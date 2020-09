Jučer je u Hrvatskoj potvrđeno 190 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) 1316

U Hrvatskoj su jučer tri osobe preminule

280 pacijenata na bolničkom liječenju, a 23 na respiratoru

U svijetu je zabilježeno 33.062.174 zaraženih

Oporavilo se 24.412.868, a umrlo je 998.803 pacijenata

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Nema novozaraženih u Koprivničko-križevačkoj županiji

8:21 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost da na području županije nema novih slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2. Jedna osoba je proglašena zdravom, na bolničkom liječenju je jedna osoba, a u ovom trenutku na području županije je 12 aktivnih slučajeva. Od početka pojave virusa na području Koprivničko-križevačke županije zabilježeno je ukupno 214 slučajeva bolesti covid-19, a u samoizolaciji se trenutno nalazi 95 osoba, objavio je županijski stožer.

Nema novozaraženih u Sisačko-moslavačkoj županiji

8:05 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan nema novooboljelih osoba od zarazne bolesti covid-19, javio je županijski stožer civilne zaštite.

Preko šest milijuna zaraženih u Indiji

7:04 – Broj zaraženih koronavirusom u Indiji premašio je šest milijuna, nakon što je u zadnja 24 sata zabilježeno 82.170 novih slučajeva, podaci su koje je u ponedjeljak objavilo tamošnje ministarstvo zdravstva. Broj smrtnih slučajeva porastao je za 1.039 u posljednja 24 sata, na 95.542 osobe, podaci su ministarstva. Indija je na drugom mjestu po broju zaraženih, iza Sjedinjenih Američkih Država gdje je prošli tjedan broj zaraženih prešao sedam milijuna. Naime, Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti CDC je u nedjelju izvijestio da se broj zaraženih od pojave covida-19 u SAD-u povećao za 49.871, na ukupno 7.059.087, a broj umrlih od te bolesti za 853, na ukupno 204.033. Prema podacima Reutersa, broj zaraženih u svijetu dosegnuo je 32,88 milijuna, dok je broj umrlih dosegnuo 992.953. Od pojave koronavirusa u Kini u prosincu prošle godine, taj je virus zabilježen u više od 210 zemalja i područja u svijetu.

Italija se opire virusu, no za koliko dugo?

7:02 – Italija je bila prva europska država pogođena pandemijom koronavirusa, no danas je s manjem brojem zaraženih iznimka u Europi u kojoj zemlje svakodnevno bilježe rekorde u novim slučajevima. Zašto je tome tako i hoće li potrajati? Francuska je prošli tjedan zabilježila rekordnih 16 tisuća, a Španjolska više od 10 tisuća novih slučajeva u jednome danu, dok je dnevni broj novozaraženih u Italiji ispod dvije tisuće. Talijani provode nešto manje testova, njih 120 tisuća u odnosu na francuskih 180 tisuća, no to ne objašnjava u potpunosti veliku razliku u brojevima. Stručnjaci smatraju da je boljoj situaciji u Italiji pripomogao uspjeh stroge i duge karantene u kombinaciji s kolektivnom traumom. Strašna sjećanja na lijesove poslagane na grobljima na sjeveru države te prenapučene jedinice intenzivne njege primorale su Talijane da poštuju pravila. Mnogi nose maske čak i u situacijama kad to nije obavezno. “Epidemija je prvo pogodila Italiju i vrlo brzo su uvedene stroge mjere obuzdavanja”, rekao je profesor Massimo Andreoni, stručnjak za zarazne bolesti iz rimske bolnice Tor Vergata.

Karantena uvedena početkom ožujka nije ukinuta sve do svibnja, i to puno sporijim koracima nego drugdje u svijetu, istaknuo je Andreoni. Massimo Galli, šef odjela za zarazne bolesti milanske bolnice Sacco slaže se s rimskim stručnjakom, a u subotnjem izdanju dnevnih novina Corriere della Serra kazao je kako je ta “radikalna intervencija, duža i stroža, proizvela neki oblik zaštite”. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ovaj je tjedan istaknula Italiju kao pozitivan primjer, hvaleći “jasne savjete vlasti i snažnu potporu javnosti u sprječavanju širenja zaraze”. Britanski premijer Boris Johnson rekao je prošli tjedan da je broj zaraženih u njegovoj državi veći nego u Italiji i Njemačkoj jer Britanci “vole slobodu”. Talijanski predsjednik Sergio Matarella mu je odgovorio da Talijani također vole slobodu, “ali su i odgovorni”.

U Italiji su maske obavezne na svim mjestima gdje su gužve, od 6 sati ujutro do 18 sati. Turisti pozdravljaju tu mjeru, poput Šveđanina Louisa Tietjensa koji je tijekom posjeta rimskoj Fontani di Trevi naglasio da se osjeća “veoma sigurno ovdje u Italiji”. Rimska zračna luka Fiumicino bila je među prvima u svijetu koja je za svoje upravljanje pandemijom od agencije za ocjenjivanje Skytrax dobila pet zvjezdica. Agencija je pozdravila mjerenje temperature, nošenje maski, dostupnost dezinfekcijskih sredstava i fizičko distanciranje.

Privatni sektor također ističe da se iznimno trudi spriječiti zarazu u dućanima, poslovnicama i restoranima. U restoranu Green Tea u centru Rima, nekoliko koraka od Panteona, vlasnik Giacomo Rech objašnjava kako se gostima na ulazu mjeri temperatura, daje im se dezinfekcijsko sredstvo te uzimaju podaci da se može stupiti u kontakt s njima ako to bude potrebno. Velik broj škola otvorio se sredinom rujna, a od tada je 400 njih izvijestilo o najmanje jednom slučaju zaraze, pišu novine Sole 24 Ore. Učenici s bilo kakvim sumnjivim simptomima moraju se testirati prije no što se vrate u učionice. Bolnice i istraživački instituti bilježe rast broja slučajeva depresije i mentalnih bolesti, što također ima svoju ulogu u ograničavanju širenja zaraze.

Psihologinja Gloria Volpato, koja radi u Bergamu, jednom od najteže pogođenih talijanskih gradova, rekla je u subotu za novinsku agenciju AGI kako susreće sve više slučajeva “straha od drugih” kad pojedinci svoje sugrađane vide kao potencijalni izvor zaraze. Talijani s oprezom pristupaju čak i najmanjem rastu broja novozaraženih. Trenutna najveća briga zdravstvenih vlasti je ponovno otvaranje škola ovaj tjedan u pet južnih regija koje su odgodile početak školske godine, kao i vraćanje publike na nogometne utakmice diljem države – iako je dopušteno samo tisuću gledatelja po utakmici. “Ovaj mjesec ćemo vidjeti posljedice tih odluka, kao i hoće li Italija uspjeti zadržati niske razine broja novozaraženih ili će se pridružiti Francuskoj i Španjolskoj”, zaključuje Andreoni.

Planiraju se nove restriktivne mjere u sjevernoj Britaniji

7:00 – Britanska vlada planira uvođenje društvenog “lockdown-a” u najvećem dijelu sjeverne Velike Britanije i potencijalno Londonu, kako bi se spriječilo širenje drugog vala epidemije koronavirusa, objavio je u nedjelju kasno navečer Times. Nove mjere predviđaju zatvaranje pubova, restorana i barova na dva tjedna, prenosi Reuters. Ranije prošlog tjedna, premijer Boris Johnson je izjavio je da bi novi “lockdown” ugrozio radna mjesta, svakodnevni život građana i ljudske konktakte. Times navodi da će biti zabranjeni i susreti članova različitih kućanstava u zatvorenom prostoru.

Velika Britanija je prošlog tjedna uvela nove mjere koje zahtijevaju rad ljudi od kuće gdje je to moguće kao i rano zatvaranje restorana i barova kako bi se spriječilo brzo širenje drugog vala korona virusa. Predviđa se da te mjere budu na snazi šest mjeseci. Škole i trgovine smiju ostati otvorene, kao i tvornice i uredi u kojima zaposlenici ne mogu raditi od kuće, navodi Times pozivajući se na visoki vladin izvor.

Prva žrtva covida-19 u migrantskom kampu u Grčkoj

Jučer – Grčke vlasti priopćile su u nedjelju da je novi koronavirus odnio prvu žrtvu u migrantskom kampu. Riječ je o 61-godišnjem Afganistancu, ocu dvoje djece, koji je bio smješten u kampu Malakassi blizu Atene, priopćilo je ministarstvo za azil. Muškarac je bio primljen u bolnicu u Ateni. U ovom kampu, kao i u kampovima Schisto i Elaionas, također u okolici grčke prijestolnice, uvedena je početkom rujna karantena zbog porasta broja zaraženih koronavirusom među migrantima. Nakon nedavnog požara u kampu Moriji na otoku Lezbosu više od 240 tražitelja azila bilo je pozitivno na koronavirus u privremenom kampu kamo su bili premješteni. Grčka je prihvatila više od 24.000 migranata koji su nagurani u kampovima, mahom na otocima, od kojih je polovina još na Lezbosu. Grčke vlasti su u nedjelju izvijestile o 218 novozaraženih covidom-19 u zemlji, pa je sada ukupan broj zaraženih 17.444, od kojih je umrlo troje ili 379 od početka pandemije.