Nekadašnji javni tužitelj i potpredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, a danas odvjetnik, Ivan Brleković komentirao je uhićenje osječkih sudaca.

"Očito je Drago Tadić puno toga znao. Imam osjećaj da govori s dosta gorčine i da može svašta ispričati, sudjelovao je u različitim društvima”, rekao je Brleković za N1.

Naguravanje u svečanoj loži

Opisao je događaje u svečanoj loži u Maksimiru. “Dok sam bio potpredsjednik HNS-a, uvijek sam se čudio tome, to je bila stvar prestiža tko će se od političara visokog ranga nagurati u svečanu ložu. Često smo u organizaciji utakmice imali problema gdje smjestiti one koji dolaze s gostujućom ekipom. I uvijek su htjeli karte besplatno, ne da nemaju platiti, nego je to bilo normalno, stvar prestiža – biti u loži i dobiti kartu od HNS-a, tako da sam naučen na to”, rekao je.

Dodao je kako ne može govoriti o eventualnim dogovorima i pregovorima u toj loži jer sam nije sudjelovao u nečemu takvom, no napominje kako je stol uvijek bio bogat hranom i pićem.

“Svaki sudac bi morao svaki dan 24 sata voditi računa gdje i kamo izlazi i s kim se druži. Ovako se stječe pogrešna slika ne samo o sucima koji krše kodeks etike, već o sudstvu u cjelini”, napomenuo je.

'Kao pojedinac nemate šanse boriti se protiv sustava'

Upitan je li bio u situaciji da se slučaj odvija suprotno onome na što ukazuju dokazi, odgovorio je potvrdno.

“Jesam, i kao tužitelj i kao sudac. Nisam vidio da netko nekome nešto daje, za to nemam dokaza, ali neki postupci krenu u takvom smjeru da se možete samo čuditi. Izvodite onda zaključke da tu nešto ne štima, pogotovo na suđenjima koji su identično činjenično i pravno isti, a dva suca donesu različite presude. Ili se u nekim situacijama mora godinama čekati na raspravu.

Kao pojedinac nemate šanse boriti se protiv sustava. Pokušao sam u HNS-u govoriti o načinu trošenja sredstava, a to su javna sredstva, pa sam osuđen za klevetu na Općinskom sudu u Zagrebu pa neka si mislim", poručio je.

Što s braćom Mamić?

Na kraju je komentirao mogući scenarij koji očekuje braću Mamić.

“Ovim potezom Zdravka Mamića kad je prijavio davanje mita, on je odškrinuo vrata da se ipak pojavi u Hrvatskoj. Bitno je pitanje u kojem se svojstvu on pojavio u Livnu na ispitivanju kad ga je i hrvatski Uskok ispitivao, u svojstvu svjedoka ili osumnjičenika? Ako hrvatsko pravosuđe prihvati teze Uskoka, ako dođe do optužbe i procesa, onda je moguće da i Mamić bude optužen za davanje mita kao što će suci biti optuženi za primanje. Ako ga optuže, onda to spada u katalog kaznenih djela iz ugovora o izručenju između Hrvatske i BiH, koruptivna kaznena djela.

Kad je tako nešto u pitanju, onda postoje odredbe o izručenju i u tom slučaju bi Mamić mogao biti izručen Hrvatskoj da se tu vodi proces. Ne znamo ima li kakve načelne dogovore da ima drugačiji tretman. Rješenje o izručenju donosi ministar pravde BiH", zaključio je.