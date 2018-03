PERNAR SE PONOVNO OBRUŠIO NA HRT: ‘Pa do kada će im biti dopušteno kršiti zakon na štetu građana?’

Pozvao je birače da podrže Živi zid jer, ustvrdio je, oni će zaustaviti takvu praksu i ukinuti TV pretplatu HRT-u.

Saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar prozvao je u srijedu na saborskoj sjednici Hrvatsku radioteleviziju (HRT) zbog, kako je kazao, nezakonitog postupanja kontrolora i nezakonitog pokretanja prekršajnih postupaka.

Potaknut pismom jedne djevojke kojoj je kontrolor HRT-a pokucao na vrata i bez da je vidio ima li televizor pokrenuo prekršajni postupak i naplatio joj 240 kuna kazne Pernar je ustvrdio da HRT to radi protivno zakonu.

“Kontrolori danas bez da uopće provjere imate li televiziju na halo pišu prijave”, kazao je Pernar nakon stanke i upitao do kada će to HRT raditi i kako je to moguće.



Pozvao je birače da podrže Živi zid jer, ustvrdio je, oni će zaustaviti takvu praksu i ukinuti TV pretplatu HRT-u.