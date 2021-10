Načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac komentirao je aktualnu epidemiološku situaciju u svojoj županiji, kao i moguć odlazak na online nastavu.

"Mi nismo još uputili nijedan konkretan zahtjev prema Nacionalnom stožeru s obzirom na stanje u Istarskoj, nego smo razmatrali stanje. Medijske su bile najave neslužbene da razmatramo da bi škole stavili online, moram reći da to ni u jednom trenu nije bila opcija. Bila je opcija da to produljimo na dva dana, jer su sljedeći tjedan tri dana doma djeca, pa još dva dana. No s obzirom na to da je to osjetljiva situacija, odlučili smo da ostajemo u školama, da ne idemo linearno u cijeloj Istri online.

Rekli smo ravnateljima da procjenjuju situaciju i odlučuju o tipu nastave. To će se parcijalno određivati na području županije. Imamo 192 zaražena djeteta, imamo velik broj, gotovo 600 djece u samoizolaciji, no želim reći da ćemo vidjeti kako će se ove dane kretati. Brojke su velike u Istri, svakim danom sve veće, danas imamo 56 pozitivnih, ono što želimo je pozvati cijelu javnost u Istri da se suzdrže od većih javnih okupljanja, manifestacija jer se epidemiološka situacija pogoršava", rekao je za N1 Kozlevac.

Dio roditelja vrši pritisak

Rekao je i da je online nastava dosad bila djelomično u dvije škole, ali da u županiji nemaju škole koja je potpuno na online nastavi.

"Ako će biti potrebe za time, tu odluku će donijeti. Mi nismo za to da djeca ispaštaju zbog neodgovornosti dijela odraslih. Postoji još jedan bazen od 35% ljudi koji nisu zaštićeni i tu se virus kreće. Od ljudi koje imamo u bolnici, troje ih je cijepljeno i to su stari ljudi", kazao je.

Rekao je i kako dio roditelja vrši pritisak jer nema online nastave, no da većina ne želi online nastavu.

"Ja sam osobno protiv, ali ako kaže struka, idemo u tom pravcu. Župan je protiv, i većina ljudi je protiv jer djeca već imaju posljedice. Nećemo se mi libiti donositi mjere i očekujemo i dalje od Nacionalnog stožera da dopuste županijskim stožerima da donose mjere."