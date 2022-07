Pandemija koronavirusa se proteklih tjedna ponovno razbuktala diljem svijeta, unatoč tvrdnjama znanstvenika kako je riječ o sezonskoj zarazi. Molekularni biolog Ivan Đikić tvrdi da bi nova cjepiva, specifično rađena za suzbijanje posljednjih varijanti covida-19, mogla biti dostupna na jesen.

"Znanstvenici rade na tome da se biraju i drugi antigeni, drugi proteini virusa koji će imati panspecifičnost i bili bi primjenjivi i na druge koronaviruse. Nešto slično radimo s cjepivom protiv influence. Mislim da je to nešto što će omogućiti dodatnu zaštitu, pogotovo onoj skupini koja je u posebnom riziku", rekao je Đikić za N1.

Svjetska zdravstvena organizacija nedavno je objavila da je cjepivo spasilo više od 20 milijuna života. Đikić tvrdi da je veliki uspjeh već i sama činjenica da je cjepivo postalo dostupno relativno brzo.

"Učinkovitost cjepiva spasila je milijune ljudskih života, a zašto ljudi ne žele prihvatiti te vrlo konkretne činjenice? Radi toga što postoji snažna kampanja, gdje se prezentiraju neprovjereni i lažni podaci i ljudi su zbunjeni, zato što nemaju povjerenja u vlade pa dijelom gube povjerenje i u znanstvene podatke. Gdje vidimo da je postotak procijepljenosti nizak, moramo ljudima pokazati koja je korist od cijepljenja", savjetovao je naš znanstvenik.

Ljetni val zaraze

"Trenutno, u cijeloj Europi, smo u ljetnom valu pandemije", ustvrdio je naš znanstvenik i dodao kako je to posljedica novih subvarijanti virusa koje se vrlo brzo šire, "ali su uključile i jednu mutaciju koja povećava fuzijske sposobnosti virusa u našim plućima i na taj način povećava ozbiljnost bolesti", rekao je Đikić, otkrivši da je novi val zaraze krenuo iz Portugala.

U Njemačkoj, gdje Đikić živi i radi, situacija je "u sivoj zoni", zbog boljke koja je prisutna od prvih dana pandemije - nedovoljnog testiranja. "Mislim da je situacija ozbiljna jer slobodnim širenjem virusa, jer ne testiramo dovoljno, ne znamo gdje se virus širi i gdje se nalazi. Ne treba širiti paniku, ne treba ništa zabrinjavati građane, ali trebalo bi više educirati ljude o tome kamo ćemo ići nakon ljeta prema jeseni", rekao je.

Izvjestan je kraj pandemije

Virus se, dodaje on, širi bilo kad i bilo gdje, ako postoji prijemčiva populacija. "Gdje god se virus nađe u zatvorenom prostoru s takvom populacijom, on će se širiti. Tu ne postoji sezonalnost, ali postoji način ponašanja ljudi, koji više favorizira širenje ujesen nego ljeti, ali to ne znači da je virus ljeti bezopasan", rekao je naš molekularni biolog.

Uvjeren je da će dolaskom jeseni većina vlada biti oprezna te uvesti adekvatne i primjenjive mjere. "Naučili smo puno koliko ovaj virus možemo suzbiti pravilnim ponašanjem", naglasio je Đikić i ustvrdio da vidi kraj pandemije.

"Ovo što se događa sada, kad vidite način na koji populacija reagira s ne toliko ozbiljnim brojem umrlih zbog imuniteta koji smo stekli, vjerujem da ćemo to moći puno uspješnije kontrolirati, na način da kad se pojavi u jednoj zemlji, akutnim mjerama to možemo spriječiti da se ne širi u cijelom svijetu. Za takve, lokalne mjere bit će opravdane i najvjerojatnije će i ljudi participirati u tome u načinu na koji možemo dobiti ljude da pravilnim i lokalnim djelovanjem možemo živjeti. Pitanje evolucijskih promjena u virusu znak je da će doći do kraja pandemije, a kada će to biti, ne možemo u ovom trenutku znati", rekao je Đikić.

Uspjeh i na drugim poljima medicine

Osim pandemije, Đikić je komentirao i napredak u liječenju tumora i karcinoma. Britanski su znanstvenici objavili da je nova metoda liječenja uspješno smanjila broj tumora kod oboljelih.

"Medicina napreduje svakodnevno. Stvarno je lijepo vidjeti u kliničkoj medicini blisku suradnju tehnologije, bazične znanosti, kliničke znanosti i kliničkih pokusa. Što se tiče tumora, veliki je napredak i studija iz Velike Britanije koja je pokazala da je važno stratificirati što se događa u tijelu pacijenata. Upravo fokusiranje na karakteristike svakog pacijenta ponaosob izrazito je važno", zaključio je Đikić.