IVAN ĐAKIĆ DOBIO 130 TISUĆA KUNA ZA GRADNJU BAZENA: Ovo nije prvi put da Đakiću Jr. država pokloni vaš novac

Đakić je dobio 130 tisuća kuna za projekt izgradnje bazena u hotelu Divino koji se nalazi u Pitomači

Ivan Đakić, 22-godišnji sin HDZ-ovca Josipa Đakića, nedavno je nepravomoćno proglašen krivim zbog prijetnji novinaru i netrpeljivosti prema Srbima, piše Index. Uz presudu dobio je 11 mjeseci uvjetne kazne i to zbog toga što nije ranije osuđivan, a sud je kao olakotnu okolnost prihvatio i to da je Đakić junior poduzetnik. S tim se slaže i naš ministar turizma, Gari Cappelli, također član HDZ-a, s obzirom na to da je njegovo Ministarstvo Đakićevoj firmi bespovratno dodijelilo 130 tisuća kuna.

Prema pisanju Indexa, to nije prvi put da je mlađi Đakić dobio novac iz džepa građana. Dogodilo se to više puta.

Dobio bespovratnih 130 tisuća kuna i 90 tisuća kuna od HTZ-a

Riječ je o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa ministarstva turizma “Konkurentnost turističkog gospodarstva”, a Đakić je dobio 130 tisuća kuna za projekt izgradnje bazena u hotelu Divino koji se nalazi u Pitomači. Tvrtka ĐAKIĆ THIM već je dobila subvenciju za bazen i to od Hrvatske turističke zajednice u lipnju prošle godine u iznosu od 90 tisuća kuna. Naime, Hrvatska turistička zajednica kroz programe potpora u 2018. godini podržala je 4 turistička projekta na području općine Pitomača s ukupnim iznosom od 207.000,00 kuna. Jedan od tih projekata bio je “projekt za izgradnju bazena”. Đakići su tako, na bazenu, uspjeli do sada dobiti, najmanje 220 tisuća kuna, izvještava Index.

Hotel Divino nalazi se na samom ulazu u Pitomaču na magistralnoj cesti iz smjera Virovitice. Hotel je otvoren u lipnju 2017. godine, ima 20 moderno uređenih soba i u njemu radi desetak ljudi. U sklopu hotela je i restoran s 300 sjedećih mjesta. Prigodom otvaranja hotela Đakić junior najavio je kako će prostor biti upotpunjen s dva velika bazena i teniskim terenima. Nakon godinu dana s bazenom je uskočilo Ministarstvo turizma. Valja naglasiti kako Đakići hotel nisu izgradili, nego je on postojao otprije te je samo preuređen. Hotel se prije zvao Aida, a otvoren je 2007. godine.

Index podsjeća da se hotel nalazi u najmu tvrtke kojom upravljaju sinovi zastupnika Đakića i to Ivan kao direktor te Tomislav kao član uprave. Prošle godine hotel je imao prihoda u visini od 1,1 milijun kuna, a dobit od 175 tisuća kuna.

Bivši vlasnik kaže da je hotel izgubio zbog HDZ-a

Na otvaranju su te godine bili Vladimir Šeks, tadašnji predsjednik Hrvatskog sabora, uz nazočnost tadašnjih ministara unutarnjih poslova i poljoprivrede Ivice Kirina i Petra Čobankovića. Bili su ondje i Josip Ðakić te tadašnji župan i načelnik općine Pitomača. U hotel je navodno bilo uloženo oko 3,5 milijuna kuna, a iza hotela stajao je poduzetnik Stjepan Široki sa svojom tvrtkom Zlatni klas. Nekoliko godina kasnije Široki je izgubio hotel, a za to je okrivio Đakića i lokalni HDZ. Podravski list je tako početkom 2010. godine prenio optužbe poduzetnika Širokog koji je tvrdio da mu je probleme s prijavom oko neplaćanja 3,9 milijuna kuna poreza državi natovario upravo Đakić jer je navodno bio ljubomoran zbog hotela.

“Sve mi je smjestio HDZ na čelu s Josipom Đakićem u čijem je vlasništvu od 1999. do 2001. godine bila zgrada koju sam pretvorio u hotel Aida. Oni su 1999. upropastili Poljoprivredno dobro Borik i napravili blic stečaj, a imovinu je s Đakićem kupila bjelovarska tvrtka Tena comerc. Kako su i oni propali, kupio sam imovinu 2004. godine te proširio tvrtku Zlatni klas, osnovanu prije 20 godina, u kojoj je radila cijela moja obitelj. Moja tvrtka je 2006. ostvarila najveću dobit u županiji, čak dva milijuna kuna. Prije dvije godine uložio sam u hotel 3,5 milijuna kuna, što potvrđuje da nisam mogao prevariti državu jer je to ulaganje u iznosu za koji me se sumnjiči. Kako se nisam htio učlaniti u HDZ, smetalo im je što je netko izvan stranke uspješan u poslovanju i sada mi pokušavaju smjestiti”, tvrdio je tada poduzetnik Široki. Đakić je u odgovoru na tu izjavu priznao kako je tu zgradu htio kupiti još 1999. godine, ali ga je poduzetnik Široki preduhitrio.

Josip Đakić tvrdi da je bivši vlasnik ostao dužan njegovoj majci

“Htio sam 1999. godine kupiti zgradu koju je Stjepan Široki pretvorio u hotel, za što sam podigao kredit i isplatio novac vlasniku tvrtke Tena comerc. No kako on nije htio prepisati zgradu na mene, vratio mi je novac te sam zatvorio kredit. Stjepan Široki mojoj je majci ostao dužan 2400 kuna za predano žito, a pitanje je koliko još na pitomačkom području ima poljoprivrednika kojima nije isplatio dugovanje i koji najvjerojatnije neće moći naplatiti svoja potraživanja”, rekao je tada Đakić objašnjavajući povijest sukoba oko hotela.

Tvrtka Zlatni klas ubrzo je otišla u stečaj, a prestala je postojati 2011. godine kada je izbrisana iz registra poslovnih subjekata. Stjepan Široki se u kratkom razgovoru za Index početkom godine prisjetio događaja iz 2010. godine te i dalje tvrdi kako su mu sve namjestili HDZ-ovci.

“Da, ostao sam bez hotela. Natovarili su mi na leđa čak tri prijave u visini od pet milijuna kuna. Sve prijave su na kraju odbačene i od svega nije bilo ništa. No što mi to vrijedi… Tvrtka je otišla u stečaj, zemljište je dobila banka i onda se ta zgrada prodala. Stao sam im na žulj”, rekao je razočarano Široki.

