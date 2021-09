Cijepljenje je ključni čimbenik za zaustavljanje širenja zaraze koronavirusom prouzročenog delta sojem, a države koje su cijepile manje od polovice svog stanovništva posebice su ugrožene, upozorio je hrvatski znanstvenik Ivan Đikić kako ga u subotu citira portal sarajevskog "Dnevnog avaza".

Đikić je istaknuo da je sada posve jasno da delta soj dovodi ne samo do bržeg širenja zaraze nego i do većeg postotka smrtnih slučajeva prouzročenih zarazom. "Pozitivna stvar je da su zemlje koje su cijepile veći dio populacije, 70 do 80 posto, velikim dijelom zaštićene od opasnijih karakteristika novog delta soja. Na žalost, zemlje koje imaju ispod ili oko 50 posto cijepljenih u većoj su opasnosti", kazao je ugledni hrvatski molekularni biolog.

Osobe koje nisu cijepljene činiti će 90 posto oboljelih tijekom četvrtog vala pandemije koji je već počeo, procjenjuje Đikić. Ističe da su brojke jasan dokaz onoga na što upozorava i on i drugi znanstvenici.

Podsjetio je da je do sada diljem svijeta cijepljeno više od 5,3 milijarda ljudi, a pri tom su se samo u dva do tri posto slučajeva javile nuspojave što je beznačajno u usporedbi s teškim posljedicama koje može prouzročiti oboljenje.

"Ljudi koji se mogu cijepiti, a koji još razmišljaju, imaju strahove, zablude ili pitanja, trebaju se dobro informirati. Na temelju točnih informacija trebaju donijeti pravilnu odluku", poručio je Đikić.