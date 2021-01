ISTRAGA U AUSTRIJI ZBOG CIJEPLJENJA; Pandemija bukti u EU, čak i Peking uvodi strože mjere; Biden: ‘Moramo se prisjetiti žrtava…’

U posljednja 24 sata zabilježeno je 520 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3084

U Hrvatskoj je 1713 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 149

Umrle su ukupno 4684 osobe

U svijetu je potvrđeno 96.027.401 slučajeva

Oporavilo se 68.692.236, a umrlo 2.049.769

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Covid-19 bi mogao postati blaga sezonska bolest

8:31 – Nova studija američkih znanstvenika predviđa da će SARS-CoV-2, virus koji uzrokuje covid-19 s vremenom postajati sve manje zarazan te će se pojavljivati sezonski, zajedno s ostalim patogenima iz obitelji koronavirusa koji uzrokuju blage prehlade. No to će se dogoditi tek kad SARS-CoV-2 postane endemski virus, odnosno kad ne bude uzrokovao masovne zaraze ili teška oboljenja, kažu znanstvenici sa sveučilišta Emory University i Penn State. Njihova studija objavljena je u časopisu Science. “Kada će virus dospjeti u takvo endemsko stanje ovisi o brzini njegova širenja i o brzini cijepljenja”, rekla je New York Timesu glavna autorica studije Jennie Lavine s Emoryja. “Dakle, potrebno je svakoga izložiti cjepivu što je prije moguće”, istaknula je.

Požeško-slavonska županija: 7

8:28 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 125 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 91 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 34 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 221 osoba, a ukupno su testirane 25872 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 109 uzoraka, od kojih je 7 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Peking najavio strože mjere

7:04 – Glavni kineski grad Peking najavio je u srijedu da će zbog rekordnog broja zaraženih u posljednja tri tjedna istražiti sve pojedince koji su nakon 10. prosinca 2020. doputovali iz inozemstva. Nove mjere uvode se u trenutku najtežeg izbijanja epidemije koronavirusa od ožujka prošle godine, a u oči Kineske lunarne Nove godine kada uobičajeno putuju milijuni ljudi. Nacionalno zdravstveno povjerenstvo izvijestilo je u srijedu o 103 nova slučajeva zaraze, dok je dan ranije zabilježeno 118 novih slučajeva. No, sjeveroistočna provincija Jilin je s 46 novih slučajeva postavila još jedan dnevni rekord dok je provincija Hebei koja okružuje Peking prijavila 19 novih slučajeva. Peking je prijavio sedam novih pacijenata, isto kao i lani 28. prosinca. Šest novozaraženih živi u okrugu Daxing gdje je gradski operater podzemne željeznice iz preventivnih razloga zatvorio postaju. Dnevnik Beijing Daily izvijestio je da je vodstvo komunističke partije i glavnog grada kasno u utorak dogovorilo daljnje pooštravanje nadzora, smanjivanje javnih okupljanja i putnika u javnom prijevozu.

Biden predvodio komemoraciju u čast 400.000 umrlih od covida-19

7:03 – Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden predvodio je u utorak, dan u uoči preuzimanja vlasti komemoraciju u čast 400.000 Amerikanaca umrlih od covida-19. Komemoracija koju su kod Lincoln Memoriala predvodili Biden i potpredsjednica Kamala Harris održana je samo nekoliko sati prije nego što bi Bijelu kuću trebao napustiti predsjednik Donald Trump te predstavlja prvi federalni događaj u čast žrtava covida-19. “Moramo se prisjetiti, ponekad je to teško ali tako se liječimo. Važno je da to činimo kao nacija”, rekao je Biden na početku ceremonije u koju su se uključili brojni gradovi diljem zemlje.

Nakon svečanog odavanja počasti novog američkog vodstva uslijedili su minuta šutnje i zvonjava 400 zvona u Georgetownu u čast 400 tisuća umrlih. “Iako smo fizički odvojeni, američki narod je ujedinjen duhom”, rekla je Harris. U Sjedinjenim državama je prema podacima Reutersa od početka epidemije zabilježeno više od 24 milijuna slučajeva zaraze te više od 400.000 umrlih, a samo u posljednjem tjednu potvrđeno je 200.000 novih slučajeva zaraze i 3220 umrlih od koronavirusa. Odavanje počasti umrlima označilo je početak nove ere u borbi SAD-a protiv te bolesti pod vodstvom Bidena koji je to odredio kao glavni prioritet svog mandata.

SAD premašio 400.000 umrlih od koronavirusa

7:02 – Broj umrlih od koronavirusa prešao je 400.000 u Sjedinjenim Državama u utorak, po podacima Sveučilišta John Hopkins, dan uoči inauguracije novog predsjednika Joea Bidena. Po podacima iste institucije, SAD ima 24,1 milijun zaraženih od početka pandemije. SAD, država s oko 330 milijuna stanovnika, ima daleko više umrlih i zaraženih u apsolutnim brojevima od bilo koje druge zemlje u svijetu. Ipak, neke druge države imaju više umrlih u odnosu na broj stanovnika, primjerice Italija, Velika Britanija ili Belgija. Broj od 400.000 Sjedinjene Države premašile su dan prije inauguracije Joea Bidena koji je obećao da će prioriteti njegove administracije biti borba protiv pandemije i ubrzanje cijepljenja. U svijetu je više od 95,8 milijuna zaraženih od početka pandemije i preko 2 milijuna umrlih.

Španjolska, Irska i Francuska i dalje s rekordnim brojevima

7:01 – Španjolska bilježi vrlo visoku incidenciju oboljelih od koronavirusa, Irska ima najviši broj umrlih od početka pandemije, a u Francuskoj su brojevi i dalje “zabrinjavajući”, javljaju u utorak agencije. Španjolska u utorak ima rekordnih 714 slučajeva na 100 tisuća stanovnika, a dan ranije ta je stopa iznosila 689, pokazali su podaci ministarstva zdravstva dok treći val koronavirusa pogađa zemlju. Ministarstvo je izvijestilo o 34.291 novih slučajeva zaraze, što je pad s rekordnih 40 tisuća od prošlog petka. Ukupno je od početka pandemije u Španjolskoj bilo 2,370.742 slučajeva zaraze. U utorak se broj mrtvih povećao za 404, na ukupno 54.173 slučajeva, pokazuju službeni podaci. Iako je dnevni broj mrtvih u porastu, i dalje je manji od 900 umrlih dnevno koliko je bilo na kraju ožujka i početkom travnja.

Irska je u utorak imala rekordnih 93 smrtnih slučajeva od covida-19. Ranije je rekord iznosio 77, a zabilježen je tijekom prvog vala prošle godine. Rekordan broj umrlih dolazi nakon brzog rasta broja zaraženih u prvih deset dana 2021. godine, nakon što su vlasti ublažile restriktivne mjere za božićne blagdane. U utorak je broj zaraženih značajno pao, na 2 tisuće novih slučajeva, čime se petodnevni prosjek smanjio na 2758, s 5596 koliko je iznosio isti dan prošli tjedan.

Francuska je u utorak imala 23.608 novih slučajeva zaraze, dok ih je prošli utorak imala 19.752. Ministar zdravlja Olivier Veran ranije je rekao da koronavirus i dalje kruži „zabrinjavajućom“ brzinom, no nije preporučio treće potpuno zatvaranje države. Francuska ima i rast broja pacijenata na intenzivnoj njezi, a u utorak je u bolnicama umrlo 656 ljudi. Time je ukupan broj žrtava narastao na 71.342 od početka pandemije. Ukupan broj zaraženih u Francuskoj približava se brojci od 3 milijuna, što je svrstava na šesto mjesto na svijetu, dok je po broju umrlih na sedmom mjestu.

Istraga o cijepljenju neprioritetnih osoba u Austriji

7:00 – Austrijske vlasti objavile su u utorak da su nakon informacija medija pokrenule istragu o cijepljenju protiv covida-19 neprioritetnih osoba, poput gradonačelnika, časnih sestara i obitelji njegovatelja. Prema strategiji vlade, od početka kampanje cijepljenja početkom mjeseca prioritet imaju korisnici i djelatnici domova za umirovljenike. Uz frustraciju koju izaziva sporost provođenja programa, sada vlada ogorčenje nakon što su mediji posljednjih dana izvijestili o nekoliko slučajeva nepoštivanja rasporeda koji je odredilo ministarstvo zdravstva.

Cijepljene su neke osobe bliske medicinskom osoblju, lokalni zastupnici i djelatnici općina. Tužiteljstvo Koruške navelo je da razmatra najmanje jednu tužbu protiv uprave jedne ustanove koja je osumnjičena da je naručila dodatne doze za osobe koje nemaju pravo prvenstva na cjepivo. U pokrajini Voralberg gradonačelnik Wolfgang Matt je preskočio dugi red ljudi koji su čekali vani, ispričao je za lokalni list liječnik zadužen za cijepljenje. Gradonačelnik je u utorak u priopćenju porekao krivnju i tvrdio da nitko nije tražio primjenu preostalih doza.

Bečki tisak izvještava o nepravednom cijepljenju časnih sestara, jednog svećenika i jednog pripravnika. Austrija s 8,9 milijuna stanovnika bila je relativno pošteđena u prvom valu, a od jeseni se bori kako bi usporila širenje pandemije. Vlada je u nedjelju odlučila najmanje do 8. veljače produžiti treću karantenu.