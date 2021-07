Ivan Račan, član predsjedništva SDP-a, kazao je kako stoji iza poteza Peđe Grbina.

"Do te odluke nije se došlo lako, prethodili su razgovori s velikim brojem ljudi i u moru teških odluka koje smo morali napraviti, odlučili smo se za ovu. Logično je da oni na koje se odluka odnosi nastupaju javno i da budu protiv nje. Problem je što je SDP izgubio sposobnost koherentnog političkog djelovanja, te se ne bi trebalo javno ići protiv odluka stranke", rekao je Ivan Račan za N1.

Kazao je kako je sve bio dug proces i da je ovo pokušaj da iz toga izađu.

"U SDP-u ništa više nije jednostavno. Mi sad govorimo o SDP-u Grada Zagreba. Ta organizacija utječe na cijelu Hrvatsku. Situacija u Zagrebu nije od jučer i tu je teško definirati… Nije moguće s par riječi definirati ni krivce ni problem. No, označimo 2010. godinu kao tu koja je označila proces koji traje i danas, a koji je stranku odveo u krivom smjeru.

Sankcija neće biti

Tada Bandić odlazi iz stranke, a stranka propušta priliku osuditi i odbaciti naslijeđe Milana Bandića – klijentelizam, uhljebljivanje, netransparetno obnašanje vlasti i zaštitu javnog interesa. Ekipa koja je preuzela SDP u Zagrebu nastavila je surađivati s Bandićem, zaslužni SDP-ovci zapošljavali su se u gradskijm strukturama, a u javnom rakursu tonulo se sve više. Rezultati na izborima bili su sve slabiji. Kada stranku oslobodite od programskog rada, ostaju samo mrvice koje se nude, a to je uhljebljivanje", rekao je Račan.

Sankcija za neke članove koji javno komentiraju događaje u SDP-u, kaže, neće biti.

"Članovi predsjedništva izabrani su ravnopravno – Ikić Baniček gradonačelnica je u teškoj sredini, ali i zbog napada HDZ-a… Njoj to kupuje više prostora i slobode zbog situacije u kojoj je, zbog izbornog uspjeha", naveo je konkretan primjer.

Korelacija između uspjeha Možemo i pada SDP-a

Na pitanje o rejtingu SDP-a i Možemo, kazao je kako je pad SDP-a povezan s rastom platforme Možemo.

"Možemo je kao politička opcija nastala na percipiranju Bandićeva nepoštivanja javnog interesa. To je bio njihov okidač, a onda su jasno verbalizirali sve ono što SDP u Zagrebu nije – da su protiv uhljebljivanja, klijentelizma, protiv netransparentnog obnašanja vlasti, a istovremeno je u javnost curila korupcija Milana Bandića, hapšenja, a kroz transkripte danas vidimo koliko je široko išla ta korupcija.

Naravno da postoji korelacija između njihovog uspjeha i pada SDP-a. Dobili su odgovornost za Zagreb, treba im čestitati i podržati ih", rekao je Račan.

Na pitanje je li Možemo svjetlo na kraju tunela za SDP, rekao je:

"To je trenutno kumulativni zbir rejtinga koji pokazuje da lijeva opcija može biti jača od desne, barem zajedno. Nikome u SDP-u to nije ugodno, ali to je ugodno za lijeve birače – to je nada. To je putokaz da se u zamlji nešto može mijenjati. Mi moramo prvo mijenjati sebe, a za to će nam trebati neko vrijeme", rekao je Račan i dodao kako je SDP i dalje vodeća oporbena stranka u Saboru.