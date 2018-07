ISTRAŽIVANJE OTKRILO NAVIKE HRVATA: Kako zapravo ljetuju Hrvati, na što najviše troše i kako podmiruju taj luksuz

Gotovo dvije trećine ispitanika (62%) ljetovanje provodi u Hrvatskoj.

S više od 1.000 otoka, brojnim plažama, čistim morem te bogatom kulturnom i gastronomskom ponudom, hrvatska obala svakog ljeta privlači stotine tisuća turista iz zemlje i svijeta. Štoviše, riječ je o uvjerljivo najpopularnijem ljetnom odredištu domaćih turista. Prema rezultatima istraživanja MasterIndex, koje je Mastercard u svibnju proveo u Hrvatskoj, gotovo dvije trećine ispitanika (62%) ljetovanje provodi u Hrvatskoj. Tijekom boravka na domaćoj obali, 46% ispitanika boravit će u privatnom smještaju, a 41% u svojoj ili obiteljskoj nekretnini. Hotelski smještaj odabrat će 12% Hrvata, a smještaj u kampu samo 6%.

Ljetni odmor na Jadranu u nešto većem broju planiraju provesti oni s mjesečnim prihodima iznad 12.000 kn (84%), ispitanici iz Zagreba i okolice (79%) te sjeverne Hrvatske (71%). Takve planove ima ipak manji broj ispitanika u dobi od 50 do 55 godina (54%), zatim onih iz Istre, Primorja i Gorskog kotara (45%), iz Dalmacije (42%), ali i onih bez primanja (39%). S druge strane, ljetovanje na hrvatskoj obali ne planira tek 22% ispitanika.

Glavni izvor turističkih informacija je internet

Kao glavni izvor informacija o destinacijama na koje putuju, čak 90% ispitanika navodi internet. To se prvenstveno odnosi na domaće online sadržaje te specijalizirane aplikacije i stranice kao što je npr. TripAdvisor. Drugi izvori informacija su prijatelji i rodbina, koje ističe 41% ispitanika, a nakon njih turističke agencije (12%). Ispitanici u dobnoj skupini od 50 do 55 godina nešto manje koriste internet kao izvor informiranja o putovanju (82%) pa se u nešto većoj mjeri informiraju kod turističkih agencija (16%).

Troškovi glavni faktor pri izboru destinacije

Glavni faktor u odabiru destinacije su troškovi (77%), a nakon toga preporuka prijatelja i obitelji (51%). Također, važni faktori su udaljenost do destinacije (38%), online recenzije (31%), sigurnost destinacije (26%) te lokalna ponuda (26%). Kao najvažnije karakteristike destinacije ispitanici ističu troškove smještaja (61%), omjer cijene i kvalitete (59%), klimatske uvjete (39%), troškove prijevoza (39%), dobru prometnu povezanost (37%), raznovrsnu kulturnu i gastronomsku ponudu (36%), ponudu događanja (24%), noćni život (19%) i mogućnosti za shopping (17%).

Rezervacija smještaja je najčešća online

Kada je riječ o rezervaciji smještaja, najuobičajeniji način je online rezervacija preko specijaliziranih stranica za booking ili stranica putničkih agencija (40%), a zatim izravni kontakt putem telefona ili maila (31%). Otprilike četvrtina ispitanika (26%) rezervira smještaj putem stranice pružatelja smještaja, dok 13% ispitanika uopće ne treba rezervaciju. Tek 10% ispitanika rezervira smještaj telefonski ili putem maila kod turističkog agenta, dok samo 8% to čini u uredu turističke agencije. Prema istraživanju, najmanje je onih (4%) koji prvo dolaze na destinaciju, a tek onda traže smještaj. Online rezervacije češće su među visokoobrazovanima (53%), onima iz Dalmacije (62%), Istre, Primorja i Gorskog kotara (58%) te onima s mjesečnim prihodima iznad 9.000 kn (65%) i 12.000 kn (45%).

Ispitanici karticama plaćaju gotovo polovicu troškova odmora

Čak 60% ispitanika smještaj plaća gotovinom. Smještaj debitnom karticom plaća pak 14% Hrvata, a internetskim bankarstvom 13%. Na plaćanje u ratama se odlučuje manji broj ispitanika. Osim za plaćanje smještaja, gotovina se najčešće koristi i za plaćanje zabavnih i rekreativnih aktivnosti kao što su sport ili wellness (42%), zatim izleti (58%), usluge u restoranima, kafićima, klubovima (74%), ulaznice za koncerte, muzeje, kazališta i galerije (59%) te kupnja suvenira (75%). S druge strane, debitne kartice su najčešći način plaćanja u supermarketima (46%), na benzinskim crpkama (39%) te u dućanima odjeće i obuće (35%).

Zanimljive su razlike u odabiru načina plaćanja među različitim skupinama. Oni bez ikakvih primanja koriste gotovinu iznadprosječno (85%), a kartice ispodprosječno (13%). Gotovinu u većoj mjeri koriste i mladi te oni iz Like, Korduna i Banovine. Ispitanici s prihodima iznad 9.000 kn češće koriste kartice – prvenstveno za plaćanje ugostiteljskih usluga (preko 50%), ali i za kupnju svakodnevnih potrepština (više od trećine). Za plaćanje goriva gotovinu iznadprosječno koriste žene, mladi u dobi od 18 do 29 godina te oni bez primanja ili mjesečnim prihodima do 5.500 kn.

U prosjeku, ispitanici karticama plaćaju gotovo polovicu troškova odmora (48%). Tako značajnih 40% ispitanika koristi kartice za nešto manje od 40% troškova odmora, dok preko 60% troškova ljetovanja karticama plaća gotovo trećina (30%) domaćih turista.

„Domaći turisti će u svakom slučaju doprinijeti još boljim rezultatima turističke sezone, a sigurno je da će mnogi od njih, kao vjerni i dugogodišnji posjetitelji poznatih destinacija na Jadranu, tražiti jedinstvena iskustva“, rekla je Gea Kariž iz Mastercarda.