i upaljače, veći broj upaljača. Imate upaljače koji aktiviraju piropatrone, poklopac s padobranom, unutrašnjost uništenja te bombe, ima ih", kazao je.

'Jednostavno se izračuna sila koja je stvorila krater'

Osvrnuo se i na tvrdnje premijera da je do eksplozije došlo ispod zemlje. "Ovaj krater mi je smiješan. Jednostavno se izračuna i vidi se da je to krater koji odgovara letjelici. Da je bila dodatna eksplozija.... Naravno da se vidio bljeska, eksplozija koja odbacuje poklopce padobrana za pad letjelice s padobranom. S obzirom da se radi o nekontroliranom padu, u nekontroliranom padu ona pada prevelikom brzinom, izvlače se padobrani, gurtne ne mogu izdržati, pucaju i padobrani nestaju", kazao je.

'To je zamagljivanje situacije'

No puno više je li imala eksploziva ili ne, brine ga što NATO nije uspio zaštititi zračni prostor. To je zamagljivanje situacije. Prava stvar je nesposobnost NATO-a da u dubini svoje teritorije zaštiti članicu NATO-a i pad objekta koji je velik kao avion u glavni grad jedne zemlje. Pod broj dva je nesposobnost, nekompetentnost i neznanje ministra koji izjavljuje da ovo ne predstavlja opasnost za državu. Kad ti 6 tona nečega padne u centar tvog grada, nebitno je li naoružano ili ne, to nije prijetnja? Pa tko je tu normalan", kazao je Selak.