902 NOVA SLUČAJA ZARAZE I 27 PREMINULIH; Nema popuštanja mjera 1. veljače? Beroš otkrio što je garancija za suzbijanje epidemije

U posljednja 24 sata zabilježena su 902 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3481

U Hrvatskoj je 1603 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 151

U posljednja 24 sata umrlo je 27 osoba

U svijetu je potvrđeno 96.027.401 slučajeva

Oporavilo se 68.692.236, a umrlo 2.049.769

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

U Srbiji danas cijepljeno više od 13.000 ljudi, zaraženo još 1.646

16.16 – Srbija je u srijedu, nakon što je dan ranije službeno proglašen početak masovne imunizacije, do 13 sati cijepila više od 13.000 ljudi, a namjera je postići 30.000 dnevno.

Tu je vijest, prije zdravstvenih vlasti, priopćio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić objavom videoklipa na Instagramu, ocijenivši kako je danas “fantastičan dan za Srbiju”

“Mi ćemo nastaviti i sutra ćemo pokušati oboriti rekord, da idemo na 30.000 cijepljenih ljudi. Sve za zdravlje Srbije, sve za život Srbije, hvala na velikoj podršci, hvala na pomoći, živjela Srbija!”, poručio je u video snimci na Instagramu srbijanski šef države.

25 novozaraženih i jedna preminula osoba u Krapinsko-zagorskoj županiji

16:00 – Na području Krapinsko-zagorske županije evidentirano je 25 novih osoba pozitivnih na koronavirus. Radi se o osobama sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Donja Stubica (2), Grad Klanjec (1), Grad Krapina (5), Grad Oroslavje (1), Grad Pregrada (4), Grad Zabok (2), Općina Bedekovčina (2), Općina Desinić (1), Općina Konjščina (1), Općina Lobor (1), Općina Marija Bistrica (2), Općina Stubičke Toplice (2) i Općina Zlatar Bistrica (1).

Oporavilo se 9 osoba te je trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko-zagorske županije 171. U samoizolaciji se nalaze 774 osobe. Na COVID odjelu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice nalazi se 17 pacijenata. U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalaze se 63 pacijenta pozitivna na SARS CoV-2, od kojih je 7 na respiratoru. Preminula je 1 nova osoba pozitivna na koronavirus.

16 novozaraženih i jedna preminula osoba u Virovitičko-podravskoj županiji

15:53 – Od 76 nalaza, kod 16 osoba, detektiran je virus SAS-CoV-2 s područja Virovitičko-podravske županije u posljednjem 24-satnom razdoblju, izvijestio je Stožer civilne zaštite VPŽ. Od njih 16, desetero je muškog, a šestero ženskog spola. Osoba srednje životne dobi je devetero, šestero je starijih, a jedna je mlađa osoba. Novozaraženi dolaze sa sljedećih područja općina i gradova – Virovitica (6), Suhopolje (4), Sopje (3), Orahovica (2), Slatina (1).

Nažalost, jedna muška osoba, 1946. godište, koja je premještena u KBC Osijek i bila je na respiratoru, preminula je uslijed infekcije COVIDOM-19. S područja naše županije, trenutno je 42 COVID-19 pacijenata. Njih 41 je u Općoj bolnici Virovitica, a jedna osoba je u KBC-u Osijek. Od početka epidemije koronavirusa, s područja Virovitičko-podravske županije, virusom SARS-CoV-2 se zarazilo 3.313 ljudi. Nažalost, devedeset osoba je preminulo od posljedica infekcije COVIDOM-19.

U splitskom KBC-u dosad cijepljena 1082 zdravstvena djelatnika

15:49 – Svi članovi Stručnog vijeća splitskoga KBC-a cijepili su se u srijedu protiv koronavirusa, pa su dosad u toj bolnici cijepljena 1082 zdravstvena djelatnika, među kojima je 435 liječnika, rečeno je na konferenciji za novinare. ​Predsjednik Stručnog vijeća splitskoga KBC-a dr. Ante Punda je rekao da se danas nisu cijepili samo oni članovi koji su tijekom prosinca i siječnja preboljeli covid-19 pa će se cijepiti u sljedećem razdoblju. Dodao je da uskoro počinje druga faza cijepljenja te izrazio zadovoljstvo dosadašnjim brojem cijepljenih, a riječ je o 30 posto zaposlenih.

“Da bismo mislili na druge, moramo misliti i na sebe, pokazujemo tako svoju odgovornost. Odaziv djelatnika je vrlo visok, i to u prva tri tjedna.​ Epidemiološke mjere ​su ​dale već neke rezultate, cjepivo također, a i ponašanje građana, pa ako nastavimo ovako svi skupa, vjerujem da ćemo doći do zajedničkog cilja da imati manji postotak oboljelih​”, izjavio je Punda i dodao kako je u bolnici veliki interes za cijepljenjem zbog čega će, smatra, procijepljenost rasti​.

​Da je cjelokupna doza cjepiva ​koju su dobili potrošena, potvrdio je novinarima ravnatelj splitskoga KBC-a dr. Julije Meštrović, ​koji je rekao kako uskoro očekuju nove doze. ​Po njegovim riječima, odaziv je najbolji mogući. Svi koji žele ​bit će cijepljeni, rekao je, ističući da se se broj hospitaliziranih smanjuje te da je sada lakše raditi i posvetiti se ostalim pacijentima.

​Na pitanje o okolišu oko glavnog ulaza bolnice, s ogradama, nadstrešnicama, klupama, zasađenim maslinama, rekao je da je on uređen te je najavio da će KBC uskoro imati novu mrežnu stranicu​​, a Split vizualni identitet​ koji dosad nisu imali. ​Zaključio je kako se mnogo radi ​da​ bi KBC funkcionirao kao suvremena bolnica​ koja služi pacijentima i svim građanima onako kako svi žele​.

Nizozemska vlada predlaže prvi policijski sat od Drugog svjetskog rata

15:48 – Nizozemska vlada u srijedu je predložila uvođenje nacionalnog policijskog sata prvi put od Drugog svjetskog rata te zabranu letova iz Južnoafričke Republike i Velike Britanije, u pokušaju ograničavanja širenja novih sojeva koronavirusa u Nizozemskoj. Premijer Mark Rutte također je rekao da prijedloge najprije mora odobriti parlament, koji bi ovaj tjedan trebao raspraviti o dosad najstrožim mjerama protiv koronavirusa.

Zabrana letenja, za što Rutte kaže da će se odnositi na sve južnoameričke države, u subotu će stupiti na snagu. Rutte nije potvrdio vijest koju je ranije u srijedu objavila nizozemska novinska agencija ANP, a u kojoj je pisalo da će se zabrana letova odnositi na sve zemlje koje se nalaze izvan šengenskog prostora koji broji 26 zemalja.

Policijski sat bi dopuštao samo ljudima s neodgodivim obvezama da napuste svoje domove između 20,30 sati i 4,30 počevši od petka navečer, rekao je Rutte. Škole i neesencijalne trgovine već su od sredine prosinca zatvorene, nakon što su se zatvorili kafići i restorani dva mjeseca ranije. Zatvaranje bi trebalo ostati na snazi barem do 9. veljače, rekao je Rutte prošli tjedan. Uvođenje prvog noćnog policijskog sata od vremena kad su ga njemački okupatori nametnuli Nizozemcima u Drugom svjetskom ratu vrlo je kontroverzno, dok su određene političke stranke već rekle da ga neće podržati.

Njemački ministar traži rad na daljinu u okviru mjera zatvaranja

15:46 – Njemački ministar rada Hubertus Hein u srijedu je naglasio da njemačke tvrtke moraju dopustiti svojim zaposlenicima rad od kuće gdje god je to moguće, kako predviđaju nove mjere za obuzdavanje širenja covida-19, uvedene dan ranije u okviru odluke o produljenju zatvaranja. “Ne radi se o ometanju rada ili stalnom kontroliranju tvrtki”, rekao je Hubertus Hein čije je ministarstvo napisalo uredbu u kojoj se navodi da uredskim radnicima i drugima sličnih zanimanja mora biti dopušteno raditi posao od kuće “ako operativne okolnosti to omogućuju”.

Heil je dodao da će poslodavci morati procijeniti je li moguće raditi na daljinu te, ako je, ponuditi radnicima tu mogućnost. Ta bi mjera trebala stupiti na snagu sljedeći tjedan i ostati sve do 15. ožujka. Ministar je rekao da su mjere “nužne i znatno manje restriktivne nego u drugim područjima društva”. Trenutačne mjere zatvaranja Njemačke uključuju zatvaranje škola i trgovina koje nisu za svakodnevne potrebe, kao i mjera kojom je pripadnicima jednog domaćinstva dopušten kontakt samo s jednim članom nekog drugog domaćinstva.

Aktualne mjere zatvaranja produžene su u utorak nakon maratonskih pregovora između kancelarke Angele Merkel i 16 državnih premijera, a ograničenja će na snazi ostati najmanje do 14. veljače. Merkel se zalagala za još oštrija ograničenja, s kojima su se složili samo neki regionalni čelnici. Ta ograničenja uključuju i rad od kuće kao i obvezu nošenja medicinske zaštitne maske u trgovinama i javnom prijevozu, odnosno maske s oznakom FFP2, ali i klasične kirurške maske od tanjeg materijala.

Brodsko-posavska županija: 39

14:55 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije pristiglo je 39 novih pozitivnih nalaza osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđenih PCR uređajem). Broj zaraženih osoba prema prebivalištu (grad/općina): grad Slavonski Brod (14), grad Nova Gradiška (7), općina Staro Petrovo Selo (5), općina Garčin (3), općine Bukovlje, Donji Andrijevci i Sibinj (po 2) te općine Klakar, Velika Kopanica, Vrbje i Vrpolje (po 1). Ukupan broj zaraženih osoba na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako sada iznosi 7.684, dok je broj aktivnih slučajeva 178. Trenutna 7-dnevna incidencija (broj zaraženih osoba na 100.000 stanovnika) u Brodsko-posavskoj županiji iznosi 148, dok je trenutna 14-dnevna incidencija 323. U zadnja 24 sata preminula je jedna osoba (M – 1948.) u slavonskobrodskoj Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“.

Međimurska županija: 36

14:55 – U Međimurskoj županiji kontinuirano se smanjuje broj novozaraženih, incidencija te udio pozitivnih u ukupnom broju testiranih, a dosad je testirano više od 40 posto stanovništva, rekao je u srijedu u Čakovcu župan Matija Posavec. U protekla 24 sata od 189 uzetih uzoraka PCR metodom potvrđeno je 36 pozitivnih slučajeva, a umrlih nije bilo.

Oko 300.000 ljudi više umrlo u EU-u u osam mjeseci 2020.

14:28 – Oko 297.500 ljudi više umrlo je u Europskoj uniji između ožujka i listopada prošle godine nego u istom razdoblju 2016. do 2019., pokazuju podaci objavljeni u srijedu. Statistika Eurostata pokazuje da je povećana stopa smrtnost diljem EU-a dosegla vrhunac u ranoj fazi covida-19 u travnju 2020. i iznosila je 24.9%. Uslijedilo je ljetno zatišje, da bi broj umrlih ponovno skočio na jesen i u studenome. Najviši porast mortaliteta imala je Poljska s 97.2%, potom Bugarska i Slovenija s 94.5% odnosno 91.4%. Danska, Finska i Estonija zabilježile su najmanji porast smrtnosti od 5.5%, 5.6% i 6.4%. S 0.7% manje umrlih, Norveška koja nije članica EU-a jedina je zemlja obuhvaćena Eurostatovom analizom koja u studenome 2020. nije zabilježila povećani mortalitet. I dok se značajan porast smrtnosti podudara s pandemijom covida-19, podaci Eurostata ne klasificiraju smrtnost prema uzroku smrti, spolu i dobi.

Rusija zatražila odobrenje za svoje cjepivo u EU

14:18 – Ruski investicijski fond RDIF zatražio je danas odobrenje za primjenu svog cjepiva Sputnjik V u Europskoj uniji i odluku očekuje u veljači. Cjepivo Sputnjik V već je odobreno za primjenu u Argentini, Bjelorusiji, Srbiji i drugim državama, a ako ga prihvati i EU time će se proširiti njegova primjena u svijetu. Predstavnici ruskog cjepiva i Europske agencije za medicinu (EMA) u utorak su proveli znanstvenu analizu na temelju koje će EMA odlučiti o odobrenju, navodi se. RDIF je investicijski fond koji je osnovala vlada kako bi ulagala u vodeće tvrtke ruskog gospodarstva. Kiril Dmitrijev, čelnik RDIF-a, rekao je u studenome da Moskva i njezini inozemni partneri u 2021. mogu proizvesti više od milijardu doza cjepiva, što je dovoljno za 500 milijuna ljudi. Tada je također rekao da je Moskva ciljano spuštala cijenu kako bi cjepivo bilo dostupno što većem broju ljudi diljem svijeta te da je ono učinkovito 95 posto. Kada su u svijetu počela cijepljenja cjepivima Pfizer/BioNtech i Moderne stručnjaci su kazali da će biti potrebna cjepiva više proizvođača da bi se kontrolirala pandemija koja je usmrtila više od dva milijuna ljudi u svijetu.

Grad Zagreb: 178

13:35 – U Zagrebu je u srijedu, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), 178 novozaraženih koronavirusom, izvijestio je Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”. Od toga broja u protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ-a “Dr. Andrija Štampar” potvrđeno je 148 pozitivnih nalaza od 856 testiranih na koronavirus. Djelatnici Službe za epidemiologiju uspješno su kontaktirali 145 novooboljelih osoba, a mjera samoizolacije izrečena je za 78 osoba. Od 145 obrađenih pozitivnih osoba 25 je za sada negativne epidemiološke anamneze, 53 osobe su kontakti covid-pozitivnih osoba. 46 osoba su štićenici i djelatnici domova za starije i ostalih ustanova socijalne skrbi, a za 11 osoba obrada je još u tijeku. Kod jedne je osobe moguće izlaganje u zdravstvenoj ustanovi, a četiri su osobe obrađene od strane liječnika obiteljske medicine ili HZJZ-a. Kod jedne je osobe moguće izlaganje na radnom mjestu, a četiri su osobe doputovale iz Njemačke, Nizozemske, Srbije i BiH. U domovima za starije i nemoćne osobe na području grada Zagreba i drugim ustanovama socijalne skrbi u protekla su 24 sata potvrđeni pozitivni nalazi 31 korisnika i tri djelatnika. Zbog pozitivnog nalaza kod jedne učiteljice izrečena je mjera samoizolacije za 14 učenika osnovne škole. U gradu Zagrebu je 428 aktivnih slučajeva.

Vatikan započeo s cijepljenjem rimskih beskućnika

12:59 – Vatikan je u srijedu započeo nuditi besplatno cijepljenje protiv covida-19 beskućnicima u Rimu. Cijepljenje se odvilo u atriju Pavla IV, golemom auditoriju gdje se odvijaju tjedne papinske audijencije, no koji je uglavnom bio nekorišten zbog pandemije koronavirusa. Cijepljenje je nadgledao kardinal Konrad Krajewski (57), poljski čelnik Ureda papinskih dobrotvornih organizacija, koji je preuzeo vodeću ulogu u brizi za rimske beskućnike. Oko 25 beskućnika koji su smješteni u ustanove koje vodi dobrotvorni ured primilo je svoje prve doze, a još više skupina će biti cijepljeno u nadolazećim danima, rečeno je u priopćenju. Prošli tjedan, i papa Franjo (84) i bivši papa Benedikt (93), primili su svoje prve doze cjepiva. Papa Franjo je rekao u televizijskom intervjuu ranije ovaj mjesec da bi se svi trebali cijepiti. “To je etički izbor jer se kockate sa svojim zdravljem, sa svojim životom, no također se kockate i sa životima drugih”, danas je rekao talijanskoj televizijskoj postavi Canale 5. Pod Franjom, Vatikan je osnovao mnoštvo organizacija koje pomažu rimskim beskućnicima, uključujući i kliniku te ustanove gdje se beskućnici mogu okupati i ošišati.

Pfizerovo cjepivo učinkovito i protiv britanske varijante

12:24 – Cjepivo protiv covida-19, koje su razvile tvrtke Pfizer i BioNTech vjerojatno će zaštititi pacijente i od zaraznije varijante virusa, koja je nedavno otkrivena u Britaniji i brzo se proširila svijetom, pokazali su rezultati novih laboratorijskih testova objavljeni u srijedu.

Varaždinska županija: 40

12:22 – Tijekom 24 sata u Varaždinskoj županiji evidentirano je 40 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a u posljednjih tjedan dana ukupno 206 novih slučajeva. Broj novozaraženih unutar 7 dana na 100.000 stanovnika je 124, a broj novozaraženih na 100.000 stanovnika zadnjih 14 dana je 315. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 294 uzoraka, od kojih je 172 zaprimljeno preko COVID-ambulante od simptomatskih pacijenata. Udio pozitivnih među simptomatskim pacijentima je 21 posto, a u svim testiranim uzorcima je 14 posto. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin je 108 osoba s težom kliničkom slikom. Od toga je 25 osoba na odjelu infektologije i drugim odjelima u Varaždinu, 9 u jedinici intenzivnog liječenja od kojih 7 na respiratoru, 44 ih je u Klenovniku od kojih 2 na respiratoru i 30 u Novom Marofu. Na kućnom liječenju nalazi se 75 osoba, a aktivnih slučajeva je 183. Tijekom 24 sata preminule su tri osobe pozitivne na COVID-19.

Otočanin (37) će kazneno odgovarati jer je zaražen posjetio roditelje

12:16 – Za “širenje i prenošenje zarazne bolesti” odgovarat će 37-godišnjak iz Otočca koji je u studenome, pozitivan na covid-19, prekršio izolaciju i posjetio roditelje. Policija je u srijedu izvijestila da je 37-godišnjak 22. studenog 2020. za vrijeme dok mu je bila izrečena mjera izolacije, zbog pozitivnog nalaza na covid-19, samovoljno napustio adresu prebivališta i izazvao opasnost od širenja zarazne bolesti. Glasnogovornica ličko-senjske policije Maja Brozičević pojasnila je Hini da je muškarac znao da ima covid-19, a unatoč tome je napustio svoj dom i otišao k roditeljima, također na području Otočca. Nakon što su policajci iz Otočca dovršili kriminalističko istraživanje nadležnom državnom odvjetništvu protiv 37-godišnjaka su dostavili kaznenu prijavu za širenje i prenošenje zarazne bolesti.

Karlovačka županija: 37

12:12 – Novih 37 osoba zaraženih covidom-19 i jednog umrlog pacijenta bilježi u zadnja 24 sata Karlovačka županija, u kojoj je od početka pandemije zaraženo 7660 osoba, priopćio je u srijedu županijski Stožer Civilne zaštite. U bolnicama Karlovačke županije su 53 na koronavirus pozitivna pacijenta – u Karlovcu 38, Ogulinu 13 i Dugoj Resi dva. Na respiratoru su tri pacijenta. Među novozaraženima 11 ih je iz Karlovca, Plaški ima sedam, Ogulin šest, Duga Resa tri, Ozalj, Barilović i Generalski Stol po dva te Slunj, Josipdol, Rakovica i Vojnić po jednog zaraženog. U samoizolaciji je 276 osoba, a prijavljeno je jedno kršenje te mjere.

Šef diplomacije Zimbabvea umro nakon zaraze

12:11 – Ministar vanjskih poslova Zimbabvea Sibusiso Moyo preminuo je nakon što je obolio od covida-19, kazao je u srijedu glasnogovornik ureda predsjednika George Charamba. Moyo, bivši general, umro je u lokalnoj bolnici rano ujutro, dodao je Charamba, podsjetivši da se radi o “odlikovanom vojniku i borcu za slobodu”. Ministar je jedan od nekoliko generala koji su za svoje zasluge u vojnom udaru na nekadašnjeg predsjednika Roberta Mugabea 2017. nagrađeni prestižnim položajima u vladi sadašnjeg predsjednika Emmersona Mnangagwae i vladajuće stranke ZANU-PF. Zimbabve bilježi porast novih slučajeva zaraze. Sveukupno je u toj zemlji do sada zabilježeno 28.675 slučajeva infekcije, od čega polovica nakon Nove godine. Od covida-19 je u Zimbabveu umrlo 825 ljudi.

Splitsko-dalmatinska županija: 142

12:09 – Šest je osoba umrlo, a nove 142 su zaražene koronavirusom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja je u zadnja 24 obradila ukupno 777 testova, izvijestio je u srijedu županijski Stožer civilne zaštite. Prema izvješću splitskog KBC-a umrlo je pet muškaraca u dobi od 86, 89, 88, 59 i 81 godinu te jedna žena stara 85 godina. Te osobe su uz brojne komorbiditete bile pozitivne i na covid-19 infekciju. Među novoozaraženima najviše ih je iz Splita (49), Kaštela (20), Sinja (12) i Makarske (10). Od ukupnog broja novooboljelih 93 osobe su kontakti prethodno oboljelih, dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno je 1770 osoba u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju u KBC-u Split su 104 covid pozitivne osobe, od kojih je deset na respiratoru.

U Hrvatskoj su potvrđena 902 nova slučaja

10:58 – U posljednja 24 sata zabilježena su 902 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3481. Među njima su 1603 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 151 pacijent. Preminulo je 27 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 226550 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 4711 preminulo, ukupno se oporavilo 218 358 osoba od toga 478 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 15 622 osobe. Do danas je ukupno testirana 1 134 221 osoba, od toga 7068 u posljednja 24 sata.

Hrvatska je na 7. mjestu prema incidenciji u EU. Što se tiče smrtnosti, na milijun stanovnika je 1134.1., i na 20. smo mjestu zemalja EU. 54.304 osobe su cijepljene do jučer u 19 sati, rekao je Capak.

“Samo bih konstatirao da je Hrvatska i dalje u pozitivnim epidemiološkim trendovima, broj zaraženih je manji, broj hospitaliziranih je za 110 manji nego jučer, što je veliki pad u jednom danu. Imamo 2 bolesnika više na respiratoru pa treba biti oprezan… Potrebno je naglasiti da je smanjenje osobnih kontakata garancija za suzbijanje širenja epidemije”, upozorio je Beroš.

Mutirani soj virusa

“Da, pojavio se u Sloveniji, Mađarskoj, nije upitno da će se naći u Hrvatskoj. Ima ga iz Južne Amerike, Brazila, treba biti oprezan, to je ozbiljna situacija. Puno veći broj ljudi može biti zaražen pa se povećava broj hospitaliziranih. Sve zemlje pa tako i Hrvatska pratit će situaciju, sekvencionirati određeni postotak uzoraka, dogovaraju se modusi. Hrvatska je prijavila da ima i stručne i infrastrukturne kapacitete da se uključi u sekvencioniranje. Oni koji moraju putovati u Britaniju i druge rizične zemlje da to kažu svojim liječnicima da su putovali, da moraju raditi bris na povratku da daju podatak ako su pozitivni kako bi se počelo sekvencioniranje”, objasnila je Markotić. Dodala je kako se čini da postojeća cjepiva “pokrivaju” trenutne mutacije virusa.

Kava za van

“Ja barem nisam primio taj zahtjev, nisam upoznat, međutim ono što želim reći o popuštanju mjera je ponoviti da sljedećih desetak dana, jedanaest, do nove odluke, procjenjujemo sve mjere, do tada je situaciju ovakva kakva jest. Uvijek će odgovor biti na tragu toga da ćemo promišljati o svemu i pratiti učinke mjera koje su trenutno na snazi”, odgovorio je Božinović na pitanje o zahtjevu ugostitelja da mogu prodavati kavu za van.

Nuspojave cijepljenja

Krunoslav Capak je rekao da su zaprimili 167 sumnji na nuspojave na Pfizer te 6 sumnji na Modernino cjepivo, da je uglavnom riječ o kratkotrajnoj temperaturi, glavobolji i mučnini. “Primili smo i nekoliko alergijskih reakcija. To je nekoliko ozbiljnih nuspojava koje su sve završile dobro”, kazao je Capak.

Zbrinjavanje otpada

Postavljeno je pitanje o zbrinjavanju infektivnog otpada u KB Dubravi kojoj je ministarstvo poslalo inspekciju. “Imali smo nekoliko međuresornih sastanaka, na tragu smo nekih rješenja. Što se tiče kratkotrajnih rješenja, KB Dubrava je dodatno dogovorila zbrinjavanje. Nabavljen je kontejner za prešanje, to smanjuje volumen. Postoje srednjoročna i dugoročna rješenja. Ta dugoročna rješenja zahtijevala bi promjene zakona, a mi nemamo ni spalionicu opasnog otpada”, rekao je Beroš.

Nakon toga je Beroševa pomoćnica govorila o srednjoročnim rješenjima te je rekla da se time bave već neko vrijeme. “Imali smo zakonodavnu prepreku ali smo je novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti riješili. Tako zdravstvene ustanove u svom krugu mogu zbrinjavati otpad. Ovog časa pripremamo dokumentaciju i projekte da možemo izaći na pozive za europska sredstva.”

Pooštravanje mjera?

“Mi smo imali svoj vlastiti pristup o epidemiji koji nas je držao u skupini zemalja koje se dobro nose s epidemijom. Zbog našeg zemljopisnog položaja, gospodarskih veza, turizma, ali i brojne dijaspore, bili smo pažljivi u praćenju trendova izvan Hrvatske. Rekli smo više puta da Hrvatska nije otok i nijedna država to ne može biti. Mi možemo u jednoj mjeri utjecati na stanje s epdemijom u nas, ali trajno rješenje može napraviti samo EU i cijeli svijetu. U utrci s vremenom mi želimo imati jasnu sliku, pregled svega, i o mjerama koje ćemo donositi, pogotovo za desetak dana, bit će proizvod brojnih razgovara i stanja epidemiološkog u Hrvatskoj. Nikad nismo primjenjivali automatizam ili copy paste onoga što su drugi radili. Glavne trendove i te kako uvažavamo. EK je jučer izašla s dokumentom koji se odnosi na izazovno razdoblje pred nama, i kombinacija svih tih preporuka koje podrazumijevaju i povećanje sekvenciranja na razini država članica, brze antigenske testova itd., sve je to nešto što mi uzimamo u obzir. Trenutno imamo dobru situaciju, ali ne možemo biti zadovoljni i reći da je sve iza nas. Vrlo je delikatno ovo razdoblje, učinit ćemo sve da sačuvamo zdravlje i živote, a opet vidjeti da ukoliko ima realnog prostora barem za neke manje korekcije da se one i naprave”, rekao je Božinović. “Bitno je da taj trend održimo i to nam sigurno otvara mogućnost da razgovaramo o nekim korekcijama. Međutim, prvi veljače sigurno nije datum kada će se događati nešto spektakulrano u smislu popuštanja mjera”, dodao je.

“Nije on prvi koji upozorava na to, mislim da treba ukazivati na činjenicu da cjepivo mora biti dostupno što većem broju ljudi bez obzira gdje žive jer pandemija se nemože iskorijeniti parcijalnim pristupom jer ako ostanu cijeli nizovi zemalja, da ne kažem kontinenti, u kojima neće doći do procjepljivanja, bojim se da će koronavirus i dalje živjeti među nama”, rekao je Božinović.

Ličko-senjska županija: 8

10:56 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 8 je novooboljelih osoba od COVID-19, 1 osoba je izliječena te je jedna osoba preminula. 5 oboljelih osoba su s područja Gospića te po jedna oboljela osoba s područja Brinja, Lovinca i Perušića. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih. U OB Gospić preminula je jedna muška osoba (80 godina) s područja Gospića. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 14 osoba. U posljednja 24 sata provedeno testiranje nad 73 osobe.

U Sloveniji pad zaraze, uskoro ublažavanje mjera

10:51 – U Sloveniji je u zadnja 24 sata, uz preko 11 tisuća testiranja, potvrđeno 1698 novih zaraza koronavirusom, pozitivni trendovi koji se bilježe zadnjih dana se nastavljaju, a vlada se sprema na prvo značajnije popuštanje strogih restriktivnih mjera. U zadnja 24 sata je s 5.384 PCR testova potvrđeno 1.396 novih slučajeva zaraze, a još 302 infekcije s 5.924 brza antigenska testa. Pri tome je udio pozitivnih kod PCR testova bio 25,9 posto, a kod brzih testova 5,1 posto, prema podacima ministarstva zdravstva. Zbog povoljnijih podataka koji pokazuju da se epidemija ipak smiruje, premijer Janez Janša najavio je da će vlada danas raspravljati o djelomičnom popuštanju mjera i restrikcija u regijama koje pokazuju najbolje rezultate, te da bi u Sloveniji, s obzirom na dostupnost cjepiva i uz njihovu bržu primjenu, do početka ljeta moglo biti cijepljeno 70 posto stanovništva.

Kako prenose slovenski mediji, nastavi li se povoljan trend, idućeg bi tjedna u 9 od 13 regija mogle ponovo biti otvorene osnovne škole, ali samo za učenike prvih triju razreda, te vrtići, a nastava bi počela u utorak jer bi se u ponedjeljak prije toga masovno testirali učitelji i odgajatelji. U tim regijama moguće je i ponovno “otvaranje” nekih servisnih djelatnosti. Riječ je o mogućem puštanju nekih mjera prema kriterijima iz vladinog epidemiološkog “semafora”, ako se steknu uvjeti za prijelaz iz sadašnje “crne” faze u “crvenu fazu”, a preduvjet je da je prosječan broj dnevih zaraza manji od 1350 i da u bolnicama nije više od 1200 covid pacijenata. Početkom veljače bi se, uz nastavak trenda, moglo ući i u “ružičastu” fazu, kad bi zaraza na dan bilo manje od tisuću i manje od tisuću pacijenata u bolnicama, navode mediji.

Prema trenutnim podacima, u Sloveniji je trenutno 20.869 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, skoro dvije tisuće manje nego prethodni dan, a sedmodnevni prosjek dnevno zaraženih pao je na 1297. Isto tako, manji je i broj hospitaliziranih, pa ih je sada 1200, od čega je 187 težih slučajeva na intenzivnim odjelima. U zadnja 24 sata od posljedica Covida-19 umrlo je još 25 ljudi, pa je broj ukupno preminulih od početka epidemije 3206, prema trenutnim podacima ministarstva zdravstva.

Zagrebačka županija: 53

10:31 – Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo na području Zagrebačke županije u srijedu su zabilježena 53 nova slučaja zaraze koronavirusom, a ozdravilo je 146 osoba. Tako je od 53 zaražena njih 16 u Velikoj Gorici, šest u Samoboru, po četiri u u Zaprešiću, Jastrebarskom, Vrbovcu, Ivanić-Gradu, po tri u Brdovcu i Križu, po dva u Dugom Selu i Kloštar Ivaniću te po jedan u Bistroj, Dubravi, Rakovcu, Gradecu i Farkaševcu. U Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi „Gornja Bistra“ utvrđena je pozitivnost kod troje štićenika te kod jednog djelatnika bolnice, a epidemiološka obrada je u tijeku. Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo na području Zagrebačke županije od početka pandemije do srijede je evidentirano 18459 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom, izliječeno je 17775 osoba, a 62 osobe su umrle. Trenutno su aktivna 622 slučaja. Stožer civilne Zagrebačke županije poziva sve stanovnike da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa te da posebice vode računa o socijalnoj distanci. Građane pozivaju i da izbjegavaju putovanja.

Dubrovačko-neretvanska županija: 22

10:14 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji potvrđena su 22 nova slučaja zaraze koronavirusom, od kojih je pet utvrđeno brzim antigenskim testom, a oporavilo se 29 osoba, izvijestio je u srijedu županijski Stožer civilne zaštite. Zaraženo je devet osoba iz Dubrovnika, tri iz Župe dubrovačke, po dvije iz Konavala, Metkovića, Ploča i Vele Luke te po jedna iz Dubrovačkog Primorja i Kule Norinske. Ukupno je zaraženo deset osoba muškog spola i dvanaest osoba ženskog spola, a za njih šesnaest je utvrđena epidemiološka veza. Oporavilo se 29 osoba, od kojih 13 iz Dubrovnika, četiri iz Korčule, po tri iz Metkovića i Vele Luke, dvije iz Konavala te po jedna iz Blata, Dubrovačkog Primorja i Mljeta, kao i jedna koja nema prebivalište u županiji. Od jučer su obrađena 172 uzorka, a od početka pandemije ukupno 36 700. U dubrovačkoj bolnici od koronavirusa liječe se 23 osobe. Dva pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb i oba su na invazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji je 600 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježena su dva kršenja te mjere, oba na graničnim na prijelazima, što je ukupno 219 od početka pandemije. Županijski stožer civilne zaštite i dalje apelira na građane da se drže svih preporučenih mjera.

Primorsko-goranska županija: 53

9:46 – U Primorsko-goranskoj županiji 53 su novooboljele osobe od covida-19, a nakon četiri dana bez smrtnih slučajeva koji se dovode u vezu s koronavirusom, u riječkom KBC-u umrle su dvije zaražene osobe, izvijestio je u srijedu županijski Stožer civilne zaštite. Ozdravilo je 76 osoba i aktivnih slučajeva covida-19 u županiji je 653. Udjel pozitivnih nalaza među 544 testirana uzorka tijekom protekla 24 sata je 9,7 posto. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka je 11 pacijenata s covidom-19 manje nego dan ranije. Tako je hospitalizirana 61 osoba, a na respiratorima su četiri pacijenta. U Rijeci danas počinje organizirano cijepljenje građana protiv covida-19 u Primorsko-goranskoj županiji, a to je, prema dostupnim informacijama, ujedno prvo organizirano cijepljenje građana protiv te bolesti u Hrvatskoj. U makrocentru Doma zdravlja PGŽ na Vežici cijepit će se prvih 39 osoba. Do sad je u Primorsko-goranskoj županiji procijepljeno 4777 ljudi. Od njih je 2826 zdravstvenih djelatnika, 1434 korisnika i djelatnika socijalnih ustanova te 517 kroničnih bolesnika i osoba starijih od 65 godina. Drugom dozom je procijepljeno njih 392, i to od početka ovog tjedna, kad se po kalendaru cijepljenja počelo cijepiti drugom dozom.

Zadarska županija: 32

9:28 – Na području Zadarske županije 32 su novozaražene osobe koronavirusom. Novooboljeli izolaciju provode na područjima gradova Zadar(7), Biograd(1) i Pag(1) te općina Galovac(1), Pakoštane(2), Pašman(2), Poličnik(1), Posedarje(2), Preko(4), Ražanac(1), Starigrad(1), Sukošan(3), Sv.Filip i Jakov(5) i Škabrnja(1). Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 252 uzorka, pod aktivnim nadzorom je 1079 stanovnika, a od bolesti se oporavilo još 28 osoba. U Općoj bolnici Zadar na svim COVID odjelima hospitalizirano je 28 bolesnika od kojih je 4 na respiratoru, a u biogradskoj bolnici na liječenju je 7 pacijenata oboljelih od covida-19.

Koprivničko-križevačka županija: 39

9:27 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno 39 novih slučajeva bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 142 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je 18 osoba, a na bolničkom liječenju trenutno se nalazi 29 osoba

Indija isporučuje cjepivo susjednim zemljama

9:26 – Indija, jedan od vodećih proizvođača lijekova u svijetu, od srijede počinje opskrbljivati cjepivom protiv novog koronavirusa šest susjednih zemalja. Prve zalihe cjepiva prema programu bespovratne pomoći stižu u Butan, Maldive, Bangladeš, Nepal, Mjanmar i Sejšele, potvrdilo je ministarstvo vanjskih poslova. Cjepivo stiže u sklopu programa pomoći što znači da ga te zemlje neće morati platiti. Prema ministarstvu, potvrdit će se i narudžbe za cjepiva prozvedena u Indiji koje su pristigle iz Šri Lanke, Afganistana i Mauricijusa, nakon odobrenja tamošnjih regulatornih tijela, Indijska agencija za lijekove je izdala hitno odobrenje za primjenu dva cjepiva protiv covida-19. Zeleno svjetlo dobilo je cjepivo razvijeno u suradnji Sveučilišta Oxford i farmaceutske tvrtke Astra Zeneca te cjepivo indijske tvrtke Bhaeat Biotech. Indija je u subotu započela program cijepljenja oko 300 milijuna ljudi.

Vukovarsko-srijemska županija: 24

9:22 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata su 24 nove pozitivne osobe na COVID-19, od čega je 21 pozitivna na PCR testiranju, a 3 na brzom antigenom testu (10 osoba iz Vinkovaca, 3 iz Vukovara, po 2 iz Ivankova i Rokovaca, te po 1 osoba iz Babine Grede, Iloka, Novih Jankovaca, Otoka, Privlake, Tovarnika i Županje). Nema preminulih osoba. Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 8172, od kojih su 7842 osobe izliječene, a ukupno je preminulo 175 osoba. Trenutno je u županiji 50 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 238 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 37807. U samoizolaciji na području županije je 488 osoba. Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 19 radnika iz sustava zdravstva (4 liječnika, 14 medicinskih sestara/tehničara i 1 drugi zdravstveni radnik). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 6 radnika (1 liječnik, 2 medicinske sestre/tehničara, 1 drugi zdravstveni radnik i 2 nezdravstvena radnika).

Bjelovarsko-bilogorska županija: 10

9:22 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđeno je 10 novih slučajeva zaraze koronavirusom. 4 novozaražene osobe s područja su grada Bjelovara, 2 novooboljele osobe s područja su grada Daruvara, a po 1 novi slučaj zaraze koronavirusom zabilježen je na područjima općina Sirač, Veliki Grđevac, Hercegovac i Dežanovac. U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 36 pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih je njih 5 na respiratoru, a 8 pacijenata je na opservaciji. U samoizolaciji je u našoj županiji 571 osoba.

Istarska županija: 9

9:21 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 330 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 9 novozaraženih osoba s područja županije. Za 4 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 3 osobe epidemiološki se radi o uvezenom slučaju s područja: Zagreb (1), Njemačka (2). U epidemiološkoj obradi nalaze se 2 osobe. Izliječeno je 18 osoba. Trenutno je 148 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 883 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju su 45 osobe, od toga je 8 osoba u respiracijskom centru. Na području Istre prvom dozom cijepljeno je više od 1% ukupnog stanovništva.

Sisačko-moslavačka županija: 64

9:20 – U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan, šezdeset i četiri su novooboljele osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o četrdeset i tri osobe s područja grada Siska, jedanaest osoba s područja grada Petrinje, četiri osobe s područja grada Kutine, jednoj osobi s područja grada Popovače, jednoj osobi s područja općine Lekenik, jednoj osobi s područja grada Hrvatska Kostajnica, jednoj osobi s područja općine Dvor, jednoj osobi s područja općine Sunja te jednoj osobi s područja općine Martinska Ves.

Osječko-baranjska županija: 23

9:13 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije na koronavirus je testirano 262 uzorka od kojih je 23 bilo pozitivno (8,8 %). Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području Osijeka (8), Belog Manastira, Darde, Đakova, Podgorača i Popovca (po 2), a po jedna osoba je s područja Antunovca, Bizovca, Čepina, Erduta i Semeljaca. Na bolničkom liječenju nalaze se 102 osobe oboljele od COVID-19, i to 78 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 14 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 24 pacijenta s tim oboljenjem. U zadnja 24 sata preminule su dvije COVID pozitivne osobe, obje u dobi od 73 godine. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 752 osobe.

Covid-19 bi mogao postati blaga sezonska bolest

8:31 – Nova studija američkih znanstvenika predviđa da će SARS-CoV-2, virus koji uzrokuje covid-19 s vremenom postajati sve manje zarazan te će se pojavljivati sezonski, zajedno s ostalim patogenima iz obitelji koronavirusa koji uzrokuju blage prehlade. No to će se dogoditi tek kad SARS-CoV-2 postane endemski virus, odnosno kad ne bude uzrokovao masovne zaraze ili teška oboljenja, kažu znanstvenici sa sveučilišta Emory University i Penn State. Njihova studija objavljena je u časopisu Science. “Kada će virus dospjeti u takvo endemsko stanje ovisi o brzini njegova širenja i o brzini cijepljenja”, rekla je New York Timesu glavna autorica studije Jennie Lavine s Emoryja. “Dakle, potrebno je svakoga izložiti cjepivu što je prije moguće”, istaknula je.

Požeško-slavonska županija: 7

8:28 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 125 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 91 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 34 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 221 osoba, a ukupno su testirane 25872 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 109 uzoraka, od kojih je 7 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Peking najavio strože mjere

7:04 – Glavni kineski grad Peking najavio je u srijedu da će zbog rekordnog broja zaraženih u posljednja tri tjedna istražiti sve pojedince koji su nakon 10. prosinca 2020. doputovali iz inozemstva. Nove mjere uvode se u trenutku najtežeg izbijanja epidemije koronavirusa od ožujka prošle godine, a u oči Kineske lunarne Nove godine kada uobičajeno putuju milijuni ljudi. Nacionalno zdravstveno povjerenstvo izvijestilo je u srijedu o 103 nova slučajeva zaraze, dok je dan ranije zabilježeno 118 novih slučajeva. No, sjeveroistočna provincija Jilin je s 46 novih slučajeva postavila još jedan dnevni rekord dok je provincija Hebei koja okružuje Peking prijavila 19 novih slučajeva. Peking je prijavio sedam novih pacijenata, isto kao i lani 28. prosinca. Šest novozaraženih živi u okrugu Daxing gdje je gradski operater podzemne željeznice iz preventivnih razloga zatvorio postaju. Dnevnik Beijing Daily izvijestio je da je vodstvo komunističke partije i glavnog grada kasno u utorak dogovorilo daljnje pooštravanje nadzora, smanjivanje javnih okupljanja i putnika u javnom prijevozu.

Biden predvodio komemoraciju u čast 400.000 umrlih od covida-19

7:03 – Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden predvodio je u utorak, dan u uoči preuzimanja vlasti komemoraciju u čast 400.000 Amerikanaca umrlih od covida-19. Komemoracija koju su kod Lincoln Memoriala predvodili Biden i potpredsjednica Kamala Harris održana je samo nekoliko sati prije nego što bi Bijelu kuću trebao napustiti predsjednik Donald Trump te predstavlja prvi federalni događaj u čast žrtava covida-19. “Moramo se prisjetiti, ponekad je to teško ali tako se liječimo. Važno je da to činimo kao nacija”, rekao je Biden na početku ceremonije u koju su se uključili brojni gradovi diljem zemlje.

Nakon svečanog odavanja počasti novog američkog vodstva uslijedili su minuta šutnje i zvonjava 400 zvona u Georgetownu u čast 400 tisuća umrlih. “Iako smo fizički odvojeni, američki narod je ujedinjen duhom”, rekla je Harris. U Sjedinjenim državama je prema podacima Reutersa od početka epidemije zabilježeno više od 24 milijuna slučajeva zaraze te više od 400.000 umrlih, a samo u posljednjem tjednu potvrđeno je 200.000 novih slučajeva zaraze i 3220 umrlih od koronavirusa. Odavanje počasti umrlima označilo je početak nove ere u borbi SAD-a protiv te bolesti pod vodstvom Bidena koji je to odredio kao glavni prioritet svog mandata.

SAD premašio 400.000 umrlih od koronavirusa

7:02 – Broj umrlih od koronavirusa prešao je 400.000 u Sjedinjenim Državama u utorak, po podacima Sveučilišta John Hopkins, dan uoči inauguracije novog predsjednika Joea Bidena. Po podacima iste institucije, SAD ima 24,1 milijun zaraženih od početka pandemije. SAD, država s oko 330 milijuna stanovnika, ima daleko više umrlih i zaraženih u apsolutnim brojevima od bilo koje druge zemlje u svijetu. Ipak, neke druge države imaju više umrlih u odnosu na broj stanovnika, primjerice Italija, Velika Britanija ili Belgija. Broj od 400.000 Sjedinjene Države premašile su dan prije inauguracije Joea Bidena koji je obećao da će prioriteti njegove administracije biti borba protiv pandemije i ubrzanje cijepljenja. U svijetu je više od 95,8 milijuna zaraženih od početka pandemije i preko 2 milijuna umrlih.

Španjolska, Irska i Francuska i dalje s rekordnim brojevima

7:01 – Španjolska bilježi vrlo visoku incidenciju oboljelih od koronavirusa, Irska ima najviši broj umrlih od početka pandemije, a u Francuskoj su brojevi i dalje “zabrinjavajući”, javljaju u utorak agencije. Španjolska u utorak ima rekordnih 714 slučajeva na 100 tisuća stanovnika, a dan ranije ta je stopa iznosila 689, pokazali su podaci ministarstva zdravstva dok treći val koronavirusa pogađa zemlju. Ministarstvo je izvijestilo o 34.291 novih slučajeva zaraze, što je pad s rekordnih 40 tisuća od prošlog petka. Ukupno je od početka pandemije u Španjolskoj bilo 2,370.742 slučajeva zaraze. U utorak se broj mrtvih povećao za 404, na ukupno 54.173 slučajeva, pokazuju službeni podaci. Iako je dnevni broj mrtvih u porastu, i dalje je manji od 900 umrlih dnevno koliko je bilo na kraju ožujka i početkom travnja.

Irska je u utorak imala rekordnih 93 smrtnih slučajeva od covida-19. Ranije je rekord iznosio 77, a zabilježen je tijekom prvog vala prošle godine. Rekordan broj umrlih dolazi nakon brzog rasta broja zaraženih u prvih deset dana 2021. godine, nakon što su vlasti ublažile restriktivne mjere za božićne blagdane. U utorak je broj zaraženih značajno pao, na 2 tisuće novih slučajeva, čime se petodnevni prosjek smanjio na 2758, s 5596 koliko je iznosio isti dan prošli tjedan.

Francuska je u utorak imala 23.608 novih slučajeva zaraze, dok ih je prošli utorak imala 19.752. Ministar zdravlja Olivier Veran ranije je rekao da koronavirus i dalje kruži „zabrinjavajućom“ brzinom, no nije preporučio treće potpuno zatvaranje države. Francuska ima i rast broja pacijenata na intenzivnoj njezi, a u utorak je u bolnicama umrlo 656 ljudi. Time je ukupan broj žrtava narastao na 71.342 od početka pandemije. Ukupan broj zaraženih u Francuskoj približava se brojci od 3 milijuna, što je svrstava na šesto mjesto na svijetu, dok je po broju umrlih na sedmom mjestu.

Istraga o cijepljenju neprioritetnih osoba u Austriji

7:00 – Austrijske vlasti objavile su u utorak da su nakon informacija medija pokrenule istragu o cijepljenju protiv covida-19 neprioritetnih osoba, poput gradonačelnika, časnih sestara i obitelji njegovatelja. Prema strategiji vlade, od početka kampanje cijepljenja početkom mjeseca prioritet imaju korisnici i djelatnici domova za umirovljenike. Uz frustraciju koju izaziva sporost provođenja programa, sada vlada ogorčenje nakon što su mediji posljednjih dana izvijestili o nekoliko slučajeva nepoštivanja rasporeda koji je odredilo ministarstvo zdravstva.

Cijepljene su neke osobe bliske medicinskom osoblju, lokalni zastupnici i djelatnici općina. Tužiteljstvo Koruške navelo je da razmatra najmanje jednu tužbu protiv uprave jedne ustanove koja je osumnjičena da je naručila dodatne doze za osobe koje nemaju pravo prvenstva na cjepivo. U pokrajini Voralberg gradonačelnik Wolfgang Matt je preskočio dugi red ljudi koji su čekali vani, ispričao je za lokalni list liječnik zadužen za cijepljenje. Gradonačelnik je u utorak u priopćenju porekao krivnju i tvrdio da nitko nije tražio primjenu preostalih doza.

Bečki tisak izvještava o nepravednom cijepljenju časnih sestara, jednog svećenika i jednog pripravnika. Austrija s 8,9 milijuna stanovnika bila je relativno pošteđena u prvom valu, a od jeseni se bori kako bi usporila širenje pandemije. Vlada je u nedjelju odlučila najmanje do 8. veljače produžiti treću karantenu.