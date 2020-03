ISTRA JE U VELIKOJ NEIZVJESNOSTI: ‘Bukinga nema, sve je stalo, grupni dolasci se ne prodaju, a mnogi ne dolaze iako su platili’

Dvije trećine (66 posto) hrvatskih tvrtki već osjeća negativne posljedice situacije s koronavirusom u svom poslovanju, a više od polovine njih (53 posto) pao je promet.

I dok je u Hrvatskoj potvrđen 25. slučaj zaraze koronavirusom, prema anketi Hrvatske gospodarske komore (HGK) čak dvije trećine (66 posto) hrvatskih tvrtki osjeća negativne posljedice situacije s koronavirusom u svom poslovanju, a više od polovine njih (53 posto) pao je promet.

Pritom su najviše pogođene putničke agencije, tvrtke koje se bave pružanjem smještaja, pripremom i posluživanjem hrane te logistika. Male i srednje tvrtke osjećaju veći negativan utjecaj nego velike kompanije, piše Glas Istre uz tvrdnju da Istrani koji se bave turizmom već osjećaju teške posljedice epidemije koronavirusa.

Mnogi ne dolaze iako su platili

Oliver Jurić, suvlasnik turističke agencije, rekao je za Glas Istre kako je buking stao te da bi u slučaju da se stanje ne smiri mogli brzo izgubiti i do 40 posto prometa.

“Grupni dolasci se ne prodaju, a iako su platili, mnogi ne dolaze na putovanje zbog straha. Sve pratimo s velikim oprezom i nadamo se da će se situacija smiriti. Već sada je pitanje što će biti u travnju i svibnju, a ako panika ne prestane, mi gubimo grupe u tim mjesecima, a onda je pitanje što će biti dalje. Ako izvučemo proljeće, onda bismo se mogli spasiti i sezonu ćemo nekako izvući, ali ako se ovakvo stanje produlji, bit će teško”, rekao je Jurić.

Dodaje kako je njihov austrijski partner stao s prodajom jer iz straha nitko ne želi putovati te da je i među Švicarcima zavladala panika, tako da su počeli otkazivati. “Eskalira li situacija u Italiji, predsezonu možemo zaboraviti. To je lančana reakcija koja će najviše pogoditi ljude iz turističke branše, možda ipak najviše ugostitelje. Ako grupe ne dođu, restorani će biti prazni i ugostitelji neće imati koga posluživati”, upozorava Jurić.

Bukinga nema i sve je stalo

Dragica Lukin, slastičarka, predsjednica Udruge iznajmljivača Bujštine rekla je da su svi jako zabrinuti i da je najgori “status quo” pa ljudi ne znaju što ih čeka.

“Bukinga nema, jednostavno je sve stalo i nitko ne zna koliko će sve to trajati. Mi smo u ovom momentu nemoćni. Ako sada sve stane, teško je prognozirati kakvi će biti Uskrs i Prvi svibnja. Iskreno se nadam da će se situacija primiriti do početka prave sezone. No sada je dramatično! Ljudi su ulagali u smještaj, opterećeni su kreditima, a ne znaju hoće li imati goste. Mnogi ugostitelji su u zakupu, a najam treba plaćati. Teško je i neizvjesno”, kaže Lukin.

Turistička sezona nije ugrožena?

S druge strane, direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić uvjerava da turistička sezona nije ugrožena kao i da vjeruju da će rezultati u konačnici biti zadovoljavajući.

“U ovome trenutku imamo usporavanje rezervacija no otkazivanja za glavnu sezonu nema. Smirivanjem virusa možemo imati dobru sezonu i posezonu. Treba naglasiti da je reakcija zdravstvenih institucija i cijele Vlade u ovoj situaciji jako kvalitetna, što je ključno za brzi povratak u normalu nakon smirivanja širenja virusa”, dodaje Ostojić.

Predsezona neće značajno utjecati

Privatni iznajmljivač iz Medulina Ivo Lorencin priznaje da je u slučaju obiteljskog smještaja tempo pristizanja rezervacija za travanj i svibanj potpuno stao, a da je usporen za lipanj, srpanj i kolovoz. Otkazivanja zasad nema, tvrdi Lorencin, čak ni za onaj smještaj koji je već bio rezerviran za Uskrs. No, upozorava, taj trend ne mora ništa značiti jer je uobičajeno za rano proljeće da je većina rezervacija “last minute”.

“Rana predsezona neće značajno utjecati na financijsku sliku sezone jer, osim Uskrsa i Prvog svibnja, uglavnom imamo vikend turiste. No, s druge strane, to su prvi prihodi nakon zimske suše i proljetnih ulaganja u apartmane i okoliš, tako da je većini obiteljskih iznajmljivača koji su otvoreni u rano proljeće taj prihod, iako relativno malen, od izuzetnog značaja. Ako se situacija s virusom riješi u iduća dva do tri tjedna, ‘last minute’ će proraditi i vjerujem da nećemo osjetiti posljedice. No ako situacija potraje, pa čak i da kod nas ne bude epidemije, ljudi se neće usuditi putovati prije svega zbog rizika od karantene”, kaže Lorencin.

