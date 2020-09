‘ISTINA O ISTANBULSKOJ’ TRAŽI PONOVNO BROJANJE POTPISA: ‘Dvoje operativaca, Kuščević i Marić, duboko su kompromitirane osobe’

Predstavnici građanske inicijative ‘Istina o istanbulskoj’ na Markovu su trgu zatražili od premijera Andreja Plenkovića da još jednom naloži brojanje potpisa za referendum o otkazivanju Istanbulske konvencije te stručnu analizu o tome kakvu zaista korist i štetu Hrvatska ima od nje

Građanska inicijativa (GI) “Istina o Istanbulskoj” pozvala je u četvrtak premijera Andreja Plenkovića da još jednom naloži brojanje potpisa za referendum o otkazivanju Istanbulske konvencije jer je prebrojavanje potpisa vodilo dvoje kompromitiranih političara. Koordinatorica građanske inicijative “Istina o Istanbulskoj” Kristina Pavlović na konferenciji za medije ispred Ustavnog suda ustvrdila je da Istanbulska konvencija, time što prvi put donosi definiciju “roda” suprotnog od “spola”, predstavlja ključni dokument za promociju rodne ideologije i na njoj temeljene promjene u društvu.

Kako bi se rodna ideologija uspješno integrirala, premijeru Andreju Plenkoviću bilo je izrazito važno zaustaviti referendum o otkazivanju Istanbulske konvencije, a zadatak sprečavanja referenduma povjerio je bivšem ministru Lovri Kuščeviću, kojega je u međuvremenu smijenio kao kompromitiranog političara, rekla je Pavlović. Ovih je dana objavljeno da je i predsjednica Povjerenstva za provjeru potpisa njihove referendumske inicijative Terezija Marić jedna od optuženica za malverzacije i zlouporabe u “aferi Rimac”.

‘Plenković spreman na manipulacije’

“Dvoje ključnih operativaca, Kuščević i Marić, koji su kritični broj potpisa naše inicijative proglasili ‘nečitkima’, duboko su kompromitirane osobe. Zanimljivo je da su oni uništili evidenciju o svojoj provjeri, što potvrđuje sumnju da je provjera bila lažirana i da potpisa ima dovoljno”, kaže Pavlović.

Stoga pozivaju Plenkovića da još jednom naloži brojanje potpisa, i to ovoga puta neovisnom tijelu, uz njihove promatrače. Ako on to ne učini, “hrvatski narod mora biti svjestan da je Plenković spreman na svakakve manipulacije i toleriranje korumpiranih suradnika kako bi poslušno proveo globalističku agendu rodne ideologije”, rekla je Pavlović.

Stručna analiza koristi i šteta

Uz to GI predlaže stručnu analizu o tome kakvu zaista korist i štetu Hrvatska ima od Istanbulske konvencije, navodeći kako je npr. poljska vlada zaključila da njihovoj zemlji ona nije u interesu i sama je odlučila otkazati je. Pavlović napredovanje rodne ideologije u Hrvatskoj vidi i u tome što je ovih dana homoseksualni par dobio dvoje djece na udomljavanje, pri čemu im je udruga RODA čestitala što su “raščistili put i drugim parovima prema udomiteljstvu”.

Za očekivati je da će idući korak biti usvajanje djece, pri čemu se zanemaruju prava i potrebe djece za majkom i ocem, odnosno za najsličnijom zamjenom za biološke roditelje. “Zaobilaze se i hrvatski zakoni, pa i Ustav koji definira brak kao zajednicu žene i muškarca”, kazala je Pavlović.

