Besplatnu vožnju ratnim brodom s Hvara do Splita, osim svećenstva, iskoristio je i ministar pravosuđa Ivan Malenica, doznaje 24sata. On je bio među putnicima koji su 22. svibnja, po dopuštenju ministra obrane Marija Banožića, prevezeni obalnim ophodnim brodom Hrvatske ratne mornarice, naoružanim, između ostalog, automatskim topom od 30 milimetara, dvije ručne strojnice, četiri prijenosna raketna sustava...

"Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica u službenom svojstvu sudjelovao je na biskupskom ređenju mons. Ranka Vidovića 22. svibnja 2021. godine u Hvaru. Ministar je na biskupsko ređenje išao katamaranom, međutim zbog obveza, u povratku se vratio navedenim plovilom", poručili su iz Ministarstva pravosuđa.

Iako trošak korištenja takvog broda u komercijalne svrhe iznosi 14.000 kuna po satu, a čekanje 7000 kuna po satu, Banožić je brod ustupio - besplatno. No, Malenica se 3-4 sata vozio na topovnjači, što znači da je ukupni trošak njegova putovanja bio između 42 i 54 tisuće kuna, ne računajući čekanje. Iako su na zaređenju novog hvarskog biskupa, Ranka Vidovića, bili i HDZ-ov župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban te Ante Sanader, obojica su potvrdila da su se iz Splita vratila katamaranom.

'Nije komocija nego potreba'

Iz Ministarstva pravosuđa nisu, doduše, odgovorili je li bilo još HDZ-ovaca na brodu, kao niti jesu li u to vrijeme bile raspoložive redovite putničke brodske ili katamaranske linije.

Zato su se prije nekoliko dana oglasili iz Vojnog ordinarijata, ističući da je Hrvatska biskupska konferencija uputila dopis MORH-u s molbom za prijevozom biskupa, nadbiskupa te visokog osoblja. Kao razlog naveli su epidemiološku situaciju, krizme, termin u kojem nije bilo redovitog prijevoza, naglasivši da "nije bilo nikakve druge mogućnosti osim tog prijevoza".

"Nikakva komocija ili zloporaba, nego potreba", poručio je don Marko Medo, generalni vikar Vojnog ordinarijata.

Kamo se žurio u subotu?

No, kamo je žurio Malenica? Drugi uvaženi gosti su u svojim odgovorima dali do znanja da je bilo putničkih brodova i katamarana s Hvara za Split tog dana, koji je, usput budi rečeno, bila subota. Premijer Andrej Plenković u ovom ne vidi problem. Štoviše, on je prije dva dana i otkrio da je Malenica plovio topovnjačom te da zbog te vožnje "nije propala mornarica".