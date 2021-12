Znanstvenici u posljednje vrijeme sve više govore kako omikron soj nije nikakva blaža varijanta koronavirusa te kako se ona sve brže širi u populaciji.

Na to je upozorio i znanstvenik Ivan Đikić u svojem otvorenom pismu koje je u četvrtak uputio premijeru Andreju Plenkoviću i ministru zdravstva Viliju Berošu.

"Iznio sam samo svoje stručno mišljenje, nisam htio upozoriti samo premijera i ministra, već i širu javnost o novim saznanjima. Ono što je meni važno jest da se zaštiti što više ljudi, da ne budu u bolnicama i da ne umru", rekao je profesor Đikić za HRT.

'Nije bezopasna varijanta'

Postavlja se pitanje je li omikron blaža varijanta ili teža.

"Dvije su opasne stvari kod omikrona. Prva je da se značajno brže širi. Svi podaci pokazuju da je ta varijanta otporna na stvoreni imunitet, koji je stvoren prebolijevanjem i cijepljenjem. To su dvije opasne stvari. Za sada je olakšavajuće da su simptomi u kliničkoj slici generalno blaži. To još uvijek ne znači puno, jer nemamo znamo dovoljno podataka za Europu.

No, to nam ukazuje da će možda biti veći broj ljudi koji su zaraženi, veći broj ljudi koji će dobiti blaže simptome, no oni koji dođu do bolnica, mogu napraviti ogroman pritisak. Ima, za sada manji broj ljudi, koji umiru od omikron varijante. Ne možemo u nijednoj kategoriji reći da je to jedna dobra ili bezopasna varijanta koja nam dolazi 'kao poklon za Božić'."

Obavezno cijepljenje u Njemačkoj

Dodaje da virus, prema podacima, više zahvaća gornji dio respiratornog trakta te manje dolazi do pluća.

"Ipak, ljudi koji imaju rizičnu bolest prije toga, mogu razvijati teže bolesti."

Njemačka planira ubrzati cijepljenje građana trećom dozom, a to je plan novog ministra zdravstva Karla Lauterbacha.

"Kada je postao ministar, rekao je da treba omogućiti što većem broju ljudi cijepljenje booster dozom. Dodatnom dozom, nakon pada imuniteta nakon preboljenja ili druge doze, imunitet se vraća na razinu 70% zaštite od hospitalizacije. To je ogroman broj", dodaje Đikić naglašavajući da se predviđa i obvezno cijepljenje.

Đikić kaže da je jedna od poruka premijeru i ministru bila da se treba unaprijediti komuniciranje s građanima. Mora se ljudima objasniti što nije dobro raditi jer su posljedice očigledne dva ili četiri tjedna nakon toga. Broj oboljelih će se smanjiti, tvrdi.

"Treba reći da je odlazak na skijanje u BiH u nekontroliranim uvjetima, bez pravilnih mjera, cijepljenja, održavanja mjera ili maski, da je to jedan veliki rizik pi povratku u svoje domove. Mogu to prenijeti svojima bližima, roditeljima, bakama i djedovima. To je jedna od opasnosti koju dugo znamo, a to je da su stariji u većem riziku od smrtnosti", rekao je.

Specifično cjepivo za omikron

Zainteresiranost za cijepljenje djece starosti od 5 do 11 godina je niska.

"Nismo prošli na testu informiranja roditelja i djece. Pogledajte Portugal, zemlju koja je po mnogim stvarima slična brojem građana i mediteranskim duhom, oni su došli do 60 % djece koja su cijepljena. Roditelji nisu dovoljno informirani. Ja sam isto roditelj s troje djece, uvijek sam im objašnjavao koristi i rizike. Čovjek može prevladati taj strah. Vjerujem da u Hrvatskoj roditelji i djeca ne prepoznaju da je rizik značajno viši nego primanja cjepiva, koje pokazuje minimalne neželjene efekte."

Što se tiče cijepljenja trećom dozom, kaže da se mora kupiti vrijeme od tri do četiri mjeseca, dok se ne stvori novo cjepivo, koje će biti omikron specifično.

"Dodatno se cijepite, već ste primili dvije doze, ako niste imali ozbiljnim problema ili bilo kakvih kontraindikacija, to vam je najbolji način zaštite i vaš vlastiti izbor."