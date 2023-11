Je li 19 novo 17? Žurbe izgleda više nema jer granica stupanja u spolni odnos se pomiče. Tako barem tvrdi statistika, iako za neke to izgleda kao skup krivih podataka.

Filip iz Vinkovaca kaže za Danas.hr: "Mislim da to ne drži vodu. Zašto - ne znam, vjerojatno zato što imam takve prijatelje i krećem se u takvom društvu." Ana iz Makarske dodaje: "Slušajući druge ljude, rekla bih da je zapravo u porastu. Ljudi pričaju o jednoj noći i mislim da je to sada iznimno popularno i više nego prije."

Čini se da su ovo iznimke jer analiza seksualnog ponašanja i stavova mladih pokazuje drugačije. Udio seksualno aktivnih ispitanika pao je tijekom dva vala ispitivanja za oko 12 posto, smanjujući se na 73 posto u 2021. godini. Kod mladića zabilježen je pad od 18 posto, dok je kod djevojaka taj pad iznosio oko 8 posto. Iako je porasla uporaba prezervativa, svaki drugi mladić i 60 posto djevojaka ga i dalje koristi neredovito. Važno je uzeti u obzir da je istraživanje dijelom provedeno tijekom pandemije, što je neosporno utjecalo na mlade.

Marko iz Zagreba kaže: "Internet sigurno ima velik utjecaj jer puno hobija i zanimanja dolazi s te strane, tako da bih rekao da je to ta odsječenost od stvarnog svijeta." Tomislav iz Bosne i Hercegovine dodaje: "Manje se ljudi druže i jednostavno ne dolazi do takvih kontakata. Imam puno prijatelja tu u domu, i od nas 20-ak, dvojica trojica su u vezi, a ostali nitko ništa." Filip iz Vinkovaca vjeruje da je velik problem s pornografijom danas i da ljudi nemaju potrebu ići u stvarni svijet.

Još uvijek tabu tema?

Pitanje je i koliku ulogu ima religioznost, ali istraživanje je potvrdilo slabu povezanost. Rezultate je nužno promatrati u kontekstu vremena jer se u posljednjih 15 godina puno toga promijenilo. Renata Ivanović iz Inicijative za uvođenje sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja u škole govori: "Tada su bila izražena očekivanja da si zdravo biće ako imaš dva puta seksualni odnos tjedno."

Važna tema uvijek je i spolno zdravlje. Raširenost klamidije, primjerice, pada, ali informiranost je i dalje porazno slaba. Sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja još uvijek nema. Renata Ivanović dodaje: "Ako postoje strahovi, naravno da se to odražava i na odnose. S druge strane, odgovornost, dobra informiranost i pristanak su strašno važni jer je to nešto što se podučava." Paradoksalno je da u vrijeme kada smo okruženi eksplicitnim sadržajima, razgovor o seksu i dalje je tabu. No, pitanje seksualnosti je pitanje i mentalnog zdravlja, pa se o njemu ne smije šutjeti.