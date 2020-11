IVAN ČEHOK KAŽE DA VARAŽDINU TREBA CILJANO TESTIRANJE! Čačić: ‘On je u panici, jasno je zbog čega’

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je da Varaždinska županija s 1541 slučajem ima sedmodnevnu incidenciju novozaraženih na 100.000 stanovnika od 925 što je najviše u EU, a Međimurje je s 944 nova slučaja u sedam dana s incidencijom od 862 te je po toj stopi druga regija u Europi.

Zadnjih tjedan dana čak 10 % svih zaraženih treba bolničko liječenje i kisik.

“Nije lako, brojke su velike, gotovo do 300 oboljelih dnevno, pa ako svatko ima 4 kontakta, to se penje na nekoliko tisuća i stotina. Ljudi često ne žele surađivati, jave se pa poklope slušalicu, ili ne žele dati podatke pa čak do onih koji znaju vrijeđati i psovati djelatnika epidemiološke službe koji se žrtvuju i rade i pokušavaju poboljšati epidemiološku sliku”, izjavio je u utorak za N1 šef varaždinskog Zavoda za javno zdravstvo Marin Bosilj.

Gradonačelnik Varaždina, Ivan Čehok, progovorio je i o eventualnoj odgovornosti poslodavaca. Nije nikoga imenovao, no kaže da ima pogona u kojima je 50 posto % radnika zaraženo, te dojava da su radnici pod pritiskom poslodavaca ili poslovođa.

Župan Radimir Čačić na čije su inzistiranje uvedene najstrože mjere u Hrvatskoj, a to je zatvaranje kafića, restorana, kazališta, kina, sportskih objekata i dalje tvrdi da su mjere opravdane, da će dati rezultata i imati minimalne posljedice po gospodarstvo. Uostalom, poručuje da je to u okviru njegovih ovlasti, a ne Grada Varaždina.

“Naravno da su i poslodavci dio društva i da su snažno ugroženi svime što se događa. Ako u pogone uđe virus, poslodavci ostaju bez cijele smjene. Razumijem situaciju da se često skrivaju kontakti kako se ne bi zatvorili cijeli pogoni, iako to ne odobravam”, rekao je Čačić.

Neslaganje gradonačelnika Čehoka župan Čačić vidi kao predizbornu kampanju čovjeka koji se našao u panici i boji se da bi izmjene Zakona o kaznenom postupku mogle za posljedicu imati okončanje kaznenih postupaka koji se vode protiv njega.

HDZ-ovi političari također se ne slažu s županom. Predsjednik varaždinskog HDZ-a i saborski zastupnik Damir Habijan i gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač smatraju da su mjere apsurdne što su pokazali gestom odlaska u susjednu, Međimursku županiju na kavu.

U politička prepucavanja upleo se i SDP-ov kandidat za gradonačelnika Neven Bosilj koji poziva na odgovornost i smirivanje strasti.