KOLAKUŠIĆ: ‘Ovo što se upravo dogodilo u Agrokoru je šokantno, tko će nam biti vlasnik zemljišta i voda? A sve je davno isplanirano…’

Sa sucem Trgovačkog suda u Zagrebu razgovaramo o situaciji koja je nastala nakon što su načelnici odbili potpisati anekse na ugovore za koncesije za zemljište koje su koristile Agrokorove tvrtke te prelazak tih tvrtki u nove, s dodatkom plus u imenu

Mislav Kolakušić, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, lider udruge Antikorupcija, jedan je od rijetkih domaćih pravnih stručnjaka, a posebno – aktivnih sudaca – koji se usuđuje otvoreno komentirati stanje u hrvatskom pravosuđu, zakonodavnu praksu, ali i postupke političara.

Tako je bilo i sa slučajem Agrokor. Lex Agrokor je smatrao neustavnim, kritizirao je i brojne postupke privremene uprave ali i držanje “institucija” tijekom cijelog postupka, prije – ali i kod donošenja nagodbe. “Ovo je najtužniji dan u Hrvatskoj”, rekao je sudac Kolakušić na N1 televiziji kada je komentirao izglasavanje nagodbe u Agrokoru. Zato jer je smatrao da je proces bio protuzakonit – nagodbu je izglasalo Privremeno vjerovničko vijeće, a ne Stalno vjerovničko vijeće. “Ostali smo bez PIK-ova, Belja, koncesija…”, govorio je Kolakušić u srpnju 2018. godine.

PIK-ovi iz sastava Agrokora u međuvremenu su postali PIK-ovi “plus”, nova trgovačka društva, ali mnogo toga se zakompliciralo sa koncesijama. Početkom ove godine Net.hr je objavio da je 21. prosinca 2018. u Ministarstvu poljoprivrede održan sastanak s načelnicima i gradonačelnicima u iz mjesta u kojima posluju Agrokorove tvrtke koje imaju koncesije na državnu zemlju – jer se htjelo da oni potpišu anekse na ugovore o koncesiji – kojima bi nove tvrtke izrasle na starim Agrokorovim tvrtkama jednostavno nastavile koristiti koncesije. No, lokalni čelnici su odbili potpisati te anekse.

Sa sucem Kolakušićem razgovaramo o tome što će se zbiti ako lokalni čelnici nastave ustrajati u tome da ne potpišu anekse, ali i mnogim drugim temama koje se tiču postnagodbenog Agrokora, te cjelokupnoj borbi protiv korupcije u Hrvatskom.

NET.HR: U medijima je objavljeno da je u Agrokoru “na sam Božić završen upis u Sudski registar novih tvrtki s nazivima pod kojima će u budućnosti nastaviti poslovanje”. Riječ je o tvrtkama osnovanim pod nazivom Aisle (Aisle 1, Aisle 2,…). Svima njima je zajedničko što im je zasad na čelu direktor Julian Tobias Dietz, sve su u vlasništvu holdinga AISLE HoldCo d.d., kojem je na čelu direktor Ernst Gabriel, a jedini dioničar je tvrtka Aisle Dutch HoldCo B.V. registrirana u Nizozemskoj. Novih 46 Agrokorovih kompanija nastavit će poslovati pod starim imenima uz dodatak “plus” – Konzum će postati Konzum plus, Ledo – Ledo plus, Jamnica – Jamnica plus. Kako vi komentirate taj proces?

KOLAKUŠIĆ: Šokantnim! Financijske neprilike u Agrokoru bile su idealna situacija da Država još jednom “pomogne” Agrokoru s 200 milijuna eura koliko je na kraju priče uistinu bilo potrebno, ali ovaj put da Agrokor za uzvrat vrati hrvatskim građanima milijune kvadrata poljoprivrednog zemljišta u Slavoniji i Baranji. Ta zemljišta prije “roll up-a” nisu bila opterećena hipotekama, pa bi taj prijenos bio iznimno jednostavan. Mogli smo vratiti dio iseljenih građana u Hrvatsku i uspostaviti temelje isplative poljoprivredne proizvodnje u vlasništvu hrvatskih građana, a ovako će nam tko zna tko biti vlasnik i koncesionar poljoprivrednih zemljišta i voda. Odabirom imena tvrtki Aisle – engleski: prolaz – puno je toga rečeno. One su samo u prolazu kroz Agrokor i Hrvatsku. Tvrtke su osnovane sa smiješnih 20.000 kn s obzirom na imovinu koja će na njih biti prenesena.

NET.HR: Pisali smo o sastanku u Ministarstvu poljoprivrede 21. prosinca, dakle, već u finišu registracije “plus” tvrtki, pozvani su načelnici i gradonačelnici na čijem području Agrokorove tvrtke imaju koncesiju na zemljište, da potpišu anekse na ugovore koje je svojedobno s Agrokorom potpisivao ministar poljoprivrede Čobanković. Načelnici su odbili, aneksi nisu potpisani, iz Ministarstva poljoprivrede tvrde da se radi o formalnosti. No, činjenica jest da “plus” tvrtke sada rade na zemlji za koju koncesije imaju stare Agrokorove tvrtke…je li to zakonita situacija?

KOLAKUŠIĆ: Načelnici se opravdano boje postupaka koji bi u skoroj budućnosti mogli biti pokrenuti i ne žele na sebe preuzeti odgovornost za produženje koncesija s tvrtkama o kojima baš ništa ne znamo pa ni vlasničku strukturu. Tko je vlasnik tvrtke i reference tvrtke kojoj se poljoprivredno zemljište i vode daju u dugoročne koncesije iznimno su važna pitanja, jer se radi o prirodnim resursima od interesa za budućnost hrvatskog naroda i nacije.

Da je sve ovo što se dogodilo u Agrokoru planirano znatno ranije i kontinuirano, proizlazi i iz Zakona o koncesijama donesenog 2017. koji je u članku 66. odredio da se prijenos ugovora o koncesiji dozvoljava u slučaju stjecanja vlasništva nad koncesionarom nakon provedbe postupka restrukturiranja. Dok se javnost zabavljala s pričom o koncesijama na plažama, pripremala se igra preuzimanja naših polja i voda. Trenutno nove tvrtke nisu nositelji koncesija i nemaju nikakvo pravo na korištenje naših polja i voda. Pitanje prijenosa koncesija pitanje je vrijednosti stotina milijuna kuna i budućnosti naše poljoprivrede.

NET.HR: Dakle, ako “Belje plus” ovih dana koristi zemlju za koju koncesiju ima “Belje” – nalazi se u nezakonitoj situaciji?

KOLAKUŠIĆ: Da.

NET.HR: Kako komentirate tu činjenicu da se načelnike pozvalo tek “pet do 12”? Kako je moguće da svi skupo plaćeni savjetnici i članovi privremene uprave i novi vlasnici Agrokora nisu ranije mislili na pitanje koncesija?

KOLAKUŠIĆ: Puno toga u ovom postupku odvija se u hodu ili kao što smo ranije rekli – u prolazu, u skladu s nazivom njihovih tvrtki (Aisle). Za sada još nisam uspio uočiti ni jedan savjet ili potez za koji su savjetnici u pravnom pogledu zaslužili i jednu kunu, a kamoli stotine miliona kuna koje su naplatili.

NET.HR: Što ako načelnici ne potpišu anekse? Može li onda to ipak potpisati ministar Tolušić? Ili netko drugi?

KOLAKUŠIĆ: Odgovor na to pitanje saznati ćemo uskoro. Već smo vidjeli da ono što piše u hrvatskim zakonima nije važno niti presudno kada se radi o pravnim pitanjima vezanim uz Agrokor.

NET.HR: Kakve su te Agrokorove”plus” tvrtke? Što je u njima isto, a što bitno drugačije u odnosu na “neplus” tvrtke? Primjerice, je li građanin koji je posjedovao dionice tvrtke Zvijezda, automatizmom zadržao isti broj dionica u Zvijezdi plus?

KOLAKUŠIĆ: Dogodila se potpuna promjena vlasništva i građani koji su imali dionice vrijedne nekoliko stotina tisuća ili milijuna kuna više nemaju ništa, njihova vlasnička prava su izbrisana. Neki novi igrači postali su vlasnici svega. Tko su ti ljudi? Mi to još uvijek ne znamo, a uvjeren sam da nećemo tako brzo ni saznati. Vlasništvo će se u prvo vrijeme mijenjati preko raznih fondova.

NET.HR: Što vi mislite o perspektivi “novog”, postnagodbenog Agrokora?

KOLAKUŠIĆ: Agrokor je kao proizvodno-prodajni koncern već prestao postojati. Tvrtke koje su ga činile dobile su “prve” nove vlasnike, koji će sada prenositi svoje vlasništvo na druge. Dakle, više nema centraliziranog vlasnika ni koncerna. U prijevodu: u tijeku je podjela plijena.

NET.HR: Vi ste kritizirali i lex Agrokor, i način donošenja nagodbe. Bilo je i drugih pravnih stručnjaka koji su to činili, bilo je i izdvojenih mišljenja članova Ustavnog suda…ali cijeli proces je ipak prošao sve pravosudne instance. Je li za to bio presudan politički diktat, odnosno inzistiranje Andreja Plenkovića da “cilj opravdava sredstvo”, da se priča o Agrokoru mora pod svaku cijenu dovesti do kraja? Kako vi komentirate držanje pravne struke i institucija koje su trebale nadzirati cijeli proces?

KOLAKUŠIĆ: U Hrvatskoj ne postoji istinska neovisnost institucija. O svemu odlučuje izvršna vlast, ali nažalost bez ikakve odgovornosti za vlastite odluke i postupke. Pojedine odluke sudova i državnog odvjetništva su u kategoriji vjerovali ili ne. Pa najveći stečajni postupak u ovom djelu Europe u potpunosti je proveden bez ikakvog sudjelovanja vjerovnika. Privremeno vjerovničko vijeće koje je provelo postupak i sad nadzire njegovu primjenu, ni na koji način ne predstavlja vjerovnike, jer ga oni nikada nisu birali već su osobni izbor vladinog povjerenika.

Temeljni problem naše društveno političke situacije i propadanja društva u svakom pogledu je potpuna kolektivna neodgovornost svih aktera. Bez uvođenja osobne odgovornosti na svim razinama počevši od vrha, budućnost nam nije baš svijetla. Zakon su pisale osobe koje su na njemu zaradile, sve to priznale i nisu za to odgovarale. Pa to ne može ući ni u knjigu vjerovali ili ne, jer je prenevjerojatno za svako iole uređeno društvo.

NET.HR: Osnovali ste udrugu Antikorupcija u listopadu prošle godine, a kao jedan od osnovnih ciljeva ste istaknuli uključivanje građana u borbu protiv korupcije. Jeste li do sada zadovoljni odazivom? Obično se građanima Hrvatske predbacuje da su “oguglali” na probleme, da su počinju pristajati na korupciju kao sastavni dio života, da nema šanse za šire aktiviranje…

KOLAKUŠIĆ: Temeljni problem Hrvatskog društva je korupcija na najvišoj razini. Korupcija nam odnosi milijarde kuna svake godine koje drastično nedostaju gospodarstvu kao generatoru razvoja društva i radnih mjesta. Prema istraživanju Europskog parlamenta 2016. Hrvatska je najkorumpiranija država EU u postupcima javne nabave, svake godine se prema tom istraživanju ukrade građanima 20 milijardi kuna. Građani postaju sve svjesniji činjenice da korupcija najviše razine direktno utječe i ima za posljedicu plaće i mirovine od kojih se ne može živjeti, dugotrajne liste čekanja na preglede koje brojni građani ni ne dočekaju, da nam institucije i državne tvrtke vode nesposobni umjesto da priliku dobiju najbolji među nama. 100.000 pratitelja na društvenoj mreži, 20.000 članova Udruge Antikorupcija i 5.000 volontera dokaz su da je građanima dosta i da sve više građana želi aktivnije sudjelovati u promjenama koje dolaze.

NET.HR: Tko je glavni generator korupcije u Hrvatskoj u ovom trenutku? I vi ste često govorili o formiranju “zločinačke hobotnice” u Hrvatskoj, ali – tko je glava te hobotnice?

KOLAKUŠIĆ: Oni koji upravljaju našim novcem. Korupcija uvijek dolazi od vrha ili uz podršku vrha. Veliki dio našeg novca nestane i ukrade se u javnim nabavama i raspolaganju državnim zemljištima, koncesijama itd. Korupciju se može pobijediti u iznimno kratkom razdoblju. Ništa nije jače i efikasnije od dobro posloženog državnog aparata i kada se želi suzbiti korupcija, to se može provesti u nekoliko mjeseci. Najpogodniji alat za to je porezni postupak u kojem građani moraju dokazati izvore svojih prihoda. Takve odredbe imamo oduvijek, ali se one ne primjenjuju tamo gdje bi trebale. Bez uživanja u plodovima korupcije nema ni korupcije.

NET.HR: Znam da su vas već često pitali, ali ipak: je li udruga uvod u osnivanje stranke? Što možete sada reći o vašem eventualnom političkom aktiviranju?

KOLAKUŠIĆ: Da bi došlo do pozitivnih promjena potrebno je probuditi građansku svijest i odgovornost za našu sadašnjost i budućnost. Temeljni pravci djelovanja Udruge su stvaranje Pokreta za borbu protiv svakog oblika korupcije i nadgledanje političkih izbora. Hrvatska ima 6.500 biračkih mjesta. Dovoljno je na svakom prekrižiti samo 5 listića, dodati dvoje koje je spavalo kod kuće i imate više od 30.000 glasova, čime se može utjecati na izbor 10 do 15 zastupnika u Sabor ili direktno utjecati na izbor Predsjednika države.

Da bismo mogli dostojanstveno živjeti od svog rada i zaslužene mirovine u pravednom društvu, moramo osobno preuzeti odgovornost i dati svoj doprinos. Za zaustavljanje propadanja društva u ekonomskom i socijalnom smislu nužna je izgradnja jakog civilnog društva i političke platforme zasnovane na osobnoj odgovornosti za razliku od sadašnje kolektivne uspavanosti i neodgovornosti. Udruga Antikorupcija zauvijek će ostati dio civilnog društva kao korektor političkih i društvenih pojava, jer i kada pobijedimo korupciju u našem društvu i dalje će trebati bdjeti i sprječavati je u korijenu da se ponovno ne razgrana do ovih razmjera.

NET.HR: Ako udruga ostane udruga, što je s vašim političkim angažmanom? Rekli ste na dan potpisivanja nagodbe u Agrokoru da je to kap koja je prelila čašu i koja vas tjera u politiku?

KOLAKUŠIĆ: S obzirom da istinske promjene nisu moguće bez politike koja direktno utječe na naše živote putem zakona od našeg rođenja pa do smrti, politički ću se angažirati kao što sam već ranije najavio. Dati ću sve od sebe da dostojanstveno živimo u pravednom društvu. Uvjeren sam da ću u suradnji s građanima kao jedinim istinskim partnerom u ostvarenju vizije uređene i napredne Republike Hrvatske taj cilj i ostvariti. Nužno je ponoviti da nemam, niti ću imati kontakte s “partnerima” koje mi nameću pojedini mediji.