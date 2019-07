IVAN MALENICA DOBIO VJETAR U LEĐA: Klub HDZ-a podržao Plenkovićev prijedlog da on bude movi ministar uprave

Predsjedništvo HDZ-a jednoglasno je prihvatilo Ivana Malenicu kao potencijalnog zamjenika Lovre Kuščevića na mjestu ministra uprave

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izjavio je u petak da je Klub jednoglasno podržao prijedlog premijera Andreja Plenkovića da se za novog ministra uprave izabere Ivana Malenicu, te da će do kraja mjeseca Plenković odlučiti o ministrima koje će zahvatiti rekonstrukcija Vlade.

“Kao što je premijer najavio, potrebna su kadrovska osvježenja u Vladi. Na tom tragu je i gospodin Malenica, koji je dekan Veleučilišta u Šibeniku, predsjednik stranačkog Odbora za upravu i lokalnu samoupravu, pravnik, stručnjak i ispunjava sve potrebne reference za ministra. Stoga ga je Klub jednoglasno podržao”, izvijestio je Bačić novinare nakon sjednice HDZ-ova kluba, na kojoj su sudjelovali i neki predstavnici koalicijskih partnera. Bačić je rekao da na sjednici nije bilo riječi o novim kadrovskim rješenjima na drugim ministarskim pozicijama. “Dogovoreno je da ćemo do kraja mjeseca sazvati izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora na kojoj bi se odlučivalo o imenovanju novih ministara u Vladi”, kazao je.

Potpora i rekonstrukciji Vlade

Predsjedništvo HDZ-a dalo je potporu predsjedniku da, nakon analize rada ministarstava, predloži rekonstrukciju Vlade. “Na sjednici Kluba nismo raspravljali o broju ministara koji bi bili razriješeni, nego predsjednik ima potporu Kluba da ih sam predloži Predsjedništvu stranke i koalicijskim partnerima, a onda da se i na Klubu potvrdi potreban broj ministara”, pojasnio je. Upitan ima li ministar državne imovine Goran Marić nakon svih afera i dalje povjerenje vodstva stranke Bačić je ponovio kako je “Predsjedništvo HDZ-a dalo potporu predsjedniku Vlade da on odredi koja će ministarstva ići u rekonstrukciju”. Naglasio je da o statusu pojedinog ministra odlučuje premijer, no jasno je da je za to nužna potpora Predsjedništva stranke.

Istaknuo je kako je sve partnere u vladajućoj koaliciji obavijestio o novom ministru uprave prije nego što je premijer o tome jučer izvijestio javnost, te da su dali potporu izboru Malenice. Naglasio je kako je stav HDZ-a i većine koalicijskih partnera da treba čim prije napraviti rekonstrukciju Vlade. Iako Bačić govori o sazivanju izvanredne sjednice Sabora do kraja srpnja, neslužbeno se doznaje da bi se mogla održati već krajem idućeg tjedna, a rekonstrukcija Vlade mogla bi obuhvatiti četiri do pet ministara.

