Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina u četvrtak je predstavio plan ubrzanja obnove nakon potresa, poručivši da je prioritet adekvatan smještaj do zime građana koji još žive u kontejnerima. Za Dnevnik Nove TV objasnio je što će se dogoditi ako ne ispuni obećanje i vrati ljude u njihove domove. Paladina je na to kazao da mu je jasno kako su ljudi izgubili povjerenje.

"Siguran sam da je jedini način da se povjerenje vrati to da oni vide svojim očima više stotina gradilišta do kraja ljeta. Moj posao su gradilišta, moj posao je obnova. Naša je zadaća da osiguramo mogućnost za sve građane u kontejnerskim naseljima - da dobiju mogućnost preseljenja u zamjenski smještaj", rekao je Paladina.

'Na nama je da ponudimo zamjenski smještaj'

Za one koji imaju stoku rekao je kako ne može ponuditi svima zamjenski stan na istoj lokaciji.

"Na nama je da im, prioritetno, ponudimo zamjenski smještaj. S druge strane, naša i moja ključna zadaća je ubrzati proces obnove i osigurati da se ljudi vrate u svoje domove", rekao je Paladina i dodao da ima više od 18.000 zahtjeva.

"Nije upitno da ne možemo biti zadovoljni dinamikom donošenja odluka, napravit ćemo unaprjeđenje kako bi udvostručili i utrostručili dinamiku donošenje odluka. Ne možemo dozvoliti da se odluke donose sljedećih nekoliko godina", rekao je Paladina i naveo da je u zadnjem tjednu doneseno više od 140 odluka.

Preuzima odgovornost i za Fond

Naveo je i kako on preuzima odgovornost i za Fond.

"Ubrzat ću i jedno i drugo. Naši ljudi očekuju gradilišta, a da bi došli do gradilišta, moramo ubrzati i procese u Ministarstvu, i u Fondu i u Središnjem državnom uredu", kaže Paladina.

Navodi da je na Banovini 5500 zahtjeva za konstrukcijsku obnovu, tisuću i nešto je zahtjeva za zamjenske kuće. "Ja sve te brojke znam. Poznavanje brojni napamet nije nikakva garancija", dodaje Paladina.

Ne zna kako je zaradio prvi milijun

O imovinskoj kartici navodi kako se "svako jutro fokusira samo na obnovu".

"Znao sam i bio sam svjestan u trenutku kad objavim imovinsku karticu ću morati odgovarati na pitanja o tome. Na to trošim određeno vrijeme, no i to će proći, a bez obzira na to fokusiram se i bavim obnovom", naveo je Paladina.

Za prvi milijun kaže da ne zna kako ga je zaradio. Navodi da supruzi neće povećati plaću te da je spreman ako mu DORH pokuca na vrata.

"Bilo bi van svake pameti da sam se odlučio prihvatiti ovu ponudu, a da je moja imovina i imovina moje supruge upitna", kazao je i dodao da nije imao plaću 50.000 kuna nego prihode.