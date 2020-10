EVO TKO ĆE NAJDUŽE ŽIVJETI: Hrvatska je, kad se radi o očekivanju trajanja života, podijeljena u dvije regije; U kojoj od njih ste vi?

Analiza Eurostata: Stanovnici kontinentalnog dijela države i Slavonije nakon 65. rođendana mogu očekivati još 17-18,5 dodatnih godina života. Međutim, bolje stoje stanovnici Kvarnera, Istre i Dalmacije te se oni nalaze u drugoj kategoriji

Prije nekoliko dana Eurostat je objavio novu analizu koja se tiče očekivanog trajanja života u europskim regijama za 2018. godinu.

Kako prenosi Mirovina.hr, djeca rođena te godine mogu računati na 81 godinu života, točnije 83.7 godine za žene i 78.2 godine za muškarce. U svim europskim regijama veće je očekivano trajanje života kod žena, što je vrlo zanimljivo.

Ljudi s Kvarnera, Istrijani i Dalmatinci živjet će najduže u Hrvatskoj

Žene u Španjolskoj i Francuskoj žive najdulje u Europi, a u okolici Madrida žene u prosjeku žive čak 88,1 godinu. Što se tiče najduljeg životnog vijeka kod muškaraca, on je zabilježen u središnjoj i sjevernoj Italiji te iznosi 82.7 godina. Ovi podaci zapravo su procjene za one koji su rođeni u 2018. godini, no kako piše Mirovina.hr, interesantno je vidjeti što oni govore o trenutačnim umirovljenicima.

Kada se pogleda populacija od 65 godina pa nadalje, dijelovi Italije, Španjolske i Francuske najbolje stoje jer oni u prosjeku mogu očekivati više od 22 godine života. Najgore stoji istočni dio Europe i pritom se ističu Srbija, Mađarska, Rumunjska i Bugarska.

Što se tiče Hrvatske, ona je podijeljena u dvije regije.

Naime, stanovnici kontinentalnog dijela države i Slavonije nakon 65. rođendana mogu očekivati još 17-18,5 dodatnih godina života. Međutim, bolje stoje stanovnici Kvarnera, Istre i Dalmacije te se oni nalaze u drugoj kategoriji. Stanovnici tih dijelova Lijepe naše mogu očekivati još 18,5 do 19,5 dodatnih godina života. Usprkos tome, dvije hrvatske regije nalaze se ispod EU prosjeka koji iznosi ravno 20 godina nakon 65. rođendana, prenosi Mirovina.hr.

