Političar Ivan Pernar, jedan od osnivača Živog zida i bivši saborski zastupnik, odlučio se preseliti na dubrovačko područje, točnije Obod, odakle inače njegova majka vuče korijene, doznaje Dubrovački dnevnik. Izrazio je i želju da bude medicinski tehničar u Domu zdravlja Dubrovnik.

"Na Obod sam se preselio, to je istina i živjet ću ovdje dok sam živ. Što se tiče posla u Domu zdravlja, razgovarao sam tamo s nekim tko je bio zadužen za to i nisam osjetio neki entuzijazam za tim da me zaposle. Imao sam osjećaj da im je svejedno hoće će zaposliti mene ili nekog drugog. Za takvog poslodavca ne želim raditi", reko je Pernar za Dubrovački dnevnik.

'Bitno mi je da je poslodavac zabavan'

"Ja sam emotivna osoba, bitna mi je dobra atmosfera, da su ljudi veseli, da se smiju, tamo u Domu zdravlja nisam stekao takav dojam, kao da se radi o nekakvom mjestu gdje je zabavno za raditi i gdje su pacijenti nasmijani. Netko će na to reći što si ja umišljam, ali ipak sam čovjek koji je zabavljao i nasmijavao cijelu Hrvatsku, sjednice Sabora su se gledale dok sam ja tamo bio. Danas to više nije slučaj.

Bitno mi je da je poslodavac zabavan tip, netko u čijem društvu želiš biti, netko poput Bobana Rajovića, a ne Krunoslava Capaka. Ekipa u Domu zdravlja je više u Capakovom stilu i zato sam odustao od te ideje. Što se tiče Bobana Rajovića, da bi dobili sliku o tome kakav je to tip, poslušajte njegovu pjesmu Piroman, nasmijat ćete se i odmah će vam biti jasno zašto mi se on sviđa kao osoba", dodaje Pernar.

'Brod luđaka'

Progovorio je i o političkoj situaciji u državi.

"Mislim da nam se država pretvorila u brod luđaka jer realno gledano, ne bi mogli stožeraši raditi to što rade da je naš narod normalan. Sjećam se kad se glasalo o predaji vlasti u državi tom stožeru na čelu s Berošem, ja sam tada bio jedini koji je glasao protiv toga. Nema smisla luđacima objašnjavati da su ludi. To je Sizifov posao i ja ne mogu svoj život potrošiti na to da otvaram oči ljudima koji ih ne žele otvoriti."