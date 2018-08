IVAN JAKOVČIĆ PORUČIO MARKU PERKOVIĆU: ‘U pulskoj Areni nisi pjevao, a bogami niti nećeš’

“Treba učiniti isto što je napravila Njemačka – jednostavno donijeti zakone koji zabranjuju sve što ima veze s ustaštvom. Ako želimo imati sretnu državu, neka Thompson i pojedinci budu nesretni, mi s ustaštvom moramo raščistiti stvari”, kaže zastupnik u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić

Bivši dugogodišnji predsjednik IDS-a i današnji zastupnik u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić smatra skandaloznom činjenicu da Marko Perković Thompson nije zaradio niti jednu prijavu za koncert održan u Glini na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i obljetnicu ‘Oluje’. I ondje je Perković pjesmu ‘Bojna Čavoglave’ započeo ustaškim pozdravom na koji mu je publika otpozdravila.

“Skandalozno, to je pokazatelj da pravna država ne funkcionira. On treba dobiti sve moguće kazne jer on to namjerno radi. Oni žele mlade pretvoriti u neke neoustaše i to je opasnost za naše društvo. Thomposnu mogu samo poručiti: nisi pjevao u Areni, bogami niti nećeš pjevati”, kazao je Jakovčić gostujući na N1 televiziji.

THOMPSON SE DERAO ‘ZA DOM’, ALI POLICIJA JE ODLUČILA NE REAGIRATI: ‘Tekst pjesme je isti kao i na službenim nosačima zvuka’

“Veliko je zlo to što radi Thompson”

Na pitanje kako zakonski regulirati priču oko pozdrava “Za dom spremni”, Jakovčić je odgovorio da se treba ugledati na Njemačku.

“Treba učiniti isto što je napravila Njemačka – jednostavno donijeti zakone koji zabranjuju sve što ima veze s ustaštvom. Ako želimo imati sretnu državu, neka Thompson i pojedinci budu nesretni, mi s ustaštvom moramo raščistiti stvari. Veliko je zlo to što radi Thompson, što se ljudi svjesno manipuliraju. Razumijem da Thompson želi zaraditi lovu, ali to je sramotno”, kazao je Jakovčić.

Osvrnuo se i na aktualno zaoštravanje odnosa s BiH i Srbijom. Problem s BiH je gradnja Pelješkog mosta.

“Ja sam o tome razgovarao s Izetom (Bakirom Izetbegovićem, nap.a.) oko te teme kada je bio u Bruxellesu. Uvjeravao sam ga, davao mu garancije da Hrvatska ne želi ugroziti interese BiH. Apsurdno je da drugi, oni koji su na vlasti, ne razgovaraju iskreno i otvoreno o tome. U tome je problem. Mislim da bi naš odnos prema BiH trebalo promijeniti. Mislim da se previše paternalistički postavljamo prema BiH, više nego partnerski”, istaknuo je.

PORUKA BOŠNJAČKIM POLITIČARIMA: Bulc kaže ako BiH ima argumente protiv Pelješkog mosta neka ih pošalje u Bruxelles

Populizam i sa srpske i s hrvatske strane

Što se tiče zaoštravanja odnosa sa Srbijom, Jakovčić ga pripisuje populističkom ponašanju s obje strane.

“Čuli smo neki dan Vučićeve potpuno neprihvatljive izjave, a donedavno je šetao po mostu i nosio cvijeće njoj (Kolindi Grabar Kitarović). Potpuno populističko ponašanje, s obje strane da se razumijemo. Kad predsjednica ode u Bruxelles onda je za antifašizam, svi njezini su bili u partizanima, a kad ode drugdje onda je “Za dom spremni” stari hrvatski pozdrav. To prigodničarstvo u politici je po mojem mišljenju ono što tjera ljude van iz Hrvatske”, kazao je Jakovčić za N1.

Osvrnuo se i na podatak iz srpanjske analize Reiffeisen banke da je od ulaska u Europsku uniju Hrvatska potpuno provela samo pet posto preporuka Europske komisije, a “značajan napredak” postigla samo u 12 posto preporuka.

“Mislim da je suštinski problem da nismo dovoljno iskoristili to što smo postali članica Europske unije. U nekim segmentima to jesmo, u turizmu sigurno, kad uđemo u Schengen bit će još bolje. Po iskorištavanju EU fondova mi smo stvarno na začelju, mislim da to hitno trebamo promijeniti. A to se neće dogoditi ako će o svemu odlučivati jedna ministrica ili ministar u Vladi. Moramo decentralizirati sustav”, zaključio je Jakovčić.

PREDSJEDNICA ODGOVORILA VUČIĆU: ‘To što je on rekao ne mijenja ni prošlost ni sadašnjost. Nikada se nećemo složiti’