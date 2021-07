Iznenadna ostavka Miroslava Škore na mjesto predsjednika iznenadila je i njegove najbliže suradnike. Doduše, Škoro ostaje u stranci, ostat će i potpredsjednik Sabora, ali u Domovinskom pokretu neće imati više nikakvu formalnu dužnost. Odmah nakon Škore, ostavku je podnio i glavni tajnik stranke, Dario Žepina, kojega je Škoro i odabrao.

"Jučer i danas non stop odgovaram čemu ostavka, smatram da je to moralan čin, znam da to u Hrvatskoj politici nikako nije uobičajeno. Mi jednostavno i ovim činom pokazujemo da smo drugačiji od drugih", rekao je Žepina za RTL.

Zlonamjerne spekulacije

To drugačije je krenulo prije dvije godine. Otada do danas, Škoro je prošao tri izborna ciklusa. Na predsjedničkim izborima nije ušao u drugi krug, na parlamentarnima nije postao premijer, ali je DP skupio 16 mandata, a na lokalnim izborima za zagrebačkog gradonačelnika skupio je 106.000 glasova, no u drugom krugu nije mogao protiv Tomislava Tomaševića.

Škorina sestra, Vesna Vučemilović, bratovu ostavku ne prihvaća te optužuje Marija Radića da želi preuzeti stranku. On će, kao vršitelj dužnosti predsjednika, predložiti izglasavanje novog statuta DP-a u kojem bi bila uvedena titula počasnog predsjednika, koju je, kaže, Škoro zaslužio svojim radom i političkim djelovanjem.

"Kako bih prekinuo bilo kakve zlonamjerne spekulacije koje dolaze iz krugova onih koji, prije svega, nisu skloni Domovinskom pokretu, pa tako ni Hrvatskoj, ovim putem pred cjelokupnom javnošću izjavljujem kako mi ni na kraj pameti nije da se kandidiram za dužnost novog predsjednika stranke", napisao je Radić u priopćenju.

Novi čovjek na čelu?

Dok jednima nije neobičan Škorin potez, drugi pak potpuno vjeruju u njegove argumente za ostavku, a treći sumnjaju da je do toga dovela svađa s Radićem, potencijalna suradnja s HDZ-om, a možda i istraga USKOK-a oko adventskih kućica u Zagrebu.

Kako bilo, čini se da u nečemu od toga zaista ima istine. Naime, Jutarnji od izvora iz DP-a doznaje kako bi na čelo DP-a mogao doći trenutno nezavisni, a nekada bivši HDZ-ovac, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. U tom slučaju, doznaje se, moguće je da DP napusti i Vesna Vučemilović.

Na te je napise ona i odgovorila: "Penava je moj kolega iz saborskog kluba, ali ta ideja, a ne znam tko je predlaže, ima tri slabe točke", poručila je za Jutarnji.

Dodala je kako Penava ima svoju stranku, a osim toga, posvećen je svom radu u Vukovaru. "Mi ga u saborskom klubu vrlo rijetko viđamo, o čemu svjedoči svega 15 njegovih javljanja u zadnjih godinu dana, što govori da teško usklađuje svoje obaveze" rekla je Vučemilović i zapitala se kako bi uz to još mogao voditi i stranku na nacionalnoj razini.

Teško oprostiv angažman u HDZ-u

Drži da takve najave otvaraju prostor za sumnju da bi stranku mogao voditi netko iz sjene, dok bi Penava bio marioneta. Vjeruje da on takvu ulogu ipak ne bi prihvatio. Kaže i da u stranci moraju voditi računa o svojim članovima i biračima, koji ne smiju zaboraviti da je Penava bio angažiran u kampanji Kolinde Grabar Kitarović na predsjedničkim izborima.

"Naši bi birači to teško mogli oprostiti. Pitanje je koliko oni koji to predlažu žele dobro Domovinskom pokretu. Penava bi se mogao pretvoriti u grobara, a ne predsjednika Domovinskog pokreta. Jako su mi nerealni ti napisi i prijedlozi koji se pojavljuju u medijima", rekla je Vučemilović i dodala da Predsjedništvo stranke još nije sazvano.

"Očekujem da do petka barem bude nekakva najava. Nadam se da će Radić sutra izaći s prijedlogom termina za sjednicu Predsjedništva", rekla je i odbacila tvrdnje da će napustiti stranku. "Borim se za stranku, za ljude na terenu, za naše članove. To nema veze s mojim bratom. Članovi su vrijedni borbe", zaključila je Škorina sestra.