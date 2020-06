IVAN PENAVA O TUČNJAVI U VUKOVARU: ‘Strahujem od eskalacije sukoba’

Penava priznao da strahuje od eskalacije sukoba nakon što je u Vukovaru došlo do incidenta između najvijačkih skupina

U Vukovaru se dogodio novi incident navijačkih skupina. Zbog tučnjave koja je izbila između navijača Dinama i beogradskog Partizana u blizini jednog kafića policija je privela 18 osoba. Za nekima koji su pobjegli s mjesta događaja policija intenzivno traga. Sedam osoba završilo je u bolnici, a osude huliganizma dolaze sa svih strana, javlja RTL.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je za RTL kako strahuje od eskalacije sukoba. “Naravno da strahujem. Niti su ovo prvi, a vjerojatno niti posljednji sukobi navijača i nevjerojatno mi je da u jednoj državi nismo u stanju izaći na kraj s nogometnim huliganima, nismo u stanju temeljne preduvjete normalnog života pružiti svojim građanima, da se ulicama svog grada mogu šetati normalno, bez da budu dovedeni u opasnost”, rekao je Penava.

“Međutim, kad uzmete u obzir da ista ta država 29 godina nije u stanju donijeti presude i osuditi zločince koji su razarali gradove, sela, silovali, pljačkali, ubijali, onda to nije ništa za čuditi. Trebamo stubokom stvari promijeniti”, dodao je.

Međunarodna tematika

Penava i sam kaže da nije riječ o prvom takvom sukobu u Vukovaru. “Sukobi navijača su nešto što je nažalost u Hrvatskoj rašireno na području grada Vukovara. Kad se dogodi sukob Torcide i BBB-a možemo govoriti o klasičnom sukobu navijačkih skupina, kad imate to na relaciji, u ovom slučaju BBB-a i Grobara, onda taj sukob navijačkih skupina prikriva puno dublju međunarodnu problematiku. Koliko god mi bježali, ta tema će prije ili kasnije završiti na Domovinskom ratu i procesuiranju događaja koji su se zbili u Vukovaru”, odgovorio je Penava.

Kolindin srednji prst

Komentirao je i “srednji prst” bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Miroslavu Škori zbog izjave o silovanim ženama i pobačaju.

“Općenito mislim da su političari nekako reprezent građana, barem bi trebali biti nekakvi uzori u svom ponašanju i doista mislim da da takve gestikulacije, proste riječi naprosto moramo izbjegavati. Mislim da to nije način, nije stil, to nije ono što očekuju ljudi koji su toj osobi dali povjerenje. Mislim da su to duboke greške zbog nečijih slabosti kojima pojedinac podlegne u određenom trenutku. U svakom slučaju, osuda takvog komuniciranja. Koliko god se činilo popularno, mislim da je loše, ne trebaju takve prizemne radnje”, rekao je Penava.