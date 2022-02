Hrvatski znanstvenik, prof. dr. sc. Ivan Đikić sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu govorio je danas za HRT o bolničkim superbakterijama koje su otporne na mnoge antibiotike i koje postaju sve veća opasnost.

Odgovarajući na pitanje jesu li jedan od razloga što nam ljudi umiru na respiratorima na odjelima intenzivne njege smrtonosne bakterije, a ne covid-19, Đikić je rekao da doista u bolnicama postoje takozvane bolničke superbakterije koje su otporne na mnoge antibiotike.

"One predstavljaju sve veću opasnost, rastuću, i predviđanja su takva da od danas, kada imate otprilike 700.000 umrlih od takvih bakterija godišnje, može doći i do broja deset puta većeg, oko 7 do 10 milijuna ljudi godišnje. I to su ozbiljni podaci o kojima moramo biti svjesni", rekao je Đikić.

"Onoga trenutka kada čovjek uđe u bolnicu, sa svim tim mogućim dodatnim opasnostima, pogotovo kod intubacije, kod respiratora, vi tada možete dobiti i sekundarne posljedice. One mogu biti mehaničke prirode, da vam se ošteti respiratorni trakt, ali vrlo često je i posljedica ulaska bakterija koje postoje u bolnicama dodatno na virus", dodao je te napomenuo da za sada ne zna kakva je situacija u Hrvatskoj i koliko je covid pacijenata bilo superinficirano bakterijama.

Prekomjerno korištenje antibiotika

Đikić je upozorio na opasnost prekomjernog i neodgovornog korištenja antibiotika kod ljudi i kod životinja. "Stvarajući te otporne bakterije kopamo sebi jednu rupu koja će biti sve veća i veća u budućnosti. Nemojte koristiti antibiotike koji su stari, koji nisu propisani, koji nisu prije testirani na vrstu bakterija koje momentalno imate".

Što se tiče covid potvrda Đikić je mišljenja da su one u Hrvatskoj uvedene prekasno te da nisu polučile potrebni učinak jer se nisu ni primjenjivale. "Ako želimo da potvrde djeluju, onda se moraju stvarno rigorozno primjenjivati i moraju napraviti učinak na zaštiti onih koji su ugroženi, a to su prvenstveno bolnice i socijalne ustanove, a u isto vrijeme potaknuti one kojima je to potrebno za svakodnevni rad i život da se cijepe", dodao je.

Smatra da je i dalje potreban oprez, kao i da peti val i dalje predstavlja ogromnu opasnost. "Vidite da nam je smrtnost i dalje izrazito visoka, oko 50 dnevno, ne mijenja se u posljednja dva mjeseca uopće i to je ono što najviše zabrinjava", poručio je.