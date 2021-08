Prije tri dana područje Gline pogodilo je strašno nevrijeme i jak olujni vjetar.

"Porušena stabla blokirala su neke prometnice i oštetile elektroenergetsku mrežu, pa su ekipe HEP-a radile na tome do noći. Najviše štete je na dalekovodu i eletroenergetskoj mreži. No štetu je teško još utvrditi, a ljudi pomažu jedni drugima. Ovo je jedno ogromno područje za gradić s malim prihodima – teško je održavati to i uz velike napore", rekao je gradonačelnik Gline, Ivan Janković za N1.

Uklanjanju se objekti u fazi rušenja

Kaže kako pokušavaju osigurati ljudima sve što je potrebno - od klime do priključaka na struju ili vodu.

"Još rješavamo svakodnevne potrebe ljudi. Potres je napravio pomake u tlu, pa su i neki bunari presušili", kazao je i ponovio da je lokalnoj jedinici teško držati sve pod kontrolom.

U gradu se uklanjaju objekti koji su u fazi rušenja.

"Moj ured je u kontejneru na cesti, ljudi mi svakodnevno dolaze s pitanjima na koja ja nemam odgovore, iako nastojim imati komunikaciju sa svim razinama vlasti. Imamo modele koje argumentiramo između sebe.

'Treba oživjeti centar'

Naš proračun je osiromašen, ne možemo tome dati veliki obol. Sudjelovao sam na dugoročnom razvoju Banovine. Na sastancima sam rekao da i Banija i Banovina trebaju pomoć, a sastanci spoznaje neće nam donijeti dobro", rekao je.

U urbanom dijelu ostaju ruševine. "Treba oživjeti centar jer u svakom drugom smislu imat ćemo grad bez ljudi – a ja ne želim biti gradonačelnik grada bez ljudi", rekao je Janković.