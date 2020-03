IVAN KUJUNDŽIĆ MOLI JANDROKOVIĆA: ‘Odgodimo unutarstranačke u HDZ-u jer bitno je zdravlje i život svakog čovjeka!’

Prije jednog dana glavni tajnik stranke Gordan Jandroković kazao je da će izbori biti odgođeni zbog koronavirusa ako to bude potrebno, a da je to zbilja potrebno smatra jedan od kandidata za šefa HDZ-a Ivan Kujundžić

Epidemija koronavirusa poremetila je planove mnogima pa tako i HDZ-ovcima koji se spremaju za unutarstranačke izbore. Prije jednog dana glavni tajnik stranke Gordan Jandroković kazao je da će izbori biti odgođeni zbog koronavirusa ako to bude potrebno, a da je to zbilja potrebno smatra jedan od kandidata za šefa HDZ-a Ivan Kujundžić. Zbog toga je Jandrokoviću uputio molbu s odgodom izbora jer smatra da je to “iskorak u ime zdrave pameti”. Kujundžićevo pismo prenosimo u cijelosti:

“Opća je panika sa širenjem koronavirusa! Članice i članovi, dužnosnici HDZ-a, učinimo iskorak u ime zdrave pameti. Nisu bitni naši osobni interesi, a ni naši unutarstranački izbori, bitno je zdravlje i život svakog čovjeka! Odgodimo naše izbore, ako će to spriječiti zarazu ili ne daj Bože prouzročiti smrt jednog čovjeka!

Hrvatski znanstvenik Igor Rudan, danas je objavio: ‘Bez protuepidemijskih mjera, ovaj se novi koronavirus širi sa svake zaražene na barem 2.2 nove zdrave osobe, pretežno u fazi inkubacije, dok zaražena osoba još ne pokazuje simptome. Sve što treba učiniti jest smanjiti nekako taj broj na ispod 1.0 i epidemija će se polako ugasiti, a to se može postići strogom karantenom’!

JANDROKOVIĆ NE ODBACUJE MOGUĆNOST ODGODE IZBORA U HDZ-U: ‘To nisu veliki skupovi, ali ipak se moram ograditi…’

Poštovani Glavni tajniče, gospodine Jandrokoviću, u ime zdrave pameti, našeg cijelog članstva vrijednih volontera, običnih članica i članova HDZ-a, koje bismo mogli izložiti opasnosti zaraze, zbog koje bi posebno loše prošli naši stariji članovi, do mogućnost smrtnih ishoda, predlažen odgodu za u nedjelju zakazanih izbora. Te do daljnjega obustavu unutarstranačkog izbornog procesa, dok se ne obuzda panika te epidemija ne stavi pod kontrolu svjetskog i hrvatskog zdravstva.

Ukoliko ne poduzmete valjane korake, u ovom ozračju panike i straha možemo prouzročiti stvarne i nesagledive posljedice za naše ljude, koji će biti izloženi ovoj pošasti. Time ćemo snositi odgovornost za našu nepromišljenost.”

Hoće li se izbori održati ili ne treba tek vidjeti.