ISTINE I LAŽI O 5G TEHNOLOGIJI: Jedni je jedva čekaju, drugi zbog nje pale opremu, a evo što kažu naši stručnjaci s FER-a

Što donosi 5G tehnologija, uz koja ograničenja će se razvijati i ima li razloga za strah? Stručnjaci i tvrtke joj se vesele jer će ubrzati razvoj brojnih projekata, a dio građana i znanstvenika je nepovjerljiv

U gradovima diljem svijeta prosvjedovalo se protiv nove 5G tehnologije. Palila se oprema, velikom brzinom širio se “fake news”, pa i onaj da je s njom povezano širenje koronavirusa. Gdje god se 5G mreža krene razvijati, prate je oduševljenje i skepsa.

Vesele joj se stručnjaci i tvrtke kojima će ubrzati razvoj brojnih projekata, od autonomne vožnje, do, primjerice, robotskih operacija u bolnicama. No dio građana i znanstvenika je nepovjerljiv. Tvrde, nitko ne zna što će se dogoditi kad se milijuni uređaja priključe na bazne stanice rasute po gradovima. Sve ih podsjeća na biološki pokus, javlja RTL Direkt.

Prvi 5G grad u Hrvatskoj

I u Hrvatskoj svatko o 5G tehnologiji ima svoje mišljenje. Dozvola za testiranje 5G tehnologije nije izdana samo za područje Zagreba, već i za Samobor, Svetu Nedelju, Jastrebarsko, Bjelovar, Rijeku, Novalju, otoke Krk, Rab i Hvar, te Split, Dubrovnik i Osijek koji postaje prvi 5G grad, ne samo u Hrvatskoj, već i regiji i u kojem će sva tri operatera testirati svoju mrežu. Nekoliko baznih stanica već je postavljeno u gradu, čije građane očekuje još edukacije i dodatne mjere opreza.

“Grad Osijek je jedini grad koji u ovoj 5G priči inzistira na dvostrukom neovisnom mjerenju elektromagnetskog zračenja. Grad Osijek je moderan, urbani grad novih tehnologija i grad 21. stoljeća”, rekla je Žana Gamoš, zamjenica gradonačelnika Osijeka.

U širem krugu grada djeluje niz modernih i perspektivnih tehnoloških tvrtki. U samo jednom od niza pogona, u kojem radi 135-ero ljudi, razvijaju svoj softver za autonomnu vožnju. Surađuju s najvećim imenima u industriji – Mercedesom, Audijem, BMW-om, Kiom, Hyundaijem. Automobili iz vrlo bliske budućnosti imat će mnogo naprednije senzore od sadašnjih, a da bi odašiljali podatke, potreban im je brzi bežični internet.

U Hrvatskoj imamo i jaku gaming industriju, a 5G bi omogućio da se naše igre mogu igrati online bez milisekunde kašnjenja odaziva. Sjećate se Orqe, osječke tvrtke koja razvija najnaprednije naočale za upravljanje dronom? 5G bi omogućio savršenu kontrolu nad letjelicom i proizvod bi postao još bolji. Primjera je bezbroj.

Komercijalna uporaba tek iduće godine

Što ovo sve znači za građane od kojih neki već i imaju 5G mobitele? Još ništa jer 5G će komercijalno biti uveden najranije iduće godine. I za to će trebati mnogo više baznih stanica. Na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva elektromagnetske valove detaljno proučavaju već desetljećima.

“Mi to želimo imati u svom domu ili gdje god smo prisutni zato što nam ovo omogućava da gledamo televiziju, a ovi ostali da surfamo u pokretu po mobilnoj mreži. Ako toga nemamo, onda smo jako nezadovoljni. To je nužno zlo, nešto što smo morali žrtvovati tehnološkom napretku. Naravno, to ne znači da moramo zanemariti zaštitu. Svaki napredak i svako zagađenje koje imamo, a elektromagnetski val koji smo mi proizveli izaziva zagađenje, moramo i nadzirati”, kazao je Davor Bonefačić sa Zavod za radiokomunikacije FER-a.

Dio znanstvenika je skeptičan

Jedan, znatno manji dio znanstvenika ipak nije uvjeren. Do današnjeg je dana 38 znanstvenika i liječnika iz svijeta u online peticiji potpisalo kako žele da se uvođenje 5G-a privremeno zaustavi. Barem dok Svjetska zdravstvena organizacija ne objavi rezultate istraživanja na baš svim frekvencijama koje će koristiti 5G, što se očekuje za dvije godine.

Kažu kako su dosadašnja istraživanja rađena na temelju starijih tehnologija na nižim frekvencijama, a smatraju da ne znamo što će se dogoditi kad se odjednom milijuni uređaja prikače na tisuće baznih stanica rasutih po gradovima.

