ISTRAŽIVANJE OTKRILO ŠTO HRVATI MISLE O PANDEMIJI I STROGIM MJERAMA: Otkrili su i što ih najviše zabrinjava u svemu ovome

Prema novom istraživanju, lagano opada zabrinutost građana Hrvatske koji koriste internet zbog širenja koronavirusam; vjerojatno je to zato što proteklih dana kod nas nije došlo do dramatične eskalacije broja oboljelih i umrlih,

Zabrinutost građana Hrvatske zbog pandemije koronavirusa je i dalje visoka, no pokazuje tendenciju pada, prema rezultatima istraživanja koje je provela agencija Valicon na nacionalno reprezentativnom uzorku za hrvatsku internetsku populaciju. Prije samo tjedan dana udio onih koji su zabrinuti zbog širenja ovoga virusa bio je 89%, pri čemu je onih jako zabrinutih bilo više od četvrtine, no zadnje istraživanje Valicona, koje je obuhvatilo razdoblje od 1. do 3. travnja, pokazuje da je udio zabrinutih došao na 82% (pad od 7%), donosi RTL , prenose Vijesti.hr.

Posljedica je to prije svega smanjenja broja onih koji su jako zabrinuti i to u prvome redu kod najstarije skupine, one u dobi od 60 do 75 godina, među kojima je jako zabrinutih prije tjedan dana bilo 45%, a sada ih je 32%. Vjerojatno je to zato što proteklih dana kod nas nije došlo do dramatične eskalacije broja oboljelih i umrlih, kao što je recimo bio slučaj u Italiji ili Španjolskoj, što je onda kod dijela građana dovelo do smanjenja njihove zabrinutosti.

Većinom su zabrinuti za obitelj

Najveći broj hrvatskih građana i dalje je prvenstveno zabrinut za svoju obitelj (79%), a na drugome mjestu je zabrinutost zbog ekonomskih posljedica koje će ova pandemija sasvim sigurno izazvati (51%).

Raste zabrinutost za radno mjesto

Uz to primjetan je i trend rasta zabrinutosti za vlastito zdravlje, što je osobito karakteristično za muškarce (prije tjedan dana 45%, sada 53%), te zabrinutost za radno mjesto, koja je sad na ukupnom uzorku dosegla 21%, tj. skočila je za 9% u samo tjedan dana. Štoviše, ako se gleda taj podatak samo za one koji su prije početka krize bili zaposleni, onda je među njima udio onih koji su zabrinuti hoće li ostati bez posla sad već 27%, a prije tjedan dana bio je 18%.

Zanimljivo je da je prije tjedan dana podrška prvom paketu mjera Vlade za spas gospodarstva bila jako dobra, budući da je 61% građana te mjere smatralo primjerenima, dok je njih 33% imalo određene primjedbe, a samo 6% ih je bilo protiv. No u međuvremenu se ta podrška prvom paketu mjera počela “topiti” i neposredno prije objavljivanja drugog paketa mjera, udio onih koji u cijelosti podržavaju Vladine mjere je pao za 13% i spustio se na 48%, s tim da pri tome nije toliko rastao udio onih koji su protiv, nego onih koji imaju određene rezerve prema njima.

Novi, drugi paket mjera, iako dočekan s uglavnom vrlo pozitivnim reakcijama gospodarstvenika, nije donio i porast broja onih koji podržavaju ove mjere, nego samo usporio pad i sada je postotak onih koji podržavaju vladine mjere (42%) manji od onih koji prema njima imaju određene rezerve (49%).

Analitičari agencije smatraju da je rast podrške Vladinim mjerama izostao jer su mjere predstavljene u prvome redu kao pomoć gospodarstvu, a ne izravno građanima. To je priznala i Vlada, te je najavila paket mjera usmjeren na građane. Drugi je razlog što se u okviru mjera najavljuju rezovi koji će pogoditi i javni sektor, a on uključuje značajan broj ljudi i njihovih obitelji, s tim da se još ne zna kako i u kojoj mjeri.

Nezadovoljstvo ograničenjem kretanja

Sve su češće vijesti o kršenjima mjera ograničenja kretanja i okupljanja, pa i rada ugostiteljskih objekata, a Valiconovo istraživanje pokazuje da zaista raste broj onih koji misle da su postojeće mjere prestroge. Njih je prije tjedan dana bilo 8%, a sada ih je 17%, dakle više nego dvostruko više.

Porast broja onih koji misle da su mjere prestroge karakterističan je za sve dobne skupine, no njih je daleko najviše u dobnoj skupini od 18 do 29 godina, među kojima svaki četvrti ima takvo mišljenje. Ovo svakako predstavlja značajan podatak koji odgovornima treba biti znak da je za daljnju provedbu postojećih restrikcija potrebno posvetiti posebnu pažnju upravo ovoj skupini kako bi se te mjere održale i uspješno provele.

I dalje vlada optimizam

Građani RH su prilično dosljedni kada je riječ o percepciji razvoja situacije oko širenja koronavirusa. Naime, primjetan je i dalje dosta optimističan stav budući da 69% njih misli kako stvari idu na bolje (66% uglavnom na bolje i 3% puno na bolje), što je čak i za nijansu pozitivniji rezultat nego prije tjedan dana.

Dosljednost je karakteristična i kad je riječ o procjenama trajanja mjera ograničenja (zatvorene škole, ograničeno kretanje, zabrana javnih okupljanja…), tako da i dalje najveći broj građana, njih 41% vjeruje kako će ova situacija trajati još 2 mjeseca, a 27% ih je uvjereno da će to biti 3 mjeseca, 18% 4 ili više, a najmanje je i dalje onih vrlo optimističnih koji misle da će sve biti gotovo za mjesec dana, njih ima 14%.

Izvor: VALICON, online anketa na nacionalno reprezentativnom uzorku n=519, 18-75, u razdoblju od 1. do 3. travnja 2020. Istraživanje je provedenu u okviru Valicon online panela jaZnam.hr. Rezultati su reprezentativni za hrvatsku internetsku populaciju od 18 do 75 godina, prema dobi, spolu, starosti, obrazovanju i regiji.

