U Andrijaševcima ponovo eutanazija svinja, nakon što su prizori iz ovog mjesta šokirali javnost te pokrenuli lavinu reakcija, javlja RTL Danas.

"Ja sam bio prvo stao na vrata i kazao – prvo mene – a onda možete te svinje poubijati. Onda su djeca skočila, ajde tata – nemoj pravit probleme tata", sa suzama u očima svoj slučaj prepričava Ivan Bilić iz Bošnjaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gledajući veterinare ispred svojih svinja, Duško Pavlik iz Andrijaševaca sam je uzeo pištolj i skratio agoniju. "Kada su otišli plakao sam kao malo dijete za tim svinjama jer nisam znao još, nisam bio svjestan što sam uradio - da sam to uradio svojim svinjama", prepričao nam je.

Treći dan od eutanazije pred kućom Marka Majera konačno je isprana svinjska krv. "Jednostavno sam ostao zabezeknut, zapanjen, to je bilo znači djece, žena, mještana koji su došli to vidjeti. I sad se ježim kad vidim i one muhe i ono sve kad vidim što je bilo, to se ne može opisati", svjedoči Milenko Bilić iz Cerne.

Traži se smjena ministrice

Marko i dalje traži ostavku ministrice. "Ministrica protiv poljoprivrede treba dati ovaj ostavku zbog neučinjenog ništa za nas poljoprivrednike, a konkretno kod ovog slučaja je više propusta, znači odgovorna osoba mislim da je jedino ministrica protiv poljoprivrede", smatra Marko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz ministarstva su kontaktirali predstavnike svinjogojaca i za srijedu dogovorili sastanak u Zagrebu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ministrica ako ne želi odstupiti, nema problema, ali ima onda kratak rok da uzme veliku metlu i da počisti Upravu za veterinarstvo, a sa Upravom za veterinarstvo i državnog tajnika Pavića", poručuje predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Antun Golubović.

Pavić je, tvrde svinjogojci, iznio veliku neistinu, da su svi objekti u kojima je provedena eutanazija nakon 42 dana ponovo dezinficirani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uopće to nije istina, znači kod mene je danas 65. dan kako su svinje eutanazirane. Nitko nije došao nakon 42. dan što su rekli da će doći druga dezinfekcija - nitko", priznaje Ivan Peštalić iz Posavskih Podgajaca.