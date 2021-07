Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava ponovno se osvrnuo na teze da bi nakon odlaska Miroslava Škore, mogao preuzeti čelo Domovinskog pokreta.

“Još ne bih o tome govorio iz razloga što nisam član Domovinskog pokreta. Ja sam čovjek koji je po treći put osvoji mandat gradonačelnika Grada Vukovara i osnovao sam stranku s kojom smo dobili po treći put voditi grad Vukovar. Blisko surađujemo s DP-om, suverenistima, član sam kluba zastupnika DP-a i dok ove stvari se ne riješe u DP-u bilo bi mi nezahvalno komentirati. Ostajem otvoren za suradnju”, poručio je Penava na N1 te dodao:

“Bio bih neozbiljan da to otklonim unaprijed. Morao bih pregaziti svoju riječ što također nije nešto što činim. Morate shvatiti da su političke strukture DP-a i ona koja je formirana oko mene, ne činim sam te strukture, tu je puno ljudi koji su se borili za poziciju koju imamo i bilo bi neozbiljno da na temelju svog mišljenja donosim odluke jer bi to značilo autokratsko ponašanje, a ono nam nije donijelo ove pobjedničke rezultate”, govori.

'Što je upućeno prema meni ne uzimam za zlo'

Vesna Vučemilović, Škorina sestra, prije nekoliko dana je rekla da Penava može biti grobar Domovinskog pokreta, a ne predsjednik stranke. Penava joj tu izjavu ne uzima za zlo.

“Kako sam već rekao, dobar sam s gospođom Vučemilović i kanim to i ostati. Te tenzije su produkt šoka, mislim da se to posebno jako odrazilo na nju jer je najbliža Miri zbog obiteljskih odnosa. Ja ne bih tu htio ništa jer uvažavam i ljutnju i eksploziju i frustraciju i bijes. Fali tu političkog iskustva, te se stvari ne rješavaju tako. Štetu trpi i ona sama i DP, a ovo što je upućeno prema meni ne uzimam za zlo. To je takav trenutak i preko toga treba prijeći. Doista smatram da dužnost gradonačelnika bilo kojeg grada nije u skladu s dužnosti saborskog zastupnika, to je posao koji traži čovjeka 24 sata”, smatra Penava.

Nespojivo i teško ostvarivo

Otkrio je i hoće li napustiti Hrvatski sabor. “Ja dajem mišljenje da je to nespojivo i teško ostvarivo i osobno sam za iskorak u tom smjeru. Nisam sam tu da odlučujem, mogu to dati kao prijedlog, ali dok je uređeno kako je uređeno naprosto ne bih mogao napraviti iskorak u drugom smjeru. Meni je ovo drugi mandat, jedan sam imao kao član HDZ-a i taj mandat sam nakon tri dana prepustio kolegici", zaključio je vukovarski gradonačelnik.