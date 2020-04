ISTRA TRAŽI ODGODU PRIMJENE E-PROPUSNICA: ‘Doći će do kolapsa sustava, građani su zabrinuti’

Nedostatak jasnih uputa i nemogućnost dostave velikog broja zahtjeva elektroničkim putem dovodi do, kako su istaknuli u pismu, “sve veće zabrinutosti i nesporazuma među samim građanima”

Istarska županija te svi istarski gradovi, osim Umaga, zatražili su u subotu od potpredsjednika Vlade i voditelja nacionalnog Stožera Civilne zaštite Davora Božinovića da se odgodi primjena e-propusnica sve dok se ne razriješe nedoumice i otklone tehničke poteškoće.

Naime, kako se navodi u otvorenom pismu, otkako je pušten u rad sustav e-propusnice, nedostaju jasne upute za određene „scenarije“ izdavanja propusnica i popunjavanja pojedinih podataka, a jedinice lokalne samouprave u Istri, kao i Istarska županija, imaju otežan pristup pojedinim dijelovima sustava zbog tehničkih poteškoća koje se pojavljuju u implementaciji samog sustava.

Prijeti kolaps sustava

Evidentno je, stoji nadalje u pismu, da će doći do kolapsa sustava te da trenutno isti nije spreman za pristup, a samim time i za obradu iznimno velikog broja zahtjeva za izdavanje e-propusnica koje bi se trebale primjenjivati od ponedjeljka, 6. travnja.

“Stoga, smatramo da rok i upute koje je propisao nacionalni Civilne zaštite Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH od 1. travnja 2020. godine, da se sve izdane „papirnate“ propusnice zamijene e-propusnicama, neće biti u mogućnosti ispoštovati u zadanom roku“, navode obnašatelj dužnosti istarskog župana Fabrizio Radin i svi istarski gradonačelnici, osim umaškog.

Nedostatak jasnih uputa i nemogućnost dostave velikog broja zahtjeva elektroničkim putem dovodi do, kako su istaknuli u pismu, “sve veće zabrinutosti i nesporazuma među samim građanima”. To u “konačnici može dovesti do kršenja mjera Stožera Civilne zaštite te njihovog izlaženja na ulice radi dolaska do općinskih i gradskih uprava” čime se njihovo zdravlje nepotrebno dovodi u opasnost, a time se dobri rezultati protuepidemijskih mjera u proteklih nekoliko dana u Istri mogu ozbiljno ugroziti, procijenili su.

“Ovim putem lstarska županija te istarski gradovi i općine, izražavaju podršku naporima Stožera Civilne zaštite u nastojanjima sprječavanja širenja epidemije koronavirusa COVID-19 i svim mjerama koje se u tom smislu poduzimaju, kao i stvaranju jedinstvenog mjesta pristupa izdanim propusnicama za kretanje od strane Ministarstva uprave čime bi se smanjila mogućnost zlouporabe i olakšao sustav kontrole izdanih propusnica” – stoji na kraju pisma i dodaje kako se očekuje uvažavanje ovog zahtjeva i odgodu primjene implementacije e-propusnica dok se ne stvore pretpostavke za neometano funkcioniranje sustava izdavanja e-propusnica.

