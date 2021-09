Ivan Jakovčić, bivši istarski župan i europarlamentarac, ostao je bez vozačke dozvole zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Napuhao je 1,61 promil alkohola za što je predviđena novčana kazna između 10 i 20 tisuća kuna te oduzimanje vozačke dozvole, piše Glas Istre.

Jakovčić je za Glas Istre rekao kako je on 'običan Istrijan koji voli malvaziju i teran'.

"To znaju svi oni koji me poznaju, kao što znaju i da uz dobro društvo i dobar zalogaj, uvijek u normalnim granicama, znam i volim i uživati u njima. Potvrđujem da je bila jedna takva večer i da sam bio u najdražem društvu u kojem se pilo jedno i drugo vino i zabavljalo, kao i da sam nakon toga napravio veliku grešku što sam u takvom stanju sjeo za volan. Kako se radilo o vrlo maloj udaljenosti odlučio sam odvesti sam do Rovinja, međutim očito sam vozio presporo pa me na tom putu zaustavila policija. Istina je da sam napuhao više od dopuštenog", rekao je.

Kaznu je, kako kaže, platio odmah idućeg jutra te je trenutačno bez vozačke dozvole.

"Žao mi je što se to dogodilo, ali upravo zato što sam kriv znam da trebam i odgovarati, kao i svatko drugi. Dežurni moralizatori mogu oko toga ispredati kojekakve svoje priče i teorije zavjere, a ja se nadam da me neće previše osuđivati naši Istrijani koji uglavnom vole ono što i ja volim. Ja sam iz ove situacije definitivno naučio dvije stvari. Prvu, kada si u najdražem društvu nastavi se zabavljati i nemoj popuštati, te drugu, kad se to druženje konačno privede kraju, nemoj nikad sjedati sam za volan, već uvijek za prijevoz doma pozovi taksi ili prijatelja", naglasio je Jakovčić.