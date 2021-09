Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava danas je objavio da se kandidira za novog predsjednika stranke Domovinski pokret. Stranka koja je dosad nosila Penavino ime se gasi, a on članove koje je sakupio dovodi sa sobom u Domovinski pokret.

"Bez daljnjeg mislim da Domovinski pokret ima onu potrebnu esenciju, strukturu, na kraju krajeva sve smo mi to skenirali, promatrali tijekom ove suradnje s Domovinskim pokretom i na kraju krajeva i donijeli ovu odluku", rekao je Penava za RTL.

Kaže da se sa Škorom nije čuo, no da poštuje njegovu odluku. Škorina sestra i saborska zastupnica Vesna Vučemilović, koja je izbačena iz Domovinskog pokreta, Penavi je zaželjela sreću. Dodala je i upozorenje.

'Penava ulazi u opasno društvo'

"Ulazi u opasno društvo pa tu su moguće svakakve kombinacije. Ni Miroslav Škoro prije godinu dana nije mislio da će mu se dogoditi ovo što se dogodilo tako da treba biti oprezan u svakom slučaju", kaže Vučemilović koja kaže da je sigurna da će Mario Radić Penavu instalirati na vrh stranke te da će izbori u stranci biti tek farsa.

Klub zastupnika DP-a priča drugačiju priču. "Mi ćemo okrenuti sada stranicu, imam povjerenje u gospodina Penavu da ima one potrebne vrline da na pravi način vodi stranku. Može biti bolji od Škore", rekao je Stephen Nikola Bartulica. "Mi smo nova stranka, mislim da Hrvatskoj treba jedna konzervativna opcija, autentična konzervativna opcija", dodao je.

Penava: Mogu voditi stranku iz Vukovara

Pitanje je kako će Penava voditi stranku, s obzirom da je vukovarski gradonačelnik, a naveo je kako će u Zagrebu sada biti češće.

"Voditi stranku iz Vukovara ili bilo kojeg drugog grada koji se nalazi tako daleko od tog centra moći dakle na, mogu reći, bez nekakvih negativnih konotacija, na periferiji je definitivno nemoguće", kaže Penava.

Vučemilović nije sigurna da će mu uspjeti. "Možda Ivan Penava malo spava i možda je on sposobniji nego što to ja mislim, ali vidjet ćemo, mislim da je to previše posla za jednu osobu i mislim da neće moći to kvalitetno obavljati", komentirala je Vučemilović.