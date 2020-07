IVAN MALENICA JE JASAN: ‘Škoro nije bio korektan u kampanji, ucjenjivao je HDZ. Neće sudjelovati u vlasti’

‘Mislim da g. Škoro nije bio korektan u kampanji’, kazao je Malenica

Ivan Malenica, koji je obavljao dužnost ministra uprave, na parlamentarnim je izborima izborio dovoljno glasova birača IX. izborne jedinice da uđe u Sabor. U studiju N1 televizije komentirao je ucjene Miroslava Škore, rekavši kako su se one pokazale neučinkovite.

“Prema onome što je glasnogovornik Vlade objavio, razgovaralo se već s manjinama, HNS-om i g. Čačićem, mislim da će to biti dovoljno za parlamentarnu većinu. Trenutak i vrijeme su takvi da nema mjesta politikanstvu i dugotrajnim pregovorima. Što prije treba posložiti parlamentarnu većinu jer nas čeka izazovna jesen”, kazao je Malenica.

Kaže kako su izazovi u proteklom mandatu i afere odnijeli pozornost, no vjeruje kako će nova vlada imati puni legitimitet. Što se njegova resora tiče, ciljevi su optimizacija jedinica lokalne samouprave, primjena načela samoodrživosti i samodostatnosti, smanjenje broja lokalnih dužnosnika za 50 posto i smanjenje broja predstavničkih tijela. “Time će lokalne uprave dobiti dodatni fiskalni kapacitet. I digitalizacija, to je ključ reforme javne uprave, da se što više usluga i postupaka digitalizira”, rekao je.

Nada se i dalje biti ministar

Malenica je kazao i kako još nije razgovarao s premijerom, no nada se da će dobiti povjerenje i za iduće četiri godine u Vladi.

“Što se tiče referenduma, pripremili smo novi zakon o referendumima, koronavirus nas je usporio u tome. Tim zakonom smo obuhvatili i lokalni referendum, detaljnije smo ga propisali. Građanima ćemo omogućiti lakše ostvarivanje prava”, istaknuo je Malenica i dodao da je trenutačni zakonski okvir manjkav.

Komentirao je ulazak Božidara Kalmete u Sabor. “IX. izborna jedinica je već dugo utvrda HDZ-a, a Kalmeta ima oslobađajuću presudu”. Dodao je kako je HDZ pokazao uključivost stavivši Stevu Culeja i Miru Kovača na listu.

“I Kovač i Stier su čestitali Plenkoviću nakon izbora, pokazali su spremnost na suradnju pred izbore i to zajedništvo se sad pokazalo kroz kampanju”, rekao je.

‘Škoro je mislio da će više utjecati’

Osvrnuo se i na potencijalnu suradnju sa Škorinim Domovinskim pokretom. Rekao je kako oni očito neće sudjelovati u vlasti. “Što se tiče Škore, za vrijeme kampanje je ucjenjivao HDZ i prije nego su rezultati bili objavljeni s tim da ne želi Plenkovića za premijera. Mislim da to nije bila dobra retorika, da to nije bio dobar nastup i to se pokazalo.”

“Mislim da su imali veća očekivanja i da su mislili da će više utjecati. Mislim da su ostali razočarani jer očito neće sudjelovati u vlasti i neće moći na sreću te svoje ucjene ostvariti. Mislim da g. Škoro nije bio korektan u kampanji. Poništili smo sve što je Škoro govorio da Plenković loše vodi državu, birači su pokazali kakav je njihov stav”, zaključio je Malenica.