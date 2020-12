IVAN ĐIKIĆ O NOVIM MJERAMA: ‘Sad se događa ono što su govorili da neće raditi, zato što smo bili neozbiljni u studenome’

‘Mi kad se i razlikujemo u mišljenjima, dođemo do zajedničkih mišljenja. Ovo što se događa je spin politike’, komentirao je, kako kaže Đikić, virtualni sukob s Laucom i Radmanom

Ivan Đikić za N1 je komentirao pandemiju koronavirusa te mjere borbe s epidemijom, ali i i rezultate istraživanja te televizije prema kojemu je tek 40 posto anketiranih građana izjavilo da će se cijepiti protiv koronavirusa, a 18 posto njih se složilo s tvrdnjom da postoji mogućnost da covid-19 cjepivo sadrži čipove. Istraživanje je pokazalo i da upravo njemu najviše vjeruju. Povjerenje mu je iskazalo 29 posto anketiranih, dok Alemki Markotić vjeruje njih 25%. Ministru zdravstva Viliju Berošu vjeruje 12% anketiranih.

Drago mi je da je i Markotić na vrhu liste

“Drago mi je zbog toga, normalno. To je vjerojatno posljedica angažmana koji je bio iskren, stručan i pravovremen. Vjerujem da građani prepoznaju da želim pomoći svojim znanjem. Drago mi je i da je Alemka Markotić na vrhu liste, da građani najviše vjeruju stručnjacima. Svatko od nas radi greške u javnom nastupu, ali lijepo je vidjeti da ljudi mogu ispraviti te greške”, kazao je Đikić. Smatra kako njegova kritika nije bila negativna, već pozitivna, s ciljem da pomogne. “Više bih volio reći da sam u javnom nastupu bio savjetodavan, na greške se mora ukazati na temelju činjenica. To se u Hrvatskoj često gleda kao na negaitvnu kritiku, ali ja to vidim kao pozitivnu kritiku”, rekao je, dodajući kako je kritika vlasti preduvjet demokratskog drzuštva.

‘AKo se građani ne uozbilje, bojim se da ćemo imati tešku situaciju u siječnju’

Što se tiče mjera u pripremi, one su dosta ozbiljne. “Sad se događa i ono za što su prije govorili da se neće dogoditi, da nećemo prekidati transport ljudi. To se događa jer smo bili neozbiljni u studenome. Sad nam je takva situacija da moramo prihvatiti sve gubitke. Sve mora biti podložno kritici. Kad mjere budu objavljene, moramo građanima objasniti da one mogu funkcionirati samo ako ih oni poštuju. Ako se svi građani u Hrvatskoj ne uozbilje i ne prihvate mjere koje vlada mora uvesti, bojim se da ćemo imati tešku situaciju u siječnju”, kazao je.

“Sada moramo prihvatiti podatke, složiti se i djelovati. Trebamo djelovati na temelju transparentnosti i činjenica. Zajednički moramo uvjeriti građane da ćemo samo njihovim sudjelovanjem mjere imati maksimalni učinak”, kazao je i dodao kako se boji da ćemo polovicu siječnja dočekati s jednom ozbiljnom situacijom ako se uistinu svi građani ne uozbilje.

‘Sprječavaju se svi za život neesencijalni kontakti, pogotovo za Božić’

Također je kazao komentirajući situaciju u Njemačkoj koju često svi hvale i predstavljaju kao dobar primjer borbe s koronavirusom: “Upravo to pojednostavljivanje situacije u Njemačkoj dovodi do krivih zaključaka. I tamo ima onih koji se ne pridržavaju mjera, ima prosvjeda. Njemačka je vidjela da mjere ne djeluju dovoljno i sad ulazi s porukama političara u ozbiljnije mjere. Ove koje danas imamo ne zatvaraju gospodarstvo, ali se sprječavaju svi za život neesencijalni kontakti, pogotovo za Božić. Trebamo paziti i ne družiti se za blagdane bez obzira na potrebu za zabavom i čime god drugim”, rekao je Đikić.

Rekao je kako je siguran da ćemo u sljedećoj godini s cjepivom pobijediti koronavirus.

Komentirao je i suradnju među znanstvenicima. “Suradnja je inače bila odlična. Mi kad se i razlikujemo u mišljenjima, dođemo do zajedničkih mišljenja. Ovo što se događa je spin politike. Vi stvarate jedan virtualni sukob među osobama. Nema nikakvih sukoba između mene, Lauca, Radmana… Samo su podaci koje su iznosili netočni”, kazao je Đikić.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.