IVAN PENAVA OTKRIO: ‘Ježim se tamnih sfera koje su kontinuirano prisutne u HDZ-u i u Hrvatskoj’

Penava tvrdi da će ‘Opcija za promjene’ HDZ-a prikupiti dovoljno potpisa za unutarstranačke izbore unatoč o ‘opstrukcijama’

Kandidati “Opcije za promjene” HDZ-a Miro Kovač, Davor Ivo Stier i Ivana Penava danas su u Požegi predstavili svoj program i smjer u kojem namjeravaju voditi politiku HDZ-a, pri čemu je vukovarski gradonačelnik i kandidat za zamjenika predsjednika na unutarstranačkim izborima u HDZ-u Penava rekao kako im ide s prikupljanjem potpisa iako je ranije tvrdio da postoje određene poteškoće, javlja N1.

“Uspjet ćemo prikupiti potpise do roka. Opstrukcija je bilo, no unatoč njima sigurno ćemo skupiti potpise. U utakmicu smo išli otvoreno, ne tajimo ništa, pa ni da je popis od 211 tisuća članova duboko pogrešan, nema nas ni 50 posto te brojke no mi smo se svjesni toga uhvatili u koštac”, rekao je Penava.

Izjavio je kako se nadam otvorenom razgovoru među stranačkim tijelima, ukazivanju na probleme kroz ono što su trebali učiniti, a nisu. “Ukazivanjem na sve što se očekivalo od HDZ-a kao od stranke koja je omogućila nastajanje Hrvatske zajedno s građanima, a to je osigurati građanima da su svoj na svome, da ih nitko ne može dovoditi u podređen položaj zbog ovih ili onih interesa. To smo propustili napraviti i velik broj ljudi nam je zato otišao u inozemstvo, pred nama je dug put oporavka”.

O inicijativi HONG

Vezano za inicijativu HONG (Hadezeovci organizirano nadgledaju glasovanje), koju je pokrenuo dio članstva stranke kako bi osigurali poštenu provedbu predstojećih izbora za dužnosnike HDZ-a, kaže kako ne zna tko stoji iza nje, ali kako misli da je dobro sve što vodi procesu transparentnosti i vidljivosti unutarstranačkog izbornog procesa.

“Ne volim kada netko petlja, lažira, bilo da govorimo o popisu stanovništa na razini države ili popisu stanovništva na razini Vukovara, na što sam posebno alergičan, ali i danas kada plivamo u prostoru od famoznih 211 tisuća članova HDZ-a, ježim se toga jer znam da neki zločesti um negdje kombinira kako će iskoristiti jedan netočan, lažan podatak sebi u korist, a zapravo prevariti onog običnog člana koji je tu na terenu. Ježim se tih tamnih sfera, one su nažalost prisutne u kontinuitetu u HDZ-u i u Hrvatskoj državi i od toga hrvatski čovjek ima najveću štetu”, zaključio je Penava za N1.

