Ugledni hrvatski znanstvenik Ivan Đikić gostujući u RTL Direktu dao je dosad najoptimističniju svoju prognozu o kraju pandemije koronavirusa.

"Imamo pozitivni optimizam, a optimizam temeljimo na tome da je omikron, uistinu, varijanta koja se brže širi, stvara imunitet dosta brzo, a ne stvara vrlo teške bolesti. No, to je dijelom i jer je veliki dio populacije cijepljen i stvoren je imunitet. Na temelju tih činjenica, trebamo i dalje biti oprezni tijekom zime i proljeća", kazao je Đikić.

'Živjet ćemo s omikronom kao i gripama i prehladama...'

"Nakon proljeća optimizam je takav da ćemo, najvjerojatnije, moći živjeti sa omikronom i drugim varijantama koje dolaze u budućnosti, kao sastavnim dijelom nečega na što smo navikli, kao što su prehlade, gripe i drugo. I to je vrlo, vrlo realno zasad, ako se pogledaju epidemiološki podaci", rekao je Đikić, ali je naglasio da koronu ne treba lingvistički uspoređivati s gripom.

"No, moramo naučiti živjeti sa omikronom pored nas tako da spriječimo teže oboljele i smrtnost, a da u isto vrijeme osiguramo gospodarstvo, mladima odlazak u škole… Ove dvije godine su bile veliki teret za roditelje s djecom, za mlade, za studente… I sada moramo kao društvo naći način da se to prebaci u neki normalan život", kazao je Đikić i naglasio da do kraja godine Vlade moraju osigurati da normalno živimo.

No, kazao je da u Hrvatskoj još nije vrijeme da se sve ponovno vrati u normalu, kao što su neograničen rad kafića ili održavanje koncerata. "U Hrvatskoj se virus još uvijek jako brzo širi, brojevi koje imamo nisu dovoljno realni, tako da mislim da bi u Hrvatskoj još najmanje mjesec do dva trebalo biti opreza", kazao je i dodao da je važno da se većina ljudi drži mjera.

Jesen i zima donose povratak na staro?

Odgovorio je na pitanje vjeruje li da ćemo se do kraja 2022. godine život vratiti "u normalu". "Mi već danas moramo omogućiti djeci da zabrle svoju baku u određenim uvjetima. Maska je samo znak vlastite zaštite, a to nije prisila nekome raditi", kazao je.

"Mislim da biti vrlo važno da ovo ljeto pređemo u fazu opreznog turizma, a u isto vrijeme povećati cijepljenje radi turista u Hrvatskoj. A mislim da ćemo jesen i zimu moći živjeti kao i prije s prehladama i gripama i Covidom", zaključio je.

Što je sve znanstvenik Đikić kazao o slučaju Đoković u Australiji kao i ponašanju hrvatskog Stožera i velikoj smrtnosti od korone u Hrvatskoj, pogledajte u snimci.