Hrvatski građani su se od 1. do 3. prosinca mogli izjasniti o covid potvrdama, donošenju epidemioloških mjera i obveznom cijepljenju. Rezultate istraživanja agencije Promocija Plus koje je obuhvatilo mišljenje 1300 građana o ovim pitanjima donosi RTL.

Dvojbi oko referenduma o covid potvrdama nema. Građani su odlučno protiv. Takvu bi odluku podržalo svega 36 posto ispitanika, dok je ne podržava njih 56 posto. Čak osam posto građana ne zna što bi o tome mislilo ili se nije htjelo izjasniti.

Najveću podršku referendumu (73,4 posto), očekivano, daju birači Mosta, iako je gotovo četvrtina (23,2 posto) protiv davanja većih ovlasti Hrvatskom Saboru. Svoju podršku u većini daju i birači Domovinskog pokreta (56,7 posto), dok su birači vodećih stranaka protiv. Čak 77,1 posto HDZ-ovih glasača ne želi referendum, jednako kao i 6,1 posto SDP-ovih ili 62,6 posto birača Možemo!

Iako je jasno da živimo drugačije nego prije epidemije, podijeljeni smo oko toga tko bi trebao odlučivati o epidemiološkim mjerama. Naime, 35 posto građana bi htjelo da o tome Sabor ima glavnu riječ. Stožer uživa podršku 27,9 posto ispitanika, a 28,3 posto bi o tome raspisalo referendum. Devet posto građana se nije izjasnilo.

Vratimo se još malo na covid potvrde. Bez njih na posao već dva mjeseca ne mogu zaposleni u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Prije tri tjedna one su postale obvezne u svim javnim, lokalnim i državnim institucijama. To podupire 59 posto ispitanika, dok gotovo 33 posto građana traži ukidanje covid potvrda.

Iako smo tek prije koji dan prošli vrhunac najžešćeg vala epidemije, Nacionalni stožer civilne zaštite ne planira uvođenje novih mjera. Niti 48 posto građana nije za uvođenje novog lockdowna. Ipak, protiv toga ne bi imalo ništa protiv 44 posto ispitanika, od kojih 29 posto smatra da lockdown treba biti za sve građane, a 14 posto misli da se on treba odnositi samo na necijepljene.

Austrija i Njemačka su najavile početak obveznog cijepljenja protiv covida-19 u veljači. Naši političari nisu skloni tome, a u tome ih podržava nešto više od 48 posto ispitanika. No, za 43 posto građana bi obvezno cijepljenje bilo prihvatljivo, dok je devet posto neodlučnih.

Ipak, građani se puno žešće protive cijepljenju djece od pet do 12 godina. Njih 63,3 posto to smatra nepotrebnim, dok je to od presudne važnosti za 15,5 posto građana. Ali, 21 posto građana ne može se odlučiti je li ili nije dobro cijepiti djecu. Štogod oni mislili, sljedeći tjedan stiže 48.000 doza za najmlađe.

NAPOMENA: Istraživanje je za RTL provela agencija Promocija plus na 1300 ispitanika od 1. do 3. prosinca 2021. godine, uz standardnu grešku uzorka: ±2,7 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.