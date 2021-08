Malo je živih među političarima koji su tijekom akcije Bljesak donosili ključne odluke koje su vojska i policija provodile na terenu. Jedan od njih je Ivan Jarnjak, tadašnji ministar unutarnjih poslova. On je za Dnevnik.hr otkrio nepoznate detalje iz tog vremena. No, najprije se osvrnuo na zamolnicu Tužiteljstva BiH da se procesuira 14 zapovjednika, među kojima su i trojica pokojnih.

"Ja moram reći da sam strašno iznenađen, razočaran takvim stavom jedne zemlje kojoj smo mi navelike pomagali za vrijeme rata. I kasnije i danas. A oni podižu optužnice protiv operacije, protiv cijelog lanca zapovjednika operacije koja je bila apsolutno čista, koja se vodila isključivo na teritoriju Republike Hrvatske", govori Jarnjak i dodaje da je mogući cilj Tužiteljstva BiH da cijelu akciju proglase zločinačkom operacijom. Osvrnuo se i na Oluju.

'O Bljesku nismo razgovarali ni 10 minuta'

"Pa to je pokušaj da se pokaže da su i jedna i druga operacija nelegitimne. Ja sam razgovarao s haškim istražiteljima 2004. i tada su me ispitivali i o operaciji Bljesak. O operaciji Bljesak nismo razgovarali ni 10 minuta. Sam istražitelj je rekao: 'Tu nemamo šta, to je bila apsolutno operacija u kojoj nije bilo problematičnih stvari'", prisjetio se ratni šef MUP-a.

Dodaje da su se okupile snage koje žele naštetiti Hrvatskoj. "Kad je u pitanju protiv Hrvatske onda se oni brzo dogovore svi. Mislim da je to politikanstvo i u ovom trenutku da je to pokušaj odgovora Hrvatskoj to što se toliko brine o Hrvatima u BiH", uvjeren je Jarnjak, koji smatra da će se oko ovog pitanja postići konsenzus cijele Hrvatske, a ne samo političkog vrha.

Pozabili su ga

No, politički vrh ga nije zvao na obljetnicu Oluje u Knin. Zazvao ga je predsjednik Zoran Milanović u svom govoru, nazvavši ga - Bracek.

"Bilo mi je drago da je on to spomenul'. Nisam pozvan. Nisam pozvan ni na 25. obljetnicu. Ni ja ni moji suradnici. Žao mi je apsolutno. Ja sam u tome sudjelovao, za mene su to trenuci koji izazivaju strašne emocije i žao mi je što nas eto, ne pozivaju. Pozabili su", zaključio je Jarnjak.