IVAN PENAVA: Nisu učinjeni potrebni preduvjeti za ravnopravnu upotrebu ćirilice u Vukovaru’

Gradonačelnik tvrdu da su u Vukovaru još uvijek zapostavljena temeljna ljudska prava građana koji su se usprotivili velikosrpskoj agresiji

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava predstavio je zaključak sjednice Gradskog vijeća na čijem je dnevnom redu bilo i donošenje prijedoga Zaključka o dostignutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Grada Vukovara.

“U prvom dijelu zaključka konstatira se da je dostignut stupanj dijaloga među građanima pripadnicima hrvatskog naroda i svih ostalih nacionalnih malnjina na razini koja omogućava suživot i dijalog do određene razine.

U drugom dijelu zaključka se konstatira da svi živimo i radimo kad su – na području Vukovara – još uvijek zapostavljena temeljna ljudska prava većini građana svih nacionalnosti. Svim tim građanima koji imaju jedan nazivnik – a to je da su se usprotivili velikosrpskoj agresiji ili su ostali samo građani grada zatočeni opsadom u nehumanim uvjetima granatiranja i pogibelji – svim tim ljudima uskraćeno je temeljno ljudsko pravo na život, dostojanstvo i slobodu, i to ne samo ’91. nego i do dana današnjeg, kad su zapravo sustavnim odgađanjem provođenja postupaka protiv počinitelja ratnih zločina tijekom velikosrpske agresije na Vukovar.

Treći dio zaključka – tu se konstatira da u kontekstu tih činjenica, nisu učinjeni potrebni preduvjeti kako bi se uvela posebna prava u okviru ravnopravne uporabe jezika i pisma srpskoj manjini u Vukovaru”, kazao je Ivan Penava, prenosi N1.